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Как начинал свою карьеру Сергей Михалков

Как начинал свою карьеру Сергей Михалков

Автор:
26 октября 2022 17:37
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   СССР   Сергей Михалков   биография   интересное   история   
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В Москве, в 1913 году, родился тот, кто в будущем станет автором текста гимнов Советского Союза и Российской Федерации, писателем, поэтом, военным корреспондентом. Сергей Владимирович Михалков стал известен во многом благодаря своим произведениям для детей.
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Сергей Владимирович успешно работал почти во всех литературных журналах: проза, поэзия, критика, сценарии фильмов и мультфильмов, драматургия, публицистика. Поэт при жизни стал классиком детской поэзии и его произведения не раз переиздавались и пользовались неизменным успехом и любовью.

Источник:

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Метки: Жизнь   СССР   Сергей Михалков   биография   интересное   история   
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3  комментария
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1k
Сергей 6 минут назад
В союзе писателей, один его приятель-поэт подклол Михалкова:
- Серёжа, а гимн-то твой говно.
- Гимн может и говно, но слушать ты его будешь стоя.
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27k
Ваня Час назад
россия! чуешь этот странный зуд?!
три михалкова по тебе ползут!!!
(с) валентин гафт
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711
Максим Макашев Час назад
в народе его звали - трижды гимнюк Советского Союза
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