FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13043 поста • 1401 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Суровые будни современных Айболитов

Суровые будни современных Айболитов

Автор:
12 ноября 2022 21:06
Сообщество : Животные
Метки: Ветеринар   Животное   важно   доброта   интересно   кот   помощь   профессия   собака   фото   
711
17

Ветеринар – одна из самых важных профессий современности. Ведь наши братья меньшие тоже болеют и нуждаются в особой – не такой как у нас, людей, заботе и методике лечения.

И будни представителей этой профессии бывают непредсказуемыми. Ведь никто не знает, что за пациент – хвостатый, пушистый, пернатый, экзотический прибудет сегодня. И на что будет жаловаться. Или не будет.

×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Ветеринар   Животное   важно   доброта   интересно   кот   помощь   профессия   собака   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
825
Максим Макашев 43 минуты назад
Хозяин! Правда, что больно не будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

38494



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Какой документ автор романа «Как закалялась сталь» берег как сокровище и прятал до конца своих дней?
Какой документ автор романа «Как закалялась сталь» берег как сокровище и прятал до...
Не выйду и точка: в Смоленске женщина наехала на человека, полицейским пришлось силой доставать её из машины
Не выйду и точка: в Смоленске женщина наехала на человека, полицейским пришлось силой...
Набирающие популярность в сообществах
Зловещий хохот из могилы
Зловещий хохот из могилы
Почему нам всем так противно слушать собственный голос в записи?
Почему нам всем так противно слушать собственный голос в записи?
Ты вся в белом, это смело
Ты вся в белом, это смело
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Удаление сообщений в мессенджерах

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#картинки#новости#сатира#Разное#искусство#СССР#архитектура#знаменитости
#Юмор#факты#Прикол#интересное#фотографии#животные#Приколы#аварии#дтп#кино
#интересно#история#люди#истории#Ynews#суд#сарказм#автомобили#забавно#Китай
Мощные смартфоны Cubot со скидками Мощные смартфоны Cubot со скидками 23-летняя мать-одиночка усыновила 33 детей после того, как ее бросил парень 23-летняя мать-одиночка усыновила 33 детей после того, как ее бросил парень Самые сильные и опасные собаки Самые сильные и опасные собаки Сотрудники магазина пытались спасти слепого кота, но у него были совсем другие планы Сотрудники магазина пытались спасти слепого кота, но у него были совсем другие планы 17 закулисных фото работников разных профессий 17 закулисных фото работников разных профессий Кот Шредингера: жив он или все-таки нет? Кот Шредингера: жив он или все-таки нет?

На что жалуетесь?

Вернуться