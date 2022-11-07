Всенародно любимая обувь: резкий взлёт, повальная мода, тихое забвение

Петербургский купец Фердинанд Краузкопф вместе с несколькими товарищами по цеху открыл в 1859 году фабрику резиновых изделий. Довольно быстро нарастили обороты производства, которые позволяли удовлетворять не только потребности своих сограждан, но и экспортировать продукцию за рубеж.

Чехлы для обуви как раз особенно ценила знать. Ведь богатым и солидным гражданам требовалось защищать дорогую обувь и убранство дома: всякие роскошные персидские ковры и все такое подобное.