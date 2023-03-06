35 невероятных фото со страниц мировой истории, которые должен увидеть каждый

Не зря говорят, что одна картинка стоит тысячи слов: фотограф может запечатлеть огромное количество информации всего за доли секунды и увековечить ее на долгие годы. А еще фотографии могут остановить время и позволяют нам видеть мир таким, каким он действительно был тогда, будь то вчера или сто лет назад — хорошим и плохим, уродливым и прекрасным.
1. Нагасаки, 1945 год. 10-летний мальчик стоит по стойке смирно, принеся своего мертвого младшего брата к кремационному костру
Спустя годы автор снимка, американский фотожурналист Джо О’Доннелл, рассказал японскому журналисту об этой фотографии: «Я заметил, как подошел мальчик лет десяти. Он нес младенца на спине. В те дни в Японии мы часто видели детей, катающих своих младших братьев или сестер на спине, но это явно был не тот случай. Я видел, что этот мальчик пришел сюда по серьезной причине. Он был босиком. Его лицо было твердым. Маленькая голова младенца была запрокинута назад, как будто он крепко спал. Мальчик простоял там пять или десять минут. Мужчины в белых масках подошли к нему и тихонько начали снимать веревку, на которой держался младенец. Именно тогда я увидел, что он уже мертв. Мужчины взяли тело за руки и ноги и опустили его в огонь. Мальчик стоял прямо, не двигаясь, и смотрел на пламя. Он кусал нижнюю губу так сильно, что она блестела от крови. Пламя горело низко, как будто садилось солнце. Мальчик повернулся и молча ушел».
2. 1961 год. Солдат из Восточной Германии игнорирует приказ, помогая мальчику пересечь Берлинскую стену, чтобы тот воссоединился со своей семьей
3. Анна Коулман Лэдд была американским скульптором и наиболее известна созданием масок-протезов для солдат, пострадавших в ходе Первой мировой войны
5. 1976. Николай Мачуляк кормит белую медведицу Машу и ее медвежат сгущенкой и мясом. Мыс Шмидта, побережье Чукотского моря
6. 1954. Кошки встают на задние лапы, чтобы поймать струю молока во время дойки на молочной ферме. Фото Ната Фарбмана
7. Поклонники Beatles в 1964 и 2013 годах. Верхнее фото школьников, прогулявших занятия ради первого тура группы в США, сделал сам Ринго Старр
8. 1910. Воины племени блэкфут в национальном парке Глейшер на берегу озера Сент-Мэри, штат Монтана. Фото Роланда У. Рида
9. Члены "Красных Воинов" — молодежной антифашистской уличной банды, которая отвечала насилием на насилие неонацистов во Франции 1980-х годов
10. 1839. Самое старое фото человека в США: автопортрет пионера фотографии Роберта Корнелиуса, для которого он неподвижно позировал 10-15 минут
13. 1929. Маленькая девочка вручает лилии дежурному полицейскому у ворот Сен-Дени в Париже
14. 1910. Дети-шахтеры, сфотографированные Льюисом Хайном. Фотографии Хайна сыграли важную роль в принятии первых законов о детском труде в Соединенных Штатах
15. 1967. Кенгуру ударило фотографа за попытку его сфотографировать, Англия. Фото Фоллера Эрнста
17. 1954. Довольный мальчик несёт две бутылки вина, улица Муфтар, Париж. Фото Анри Картье-Брессона
20. 1911. Крушение корабля «Арден Крейг» у островов Силли, к западу от Корнуолла. Фото Фрэнсиса Джеймса Мортимера
21. Сентябрь 1945 года. Австралийские солдаты читают новости из дома после освобождения из японского плена в Сингапуре
23. 1894. Археологи позируют перед почти идеально сохранившейся статуей Антиноя, обнаруженной возле храма Аполлона в святилище в Дельфах, Греция
25. 1931. Немецкий фотограф Вилли Руге сделал этот снимок за несколько секунд до приземления после 7-минутного прыжка с парашютом над Берлином
30. 1889. Слепой несет парализованного карлика в Дамаске, Сирия. Фото итальянского фотографа Танкреда Дюма
32. 1930-е годы. Китайский буддийский монах идет по цепному мосту в храме Цзянъю-Фиг-Хилл в Китае
33. 1928. Ветеран войны продает спички на улице в Кентербери, графство Кент, Англия. Фото Клифтона Р. Адамса
35. 1970-е. Девушка пытается вызвать реакцию члена королевской гвардии на страже Стокгольмского дворца, Швеция
Источник: — переведено специально для fishki.net