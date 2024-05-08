В Германии задержали мужчину, который застрелил свою бывшую жену и дочь в Турции

Когда-то Куслевич был телохранителем олигарха.
Полицейские обнаружили в пригороде турецкого Бодрума тела женщины и девушки - 42-летней Ирины и её 15-летней дочери Даяны. У обоих были огнестрельные ранения. Тревогу забила соседка Ирины, которая рассказала, что женщина не выходила на связь три дня. Заглянув в дом, она увидела, что всё в крови. Позже полицейские нашли погибших. Тела кто-то завернул в ткань и спрятал в сельской местности. По одной из версий, к убийству может быть причастен бывший муж женщины — гражданин Финляндии. Его поисками сейчас занимаются все службы. Выяснилось, что пистолет после расправы он выбросил в мусорный контейнер, а до аэропорта Анкары добрался на авто Ирины, сообщает Shot.
Стало известно, что мужчина сбежал через Францию в Литву, прихватив с собой общего с Ириной сына. Адвокат женщины предполагает, что Куслевич мог таким образом отомстить жене за то, что она с ним развелась.
Известно, что в 2017 году Куслевич был телохранителем олигарха из Монако. Он украл у него драгоценности и пытался скрыться в России, но в Москве его задержали. Однако он сумел сбежать из-под стражи и сбежал в Литву. Там он и познакомился с Ириной, которую в будущем убил. Теперь его задержали в Германии. Кроме статьи за убийство его обвиняют в побеге.
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