10 заключённых, которые провели в тюрьме рекордное количество лет

Система правосудия устроена так, что каждому преступлению соответствует своё наказание: от административных штрафов до заключения в тюрьму. А за особо тяжкие правонарушения даётся пожизненный срок (за исключением тех стран, где ещё не отменена смертная казнь). Случалось, что такое наказание приводилось в исполнение, когда преступник ещё совсем молод (даже младше 18 лет).