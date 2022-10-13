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Трамвай-легенда: МТВ-82

Трамвай-легенда: МТВ-82

Автор:
13 октября 2022 16:02
Сообщество : RealFishki
Метки: Москва   Производство   СССР   интересное   история   трамвай   транспорт   факты   
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В народе он был известен как "Коробочка" и в этом году он отмечает 75-летний юбилей. Без него и Москва не Москва...
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Началась постройка уже серьёзной партии вагонов, однако при первых выездах МТВ-82 на линию выяснилось, что родство троллейбусов и трамваев не всегда хорошо.
Оказалось, что МТВ-82, который сделали по троллейбусным лекалам, не очень подходит для большинства московских маршрутов. Широкие хвостовая и лобная части и отсутствие традиционных трамвайных заужений по краям кузова, не давали трамваю вписываться почти во все повороты, угрожая сносить углы домов, столбы и встречные вагоны. По пальцам можно было сосчитать количество маршрутов, по которым трамвай мог ходить.

Источник:

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Метки: Москва   Производство   СССР   интересное   история   трамвай   транспорт   факты   
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