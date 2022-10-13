Трамвай-легенда: МТВ-82

Выяснилось к тому же, что трамвай не рассчитан на работу с прицепом и вместить всех в часы пик просто не мог: четырёхрядная компоновка сидений, а выход и вход затруднены из-за узких троллейбусных дверей

По современным меркам вагоновожатому было неудобно сидеть на рабочем месте, а контроллер, расположенный слева можно было передвигать с большим трудом. Но если сравнивать с довоенным рабочим местом, то это был, конечно, рай.

Вот так, выпущенные 25 трамваев стали переделывать: удлинять, делать по конца уже, сокращать количество сидячих мест и оборудовать сдвоенными дверьми. После этих изменений МТВ-82 уже не менялся до 1961 года, когда вагон сняли с производства. К тому моменту он уже давно выпускался на Рижском вагоностроительном заводе. В Тушино производство трамваев и троллейбусов стали прекращать в 1949 году - предприятие снова стало заниматься военно-авиационным производством.