Техасские слепые саламандры: Вот так выглядит призрак детства. Эти животные остаются в личиночной стадии на всю жизнь. Но как размножаться?

Несмотря на всю свою кажущуюся беспомощность, слепыши — активные хищники и главные плотоядные пещерной экосистемы. В поисках еды они вертят головой, чтобы уловить малейшие колебания стоячей воды. Охотятся саламандры на улиток, креветок и бокоплавов. Их амфибия всасывает широкой пастью — и в отличие от глаз, зубов у техасских саламандр достаточно.

Есть лишь одна беда: саламандра приспособилась к идеальным условиям так, что в неидеальных она уже выжить не сможет. Малейшее изменение обычной температуры на несколько градусов или колебание концентрации химического состава воды незамедлительно ведут к вымиранию вида. Поэтому-то слепыши представляют собой живой индикатор загрязнения, и если популяция страдает — это первый тревожный звоночек для экологов.