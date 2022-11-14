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35 исторических фото, способных изменить представление о прошлом

35 исторических фото, способных изменить представление о прошлом

Автор:
14 ноября 2022 21:32
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   в копилку эрудита   интересно   исторические фото   познавательно   хочу все знать   
2874
36

История во многом помогает нам понять современность, ее сложные вопросы и дилеммы, то, как формировались глобальные, национальные и локальные отношения между людьми. Но как бы интересно это ни звучало, мало кому хочется часами сидеть за пыльными учебниками. К счастью, познавать историю можно и другими способами — например, рассматривая интересные и яркие снимки прошлых дней.

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5. 1945: День, когда папа вернулся домой. Гектор Мердок пропал без вести на четыре года, большую часть из которых он был военнопленным в Сингапуре. Его жена Розина и сын Джон не знали, жив он или мертв. Он вернулся домой в свой день рождения

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   в копилку эрудита   интересно   исторические фото   познавательно   хочу все знать   
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12  комментариев
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998
Koshak 48 минут назад
Меня одного это смущает?
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20k
Alf 10 минут назад
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6k
Андрей Крылов 18 минут назад
№. 3 Рыбка из мозаики. Суклтанка,она же барабулька. Как живая! Вот нас сколько же искуства в "тёмные века пали" Не прошло и пара сотен лет, как из шедевров изобразительного ускуства стало прромерно вот так: - https://pics.livejournal.com/ultima_cruzado/pic/001yt0t5/s320x240https://pics.livejournal.com/ultima_cruzado/pic/001yt0t5/s320x240
или так
https://static.kulturologia.ru/files/u8921/manuskript-07.jpgаhttps://static.kulturologia.ru/files/u8921/manuskript-07.jpgа
а то и куда хуже. Удивительна скорость паддения и деградации. Вот резко разучились изображать? Почему? Отдельная тема...
Это возвышаться долго и трудно. Оскотиниться можно очень быстро.
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37k
turyst Полчаса назад
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3k
sailor_cool 49 минут назад
понравился американский солдат на окинаве. сначала бомбим, потом фоткаемся с детишками. это так мило.
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88k
parallax 56 минут назад
25.
Низковато. Могли бы повыше сделать, чтобы упавший ребёнок не мучился.
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379
Евгений Эдельштейн Час назад
В моей школе такая спортплощадка была. Ну,не такая... Вдвое меньше по площади,но с вот такими верхотурами. В 90е разобрали...
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2k
MPEG-8 Час назад
Цепи и сейчас я думаю сохранились не плохо.
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