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10 заключённых, которые провели в тюрьме рекордное количество лет

10 заключённых, которые провели в тюрьме рекордное количество лет

Автор:
22 декабря 2023 08:43
Сообщество : Истории
Метки: в мире   года   заключение   заключенный   люди   отсидел   тюрьма   фото   
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Система правосудия устроена так, что каждому преступлению соответствует своё наказание: от административных штрафов до заключения в тюрьму. А за особо тяжкие правонарушения даётся пожизненный срок (за исключением тех стран, где ещё не отменена смертная казнь). Случалось, что такое наказание приводилось в исполнение, когда преступник ещё совсем молод (даже младше 18 лет).

Мы решили полюбопытствовать, какой срок заключения является самым длительным за всю историю, и взяли 10 рекордных случаев. Хотим оговориться, что некоторые из них являются спорными, так как приговоры были вынесены во времена расовых предрассудков.

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Срок заключения: 65 лет и 6 месяцев (1946-2012)Преступление: серийные убийства

В прессе ему дали прозвище «убийца с губной помадой» после оставленного жертвой послания.

Срок заключения: 65 лет, 10 месяцев и 6 дней (1956-2021)Преступление: ограбление, убийство полицейского

Избежал смертной казни и умер в тюрьме в 2021 году.

Срок заключения: 66 лет и 85 дней (1953-2019)Преступление: изнасилование, убийство в тюрьме

Первый приговор впоследствии был отменён, так как на тот момент (1953 год) Сэмми не предоставили юридическую помощь, вследствие чего у него даже не было возможности оправдать себя.

Срок заключения: 66 лет и 123 дня (1908-1974)Преступление: убийство во время драки

Срок заключения: 67 лет и 54 дня (1953-2021)Преступление: убийство, насилие в нетрезвом состоянии

Был приговорён к пожизненному заключению в 15 лет.

Срок заключения: 68 лет и 10 дней (11 декабря 1955 года — настоящее время)Преступление: убийство с особой жестокостью

Срок заключения: 68 лет, 7 месяцев и 23 дня (1952-2021)Преступление: изнасилование

В прессе популярно мнение, что этот человек скорее всего невиновен, так как люди с умственной отсталостью (официальный диагноз Джона Филлипса) склонны давать ложные показания и поддаются влиянию.

Срок заключения: 68 лет, 8 месяцев и 2 дня (1911-1980)Преступление: ограбление и убийство

Срок заключения: 70 лет и 31 день (1950-2020)Преступление: ограбление и убийство

В 2020 году был переведён в дом престарелых.

Срок заключения: 70 лет и 303 дня (1903-1974)Преступление: ограбление и убийство

Большую часть заключения провёл в психиатрической больнице Дж. Уорда в Австралии. На момент смерти ему было 91-92 года.

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Метки: в мире   года   заключение   заключенный   люди   отсидел   тюрьма   фото   
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