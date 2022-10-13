Трамвай-легенда: МТВ-82

233
8
В народе он был известен как "Коробочка" и в этом году он отмечает 75-летний юбилей. Без него и Москва не Москва...
Сегодня по столичным улицам ездит комфортабельный "Витязь" и даже сложно представить, что этот вид транспорта мог 50 лет назад исчезнуть с московских рельс.
В послевоенные годы трамвай считался архаичным средством передвижения: вагоны были деревянные, в повороты вписывались с трудом, салоны были тесные и без отопления. Трамвайные пути переносили с центральных на боковые улочки.
В послевоенные годы трамвай считался архаичным средством передвижения: вагоны были деревянные, в повороты вписывались с трудом, салоны были тесные и без отопления. Трамвайные пути переносили с центральных на боковые улочки.
Конкуренцию трамваю составляло метро, но он заметно опережал троллейбус, приходящий ему на смену, не говоря уж про автобусы, которые в те годы чаще связывали город с окраинами, без заметной роли в черте города. Поэтому трамвай решили не просто сохранить, а и даже усовершенствовать.
×
×
Наибольшая проблема была в вагонах довоенной и даже дореволюционной постройки. Ещё с 1930-е годы сложную ситуацию пыталось изменить столичное предприятие СВАРЗ и Мытищинский вагоностроительный завод. До войны они выпустили 64 экземпляра вполне себе актуальных "голубых экспрессов" моделей М-36 и М-38. Но Москве нужно было в десятки раз больше.
Первый послевоенный трамвай стал выпускать тот же СВАРЗ и Академия коммунального хозяйства. Для ускорения работы решили задействовать Машиностроительный завод №82. Он осваивал первые цельнометаллические троллейбусы МТБ-82. Решили, что если уж есть хороший троллейбус, то из него можно сделать и трамвай.
Вот так и получился весьма интересный симбиоз двух городских видов транспорта. Кузов его напоминал троллейбусный, только длиннее и с другим расположением дверей. У них даже обозначения отличались только на одну букву: трамвай был МТВ-82, а троллейбус - МТБ-82.
Вот так и получился весьма интересный симбиоз двух городских видов транспорта. Кузов его напоминал троллейбусный, только длиннее и с другим расположением дверей. У них даже обозначения отличались только на одну букву: трамвай был МТВ-82, а троллейбус - МТБ-82.
Первый образец выпустили на московские улицы в начале 1947 года. Пассажиры и водители трамваев были просто в восторге - ведь ничего похожего ещё не было. Салон был просторным, оборудован мягкими диванами, отапливался и освещался приглушённым светом плафонов.
Диваны изначально были сдвоенные, что сильно сужало проход и это приводило к большим сложностям в часы пик. И вскоре ряд сидений с одной стороны убрали.
А у вагоновожатого была отдельная и даже слишком большая кабина, в которой он мог работать сидя, ведь прежде весь рабочий день они проводили стоя на открытой площадке.
Диваны изначально были сдвоенные, что сильно сужало проход и это приводило к большим сложностям в часы пик. И вскоре ряд сидений с одной стороны убрали.
А у вагоновожатого была отдельная и даже слишком большая кабина, в которой он мог работать сидя, ведь прежде весь рабочий день они проводили стоя на открытой площадке.
Началась постройка уже серьёзной партии вагонов, однако при первых выездах МТВ-82 на линию выяснилось, что родство троллейбусов и трамваев не всегда хорошо.
Оказалось, что МТВ-82, который сделали по троллейбусным лекалам, не очень подходит для большинства московских маршрутов. Широкие хвостовая и лобная части и отсутствие традиционных трамвайных заужений по краям кузова, не давали трамваю вписываться почти во все повороты, угрожая сносить углы домов, столбы и встречные вагоны. По пальцам можно было сосчитать количество маршрутов, по которым трамвай мог ходить.
