Всенародно любимая обувь: резкий взлёт, повальная мода, тихое забвение

В 1831 году в Бостоне запустили продажу первых резиновых галош. Считается, что обувь придумали англичане, но наибольшую популярность она приобрела именно у нас.
Обувка из вулканизированного каучука стала выпускаться в США в середине позапрошлого века. Помимо того, что она помогала держать ноги сухими, еще и защищала владельца от жары и холода. В других странах галоши тоже приняли благосклонно, а в России так и вообще на ура.
Петербургский купец Фердинанд Краузкопф вместе с несколькими товарищами по цеху открыл в 1859 году фабрику резиновых изделий. Довольно быстро нарастили обороты производства, которые позволяли удовлетворять не только потребности своих сограждан, но и экспортировать продукцию за рубеж.
Чехлы для обуви как раз особенно ценила знать. Ведь богатым и солидным гражданам требовалось защищать дорогую обувь и убранство дома: всякие роскошные персидские ковры и все такое подобное.
Но если представители элиты носили галоши из практических соображений, но простой народ сделал их элементом повседневной моды. Очень удобно было использовать их для защиты валенок. А представители профессий, которым приходилось работать на холоде – рыбаки, шахтеры, да и просто крестьяне очень быстро оценили такой элемент и прочувствовали его пользу.
Вскоре придумали галоши с красной байковой подкладкой. Они были значительно мягче, не портили обувь, обеспечивали пусть небольшую, но гигроскопичность, что особенно важно в случае с теми, кто носил обувь на босу ногу. Они стали культовыми, неким символом эпохи.
Хотя немало было и других интересных моделей. Производители старались охватить все слои населения: галоши стали делать для детей и подростков. Дамские модели предусматривали каблук для ношения с сапожками. Формовые без подкладки чуни и напоминающие босоножки с ремешками модели тоже были популярны.
Резиновая мануфактура во время войны перестроилась на поставку резины для нужд фронта. И основная продукция отошла на второй план. Сперва начался дефицит, а потом обувь и вообще перестали продавать. Достать вожделенные галошки можно было только купив у кого-то с рук или банально украв.
Когда страну перестало немного лихорадить от революционных потрясений, петербургский «Треугольник», а затем московский «Большевик» снова наладили выпуск галош. Спрос на них зашкаливал, чему способствовали старания самых креативных художников страны.
Наращивание объемов наложило отпечаток на качество. И показатели уже не соответствовали дореволюционным: продукция значительно ухудшилась по качеству и не соответствовала европейским стандартам.
Последний пик популярности резиновой обуви пришелся на 80-е, когда на пике моды находились комбинированные модели: литая нижняя часть с тракторной подошвой, голенище из прорезиненной ткани и теплая вставка. Такую обувь можно было носить с осени до весны. Она защищала и от холода, и от влаги.
А потом галоши… просто исчезли. Оставив граждан недоумевать при виде луж, слякоти и грязи. Да, в магазинах имеется китайский ширпотреб, симпатичный внешне, которого порой хватает на пару выходов. А те самые галоши на века остались в прошлом, вместе с ушедшей эпохой, вызывая у молодежи лишь смех, когда ностальгирующее старшее поколение жалуется на промокшие ноги, хотя пройти-то пришлось всего от машины до подъезда.
А вот на Западе внимательнее относятся к здоровью. И галоши продолжают выпускать и носить. Правда, эти чехлы несколько модифицировались, но со своей непосредственной задачей – защитой от холода и влаги справляются на отлично.
А вы носили галоши?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Американец говорит: – У нас вон жвачки из резины делают, целый день жуешь, не изжуешь! Француз говорит: – У нас такая резина, что презервативом из неё неделю можно пользоваться, и он целый остается! Русский говорит: – Подумаешь чудо! У нас вон мужик с самолёта упал в калошах. Так сам в дребезги разбился, а калошам ничего, целые!
Почему калош не стало в нашем северном краю?
Потому что вся резина по истёрлась на ***Ю!