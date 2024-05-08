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В Германии задержали мужчину, который застрелил свою бывшую жену и дочь в Турции

В Германии задержали мужчину, который застрелил свою бывшую жену и дочь в Турции

Автор:
08 мая 2024 17:53
Сообщество : Криминал
Метки: Германия   задержание   побег   преступление   убийство   убил жену и дочь   фото   
1393
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Когда-то Куслевич был телохранителем олигарха.

Полицейские обнаружили в пригороде турецкого Бодрума тела женщины и девушки - 42-летней Ирины и её 15-летней дочери Даяны. У обоих были огнестрельные ранения. Тревогу забила соседка Ирины, которая рассказала, что женщина не выходила на связь три дня. Заглянув в дом, она увидела, что всё в крови. Позже полицейские нашли погибших. Тела кто-то завернул в ткань и спрятал в сельской местности. По одной из версий, к убийству может быть причастен бывший муж женщины — гражданин Финляндии. Его поисками сейчас занимаются все службы. Выяснилось, что пистолет после расправы он выбросил в мусорный контейнер, а до аэропорта Анкары добрался на авто Ирины, сообщает Shot.

Стало известно, что мужчина сбежал через Францию в Литву, прихватив с собой общего с Ириной сына. Адвокат женщины предполагает, что Куслевич мог таким образом отомстить жене за то, что она с ним развелась.

Известно, что в 2017 году Куслевич был телохранителем олигарха из Монако. Он украл у него драгоценности и пытался скрыться в России, но в Москве его задержали. Однако он сумел сбежать из-под стражи и сбежал в Литву. Там он и познакомился с Ириной, которую в будущем убил. Теперь его задержали в Германии. Кроме статьи за убийство его обвиняют в побеге.

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Метки: Германия   задержание   побег   преступление   убийство   убил жену и дочь   фото   
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Zmey8838 59 минут назад
Богатая биография
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1k
Дед Мазай 5 минут назад
И что женщин на всяких бандюгов так тянет? Думают они их защищать будут, если что? Дочку жалко,- она-то тут при чём? Земля пухом обеим.
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1k
рулон обоев 7 минут назад
Однако он сумел сбежать из-под стражи и сбежал в Литву,а что так можно было что ли?
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147k
parallax 48 минут назад
Повезло ублюдку. Будет сидеть в комфортной немецкой тюрьме, а хотелось бы чтобы сидел в Белом лебеде.
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1
☂-❄НИНЕЛЬ❄-☂ Час назад
Фашист!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5002 поста (4789 в горячем)
Pika-Pika?
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