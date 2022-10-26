Как начинал свою карьеру Сергей Михалков

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В Москве, в 1913 году, родился тот, кто в будущем станет автором текста гимнов Советского Союза и Российской Федерации, писателем, поэтом, военным корреспондентом. Сергей Владимирович Михалков стал известен во многом благодаря своим произведениям для детей.
Предками Сергея был старинный дворянский род Михалковых. Он был сыном коллежского асессора Владимира Александровича Михалкова и Ольги Михайловны Михалковой. Свой дар поэта он проявил уже в девятилетнем возрасте.
В 1927 году семья перебралась в Пятигорск и в эти годы Сергей начал печататься. Уже в 1928 году, в журнале "На подъёме" опубликовали его первое стихотворение "Дорога". По окончании школы юноша вернулся в Москву, где работал в геологоразведочной экспедиции и на ткацкой фабрике.
В 1935 году вышло то, что сделало Михалкова классиком советской детской литературы - "Дядя Стёпа". В 1936 году опубликовали в газете "Правда" его стихотворение "Светлана", которое очень понравилось Сталину и в 1939 году поэт получил первый орден Ленина.
В 1935 году вышло то, что сделало Михалкова классиком советской детской литературы - "Дядя Стёпа". В 1936 году опубликовали в газете "Правда" его стихотворение "Светлана", которое очень понравилось Сталину и в 1939 году поэт получил первый орден Ленина.
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Во время Второй мировой войны Михалков работал корреспондентом газет "Сталинский сокол" и "о славу Родины". Вместе с солдатами отступал до Сталинграда, заработал контузию и был награждён медалями и орденами.
В 1943 году руководители СССР решили изменить старый гимн "Интернационал". Музыкальной основой для нового стал "Гимн партии большевиков" и к созданию текста привлекли множество известных поэтов. По итогам, в конкурсе победил текст, созданный Габриэлем Эль-Регистаном и Сергеем Михалковым. Самое первое исполнение Государственного гимна СССР по Всесоюзному радио состоялось ночью с 31 декабря на 1 января 1944 года.
По сценариям Сергея Михалкова были сняты фильмы "Три плюс два", "Большое космическое путешествие", "Новые похождения Кота в сапогах" и не только.
В 1947 году он совершил кругосветное путешествие вокруг Европы на военном корабле, после чего, в соавторстве с Л. Кассилем, написал книгу "Европа слева".
В 1977 году Президиум Верховного Совета СССР утвердил подготовленную Михалковым вторую редакцию текста Государственного Гимна СССР, где никак не упоминается Сталин и акцент сделан на коммунистическом строительстве.
В 2000 году стали работать над новым Гимном Российской Федерации. При обсуждении в Госдуме новых законов о государственной символике поступило предложение принять в качестве российского гимна музыку гимна СССР, что резко осудили часть депутатов, но большинство проголосовало за. 30 декабря 2000 года был утверждён текст гимна на стихи Сергея Михалкова.
Сергей Владимирович успешно работал почти во всех литературных журналах: проза, поэзия, критика, сценарии фильмов и мультфильмов, драматургия, публицистика. Поэт при жизни стал классиком детской поэзии и его произведения не раз переиздавались и пользовались неизменным успехом и любовью.
Михалков, будучи из дворянской семьи, вступил в партию в 1950 году, сделал карьеру на советском литературном поприще и официально его никогда не критиковали. Но постоянно навлекал на себя осуждение со стороны лиц неофициальных.
13 марта 2008 года, в день 95-летия, его наградили орденом святого апостола Андрея Первозванного.
Сергей Владимирович Михалков скончался 27 августа 2009 года в НИИ им. Бурденко от отёка лёгких.
13 марта 2008 года, в день 95-летия, его наградили орденом святого апостола Андрея Первозванного.
Сергей Владимирович Михалков скончался 27 августа 2009 года в НИИ им. Бурденко от отёка лёгких.
Источник:
АНТИФИШКИ
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