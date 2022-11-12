Суровые будни современных Айболитов

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Ветеринар – одна из самых важных профессий современности. Ведь наши братья меньшие тоже болеют и нуждаются в особой – не такой как у нас, людей, заботе и методике лечения.
И будни представителей этой профессии бывают непредсказуемыми. Ведь никто не знает, что за пациент – хвостатый, пушистый, пернатый, экзотический прибудет сегодня. И на что будет жаловаться. Или не будет.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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