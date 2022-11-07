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Всенародно любимая обувь: резкий взлёт, повальная мода, тихое забвение

Всенародно любимая обувь: резкий взлёт, повальная мода, тихое забвение

Автор:
07 ноября 2022 10:36
Сообщество : Истории
Метки: Производство   СССР   влага   галоши   защита   история   ностальгия   обувь   резина   чехол   
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В 1831 году в Бостоне запустили продажу первых резиновых галош. Считается, что обувь придумали англичане, но наибольшую популярность она приобрела именно у нас.

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Обувка из вулканизированного каучука стала выпускаться в США в середине позапрошлого века. Помимо того, что она помогала держать ноги сухими, еще и защищала владельца от жары и холода. В других странах галоши тоже приняли благосклонно, а в России так и вообще на ура.

Петербургский купец Фердинанд Краузкопф вместе с несколькими товарищами по цеху открыл в 1859 году фабрику резиновых изделий. Довольно быстро нарастили обороты производства, которые позволяли удовлетворять не только потребности своих сограждан, но и экспортировать продукцию за рубеж.

Чехлы для обуви как раз особенно ценила знать. Ведь богатым и солидным гражданам требовалось защищать дорогую обувь и убранство дома: всякие роскошные персидские ковры и все такое подобное.

Но если представители элиты носили галоши из практических соображений, но простой народ сделал их элементом повседневной моды. Очень удобно было использовать их для защиты валенок. А представители профессий, которым приходилось работать на холоде – рыбаки, шахтеры, да и просто крестьяне очень быстро оценили такой элемент и прочувствовали его пользу.

Вскоре придумали галоши с красной байковой подкладкой. Они были значительно мягче, не портили обувь, обеспечивали пусть небольшую, но гигроскопичность, что особенно важно в случае с теми, кто носил обувь на босу ногу. Они стали культовыми, неким символом эпохи.

Хотя немало было и других интересных моделей. Производители старались охватить все слои населения: галоши стали делать для детей и подростков. Дамские модели предусматривали каблук для ношения с сапожками. Формовые без подкладки чуни и напоминающие босоножки с ремешками модели тоже были популярны.

Резиновая мануфактура во время войны перестроилась на поставку резины для нужд фронта. И основная продукция отошла на второй план. Сперва начался дефицит, а потом обувь и вообще перестали продавать. Достать вожделенные галошки можно было только купив у кого-то с рук или банально украв.


Когда страну перестало немного лихорадить от революционных потрясений, петербургский «Треугольник», а затем московский «Большевик» снова наладили выпуск галош. Спрос на них зашкаливал, чему способствовали старания самых креативных художников страны.

Наращивание объемов наложило отпечаток на качество. И показатели уже не соответствовали дореволюционным: продукция значительно ухудшилась по качеству и не соответствовала европейским стандартам.

Последний пик популярности резиновой обуви пришелся на 80-е, когда на пике моды находились комбинированные модели: литая нижняя часть с тракторной подошвой, голенище из прорезиненной ткани и теплая вставка. Такую обувь можно было носить с осени до весны. Она защищала и от холода, и от влаги.

А потом галоши… просто исчезли. Оставив граждан недоумевать при виде луж, слякоти и грязи. Да, в магазинах имеется китайский ширпотреб, симпатичный внешне, которого порой хватает на пару выходов. А те самые галоши на века остались в прошлом, вместе с ушедшей эпохой, вызывая у молодежи лишь смех, когда ностальгирующее старшее поколение жалуется на промокшие ноги, хотя пройти-то пришлось всего от машины до подъезда.

А вот на Западе внимательнее относятся к здоровью. И галоши продолжают выпускать и носить. Правда, эти чехлы несколько модифицировались, но со своей непосредственной задачей – защитой от холода и влаги справляются на отлично.

А вы носили галоши?

Источник:

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Метки: Производство   СССР   влага   галоши   защита   история   ностальгия   обувь   резина   чехол   
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8  комментариев
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902
basil pupkin 2 часа назад
Да качественная резина была, анекдот в тему...
Американец говорит: – У нас вон жвачки из резины делают, целый день жуешь, не изжуешь! Француз говорит: – У нас такая резина, что презервативом из неё неделю можно пользоваться, и он целый остается! Русский говорит: – Подумаешь чудо! У нас вон мужик с самолёта упал в калошах. Так сам в дребезги разбился, а калошам ничего, целые!
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24k
Сибиряк Час назад
Сразу присказку вспомнил из деревни...

Почему калош не стало в нашем северном краю?
Потому что вся резина по истёрлась на ***Ю!
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4k
Suvar_ 2 часа назад
кто вам сказал что они отжили своё? только за такие деньги рядовой покупатель брать их не будет. это весьма дорогой и востребованный аксессуар https://www.tsum.ru/catalog/galoshi-19810/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=cid:56077567|cn:search_hand_tsumbrand_cat_m_ydir_msk&utm_term=ph:22998212341|kw:цум галоши&utm_content=dev:desktop|rid:213|gid:4342667970|aid:11688598521|re:22998212341|drf:no|pos:1|postype:premium&etext=2202.-CUI1ycZ-2RfQnaztp0RRYx5Tktt0WDGqqRRCwNw5HJ4YWVpaHdndGhza2d4bW9w.a5ca04a5e5576918839e6efa65729417b19d3fb4&yclid=6599038848065655591https://www.tsum.ru/catalog/galoshi-19810/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=cid:56077567|cn:search_hand_tsumbrand_cat_m_ydir_msk&utm_term=ph:22998212341|kw:цум галоши&utm_content=dev:desktop|rid:213|gid:4342667970|aid:11688598521|re:22998212341|drf:no|pos:1|postype:premium&etext=2202.-CUI1ycZ-2RfQnaztp0RRYx5Tktt0WDGqqRRCwNw5HJ4YWVpaHdndGhza2d4bW9w.a5ca04a5e5576918839e6efa65729417b19d3fb4&yclid=6599038848065655591
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3k
pinbalist 2 часа назад
А я слышал историю, что в СССР кроме галош ничего не производили.
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2k
svp 68 2 часа назад
Сверху черно внутри красно, как засунешь так прекрасно. ( детская загадка )
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1k
ChePaev 2 часа назад
я на даче только в них и выжигаю, самое то по росе ходить.
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4k
Александр Николаевич 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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