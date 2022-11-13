20 век в цвете. 1972 год. Наша страна полвека назад

22-30 мая 1972 года состоялся официальный визит президента США Ричарда Никсона в СССР. Это был первый в истории визит высшего американского руководителя в Советский Союз, если не считать пребывания президента Франклина Рузвельта в 1945 году на Ялтинской конференции.

Тёплое рукопожатие Никсона и Брежнева на официальной встрече в Москве, май 1972: