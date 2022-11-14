35 исторических фото, способных изменить представление о прошлом

История во многом помогает нам понять современность, ее сложные вопросы и дилеммы, то, как формировались глобальные, национальные и локальные отношения между людьми. Но как бы интересно это ни звучало, мало кому хочется часами сидеть за пыльными учебниками. К счастью, познавать историю можно и другими способами — например, рассматривая интересные и яркие снимки прошлых дней.
2. Представители племени накода, Самсон Бивер со своей женой Лией и их дочерью Фрэнсис Луизой, 1907 год
5. 1945: День, когда папа вернулся домой. Гектор Мердок пропал без вести на четыре года, большую часть из которых он был военнопленным в Сингапуре. Его жена Розина и сын Джон не знали, жив он или мертв. Он вернулся домой в свой день рождения
6. Бывший раб, писатель и активист Фредерик Дуглас со своим внуком-музыкантом Джозефом Дугласом в 1894 году
7. Украинский ресторан в США празднует смерть Сталина, предлагая бесплатный борщ. 1953 год
10. Помните фото строителей, обедающих на нью-йоркском небоскребе? А вот и фотограф, Чарльз Эббетс. 20.09.1932
12. 2200-летний эллинистический театр в Лаодикии, юго-запад Турции, после недавних раскопок
20. Май 1922 года: 78-летнему Роберту Т. Линкольну (сыну Авраама Линкольна) помогают подняться по ступенькам на открытии мемориала Линкольну в Вашингтоне
23. Керамические водопроводные трубы, найденные возле дворца Эпанг, Китай. V-III век до н.э.
24. Мать учит детей числам и алфавиту в доме издольщика. Трансильвания, Луизиана. Январь 1939 года
31. Самурайский шлем, изготовленный известным японским мастером по металлу Мёчин Нобуи, 1525 год
34. Жители Западного Берлина показывают своих детей бабушкам и дедушкам, живущим в Восточном Берлине, 1961 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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или так
https://static.kulturologia.ru/files/u8921/manuskript-07.jpgаhttps://static.kulturologia.ru/files/u8921/manuskript-07.jpgа
а то и куда хуже. Удивительна скорость паддения и деградации. Вот резко разучились изображать? Почему? Отдельная тема...
Это возвышаться долго и трудно. Оскотиниться можно очень быстро.
Низковато. Могли бы повыше сделать, чтобы упавший ребёнок не мучился.