Оказалось, что МТВ-82, который сделали по троллейбусным лекалам, не очень подходит для большинства московских маршрутов. Широкие хвостовая и лобная части и отсутствие традиционных трамвайных заужений по краям кузова, не давали трамваю вписываться почти во все повороты, угрожая сносить углы домов, столбы и встречные вагоны. По пальцам можно было сосчитать количество маршрутов, по которым трамвай мог ходить.
Выяснилось к тому же, что трамвай не рассчитан на работу с прицепом и вместить всех в часы пик просто не мог: четырёхрядная компоновка сидений, а выход и вход затруднены из-за узких троллейбусных дверей
По современным меркам вагоновожатому было неудобно сидеть на рабочем месте, а контроллер, расположенный слева можно было передвигать с большим трудом. Но если сравнивать с довоенным рабочим местом, то это был, конечно, рай.
Вот так, выпущенные 25 трамваев стали переделывать: удлинять, делать по конца уже, сокращать количество сидячих мест и оборудовать сдвоенными дверьми. После этих изменений МТВ-82 уже не менялся до 1961 года, когда вагон сняли с производства. К тому моменту он уже давно выпускался на Рижском вагоностроительном заводе. В Тушино производство трамваев и троллейбусов стали прекращать в 1949 году - предприятие снова стало заниматься военно-авиационным производством.
По современным меркам вагоновожатому было неудобно сидеть на рабочем месте, а контроллер, расположенный слева можно было передвигать с большим трудом. Но если сравнивать с довоенным рабочим местом, то это был, конечно, рай.
Вот так, выпущенные 25 трамваев стали переделывать: удлинять, делать по конца уже, сокращать количество сидячих мест и оборудовать сдвоенными дверьми. После этих изменений МТВ-82 уже не менялся до 1961 года, когда вагон сняли с производства. К тому моменту он уже давно выпускался на Рижском вагоностроительном заводе. В Тушино производство трамваев и троллейбусов стали прекращать в 1949 году - предприятие снова стало заниматься военно-авиационным производством.
И уже из Риги МТВ-82 уже распространялись по всей стране: от Хабаровска до Минска. Из крупных городов эта модель не была представлена только в Ленинграде, где были вагоны собственного производства и также в тех городах, где эти трамваи были слишком большие для узких центральных улочек (в той же Риге, например).
МТВ-82 - долгожитель. В Москве последний экземпляр с улиц ушёл в 1981 году. На смену ему пришли чехословацкие трамваи "Татр".
А меж тем, ресурс, заложенный в МТВ-82 позволял этим вагонам ездить и дольше, ведь конструкция вышла практически вечной. Конечно, МТВ по технике был довольно-таки архаичный, с большим применением пневматических систем и был тяжёлым в управлении. Но возможности тормозов позволяли МТВ-82 ездить на таких уклонах, которые были не под силу другим моделям.
Многие МТВ-82 после снятия их с пассажирской линии переделывали в служебные: транспортёры, рельсоварочные, буксиры, поливальные. А в некоторых городах бывшего Советского Союза они продолжают работать в таком качество до сих пор и это через 60 лет после прекращения производства!
А меж тем, ресурс, заложенный в МТВ-82 позволял этим вагонам ездить и дольше, ведь конструкция вышла практически вечной. Конечно, МТВ по технике был довольно-таки архаичный, с большим применением пневматических систем и был тяжёлым в управлении. Но возможности тормозов позволяли МТВ-82 ездить на таких уклонах, которые были не под силу другим моделям.
Многие МТВ-82 после снятия их с пассажирской линии переделывали в служебные: транспортёры, рельсоварочные, буксиры, поливальные. А в некоторых городах бывшего Советского Союза они продолжают работать в таком качество до сих пор и это через 60 лет после прекращения производства!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Мстительные осы, сирень от диабета и другие интересные факты об окружающем нас мире
- Радиационная халатность: как США потеряли ядерную бомбу во льдах Гренландии
- Британец нашел себя в коллекционировании пауков
- История Кричащего Ремуса, или Как король бутлегеров убил жену и вышел сухим из воды
- 17 старинных фотографий, которые показывают загадочную сторону истории
Новости партнёров