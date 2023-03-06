35 невероятных фото со страниц мировой истории, которые должен увидеть каждый

Спустя годы автор снимка, американский фотожурналист Джо О’Доннелл, рассказал японскому журналисту об этой фотографии: «Я заметил, как подошел мальчик лет десяти. Он нес младенца на спине. В те дни в Японии мы часто видели детей, катающих своих младших братьев или сестер на спине, но это явно был не тот случай. Я видел, что этот мальчик пришел сюда по серьезной причине. Он был босиком. Его лицо было твердым. Маленькая голова младенца была запрокинута назад, как будто он крепко спал. Мальчик простоял там пять или десять минут. Мужчины в белых масках подошли к нему и тихонько начали снимать веревку, на которой держался младенец. Именно тогда я увидел, что он уже мертв. Мужчины взяли тело за руки и ноги и опустили его в огонь. Мальчик стоял прямо, не двигаясь, и смотрел на пламя. Он кусал нижнюю губу так сильно, что она блестела от крови. Пламя горело низко, как будто садилось солнце. Мальчик повернулся и молча ушел».