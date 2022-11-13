20 век в цвете. 1972 год. Наша страна полвека назад

Полвека назад наша страна была в зените своего военного, геополитического и экономического могущества.
Даже заклятые враги испытывали уважение к этой мощи, были вынуждены считаться с интересами Москвы и их не приходилось умолять о переговорах.
Равноправный диалог с Западом строился с позиции силы.
Никсон и Брежнев в Москве, 30 мая 1972:
22-30 мая 1972 года состоялся официальный визит президента США Ричарда Никсона в СССР. Это был первый в истории визит высшего американского руководителя в Советский Союз, если не считать пребывания президента Франклина Рузвельта в 1945 году на Ялтинской конференции.
Тёплое рукопожатие Никсона и Брежнева на официальной встрече в Москве, май 1972:
Обратите внимание: дружеские улыбки и рукопожатия в тот самый момент, когда советские зенитчики чуть ли не ежедневно сбивали американские самолёты во Вьетнаме.
Как ни странно, теперь этот простой секрет считается утерянным: хочешь уважения и дружеских рукопожатий от американцев? Сбивай их военные самолёты!
Переговоры оказались весьма плодотворными.
Подписание Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) в Кремле 26 мая 1972 г.:
К приезду американского президента в Москве снесли целый исторический квартал у Кремля. Образовавший пустырь народ прозвал "сквер Никсона".
В завершение темы этого памятного визита.
Патриция Никсон в школе №42 (с изучением некоторых предметов на иностранных языках) в московском районе Черемушки:
На тот момент советское образование - лучшее в мире! Советские школьники традиционно собирают призы на международных олимпиадах.
На уроке иностранного языка в 6 классе школы №15. Сумгаит, Азербайджанская ССР, фото Фреда Гринберга, 1972:
До появления первых ПЭВМ в СССР оставались ещё многие годы, но компьютерная техника понемногу уже продвигалась в массы.
Отдел вычислительной техники. Практические занятия на малых вычислительных машинах. По залам Политехнического музея, 1972:
Полвека назад наша страна взошла на мировой спортивный Олимп, который будет удержить почти да самого своего финала.
В 1972 году советские хоккеисты - многократные чемпионы олимпиад и первенств планеты. При этом считались любителями. Профессионалы в мире были только одни - игроки НХЛ.
В этот год состоялась знаменитая Суперсерия СССР — Канада 1972 года — серия из 8 товарищеских хоккейных матчей между сборными СССР и Канады.
Последний гол суперсерии 28 сентября 1972 года:
Решающая игра серии. До конца 30 секунд Пол Хендерсон обыгрывает Владислава Третьяка. Шайба в воротах. С минимальным преимуществом Канада выигрывает у СССР матч, а вместе с ним и всю суперсерию.
В экономике дела шли довольно неплохо, после десятилетий аскетизма благосостояние широких масс росло буквально на глазах. Народ обзаводился автомобилями и дачными участками.
До пустых перестроечных прилавков ещё было далеко.
Наследие советских фотокорреспондентов показывает нам самые лучшие стороны советского товарного рынка тех времён.
Белужья икра. Продукция Астраханского рыбоконсервного комбината. Р.Ваганов, РИА Новости, 1972:
ЛАТВИЯ. Из серии "В братской семье советских народов". Издательство Планета Москва, 1972:
Зернистая икра и крабовое мясо в консервах. Склярук, РИА Новости, 1972:
Рижский черный бальзам и водка завода "Кристалл". Юрий Абрмочкин, 1972:
Лучший сувернир, который привозили все из Риги.
Журнал "Новые товары" за март 1972, на обложке музыкальный центр:
Полвека назад СССР всерьёз боролся за звание одного из мировых центров Высокой моды. И у неё были свои ценители на Западе.
Демонстрация ансамбля, дополненного красным беретом. Фотохроника ТАСС, П.Федотов, 1972:
Конечно, в реальной жизни советская торговля выглядела не так ярко, как на рекламных фотографиях.
Типичный советский продмаг, 1972:
Москва, улица Тимура Фрунзе. Фото Melchior Di Giacomo, 1972:
Обратите внимание, как хорошо одета публика!
Готовая продукция АЗЛК, фото В.К.Хухлаева, 1972:
В 1972-м появился универсал ГАЗ 24-02:
Типичный американский дизайн ... 1962 года. В свободной продаже советским гражданам не предлагалась.
В 1972 году на Лейпцигской ярмарке автобус ЛиАЗ-677 удостоен Почётного диплома и Золотой медали:
И за что только злые языки в СССР называли его "скотовозом"?
Вот что в Союзе было по-настоящему круто, так это массовое применение скоростных судов на подводных крыльях!
Судно на подводных крыльях «Комета» на фоне скалы Парус в Крыму. Лев Поликашин, РИА Новости, 1972:
Сейчас от огромного флота этих "космических" красавцев не осталось почти ничего, ушли вместе с породившей их цивилизацией.
Новые построены буквально в единичных экземплярах и билет стоит СТОЛЬКО, что дешевле на такси.
Давайте посмотрим, как выглядела полвека назад повседневная жизнь советских людей. Точнее, её лучшие моменты.
Карусель в Измайловском парке, Москва, 1972:
Московское эскимо на снимке Бориса Кавашкина из архива РИА Новости, 1972:
Молодожены в Каунасе. Борис Кауфман, 1972:
Советские граждане без всяких виз могли путешествовать в Европу. В Советскую Прибалтику))
Юрмала. Ресторан "Юрас Перле". Яков Берлинер, 1972:
Конституция СССР гарантировала право на отдых и право на труд.
Утро в колхозе имени Кирова, Таджикская ССР, 1972:
Только представьте звуковой ряд))
Чуть-чуть о советском кино полвека назад.
В феврале 1972 года состоялась премьера философско-фантастической драмы Андрея Тарковского "Солярис", который ныне считается шедевром мирового кинематографа.
На смену романтической одержимости Космосом 1960-х пришло осознание, что это чужая и враждебная среда, а дом у нас один.
Как потом напишут в песне, "а снится нам трава, трава у дома"...
Леонид Куравлев в роли Робинзона Крузо. 10 октября 1972 года. Фото Ираклия Чохонелидзе, фотохроника ТАСС:
На съемочной площадке фильма «…А зори здесь тихие», 1972:
Натурные съёмки фильма прошли в деревне Сяргилахта в Пряжинском районе Карелии, в районе Рускеальских водопадов и в павильонах «Мосфильма» в 1972 году.
Забавно, что для большинства стран тогдашнего мира советский кинематограф казался слишком "откровенным" и в зарубежном прокате обычно вырезали знаменитую сцену в бане.
Ещё 1972-й запомнился как год полувекового юбилея СССР.
Празднование 50-летия СССР в Челябинске:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- «Спаситель матерей» против Европы: за что врача, спасшего жизни рожениц, навсегда закрыли в психушке
- Наделали шуму: загадочные люди, чья личность покрыта тайнами
- Трагедия плохих заклёпок: что погубило «Титаник» помимо айсберга
- Пользователи рассказали, как сложилась их жизнь с отчимами, когда из семьи ушел папа
- Пьющий Ватикан, похмельная «собачья шерсть» и другие любопытные истории и факты