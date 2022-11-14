35 исторических фото, способных изменить представление о прошлом

История во многом помогает нам понять современность, ее сложные вопросы и дилеммы, то, как формировались глобальные, национальные и локальные отношения между людьми. Но как бы интересно это ни звучало, мало кому хочется часами сидеть за пыльными учебниками. К счастью, познавать историю можно и другими способами — например, рассматривая интересные и яркие снимки прошлых дней.