В Германии задержали мужчину, который застрелил свою бывшую жену и дочь в Турции

Полицейские обнаружили в пригороде турецкого Бодрума тела женщины и девушки - 42-летней Ирины и её 15-летней дочери Даяны. У обоих были огнестрельные ранения. Тревогу забила соседка Ирины, которая рассказала, что женщина не выходила на связь три дня. Заглянув в дом, она увидела, что всё в крови. Позже полицейские нашли погибших. Тела кто-то завернул в ткань и спрятал в сельской местности. По одной из версий, к убийству может быть причастен бывший муж женщины — гражданин Финляндии. Его поисками сейчас занимаются все службы. Выяснилось, что пистолет после расправы он выбросил в мусорный контейнер, а до аэропорта Анкары добрался на авто Ирины, сообщает Shot.