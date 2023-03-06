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35 невероятных фото со страниц мировой истории, которые должен увидеть каждый

35 невероятных фото со страниц мировой истории, которые должен увидеть каждый

Автор:
06 марта 2023 22:33
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   Фотоподборка   интересно   исторические фото   история   познавательно   трогательно   
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Не зря говорят, что одна картинка стоит тысячи слов: фотограф может запечатлеть огромное количество информации всего за доли секунды и увековечить ее на долгие годы. А еще фотографии могут остановить время и позволяют нам видеть мир таким, каким он действительно был тогда, будь то вчера или сто лет назад — хорошим и плохим, уродливым и прекрасным.

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Спустя годы автор снимка, американский фотожурналист Джо О’Доннелл, рассказал японскому журналисту об этой фотографии: «Я заметил, как подошел мальчик лет десяти. Он нес младенца на спине. В те дни в Японии мы часто видели детей, катающих своих младших братьев или сестер на спине, но это явно был не тот случай. Я видел, что этот мальчик пришел сюда по серьезной причине. Он был босиком. Его лицо было твердым. Маленькая голова младенца была запрокинута назад, как будто он крепко спал. Мальчик простоял там пять или десять минут. Мужчины в белых масках подошли к нему и тихонько начали снимать веревку, на которой держался младенец. Именно тогда я увидел, что он уже мертв. Мужчины взяли тело за руки и ноги и опустили его в огонь. Мальчик стоял прямо, не двигаясь, и смотрел на пламя. Он кусал нижнюю губу так сильно, что она блестела от крови. Пламя горело низко, как будто садилось солнце. Мальчик повернулся и молча ушел».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   Фотоподборка   интересно   исторические фото   история   познавательно   трогательно   
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4  комментария
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1k
KE2646 10 минут назад
Очень понравилось пояснение к 35-й фотографии.
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Владимир 3 минуты назад
Первое фото, "американский журналист" чья страна убила этого ребенка, ублюдки!
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33k
Fat Lynx 20 минут назад
Бедный мальчик... родители с одной стороны, а он один с другой... и фотограф вовремя нашелся...
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