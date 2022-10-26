Как начинал свою карьеру Сергей Михалков

В 1927 году семья перебралась в Пятигорск и в эти годы Сергей начал печататься. Уже в 1928 году, в журнале "На подъёме" опубликовали его первое стихотворение "Дорога". По окончании школы юноша вернулся в Москву, где работал в геологоразведочной экспедиции и на ткацкой фабрике.

В 1935 году вышло то, что сделало Михалкова классиком советской детской литературы - "Дядя Стёпа". В 1936 году опубликовали в газете "Правда" его стихотворение "Светлана", которое очень понравилось Сталину и в 1939 году поэт получил первый орден Ленина.