Техасские слепые саламандры: Вот так выглядит призрак детства. Эти животные остаются в личиночной стадии на всю жизнь. Но как размножаться?

Детство-детство, ты куда ушло? Где уютный уголок нашло? Так вот же, в Техасе! Стоит лишь спуститься под землю, окунуться в подземные воды карстовых пещер, где царит вечный мрак и холод... Там, в мёртвой тишине, обитают бледные призраки детства — техасские слепые саламандры, которым никогда не суждено вырасти и увидеть белый свет.
Учёные обнаружили и описали этих саламандр в 1895 году, но детального изучения слепышей в дикой природе не проводили до сих пор — слишком уж труднодоступная у них среда обитания. В Техас-то доехать не проблема, а вот спуститься в затопленные недра земли вместе со всем необходимым оборудованием, освещением и группой исследователей — уже проблема. Так что львиная доля всех знаний об этих призрачных существах была добыта в неволе.
Саламандр собирали в пещерах разлома Балконс — древнего свидетельства столкновения континентов. Сейчас эта местность известна красивым над- и подземным рельефом, чистой артезианской водой и специфичными видами, вроде слепых амфибий.
Никто точно не знает, когда начались метаморфозы этих существ и сколько потребовалось времени, чтобы так их изменить. Тоненькие ножки-палочки поддерживают длинное, почти прозрачное тело с кроваво-красными жабрами. Лопатообразная морда, на которой не то что эмоций нет, но сами глаза заросли кожей — в месте, где нет света, высматривать кого-то без надобности.
Но саламандры потеряли не только зрение. Они потеряли возможность превращаться во взрослых. Вообще, так и у людей бывает, но в переносном смысле. А вот техасские слепыши не могут познать «радости» ипотеки и экзистенциального кризиса чисто физически. Встаёт резонный вопрос: а как это... род продолжать? Очень просто! Дело в том, личинка саламандры является неотенической формой. Эта такая форма, в которой животное способно испытывать все взрослые радости, оставаясь в теле ребёнка. Это как если бы головастик оставался головастиком навсегда.
Так вот, многие виды саламандр способны плавать личинкой годами. Во взрослых их заставляет превращаться окружающая среда — если еды в родном озерце не осталось, или если водоём полностью пересох, амфибиям приходится отращивать лапки и топать в более подходящие места для выживания. Техасским саламандрам повезло — их условия идеальны, а значит, и взрослеть им не нужно!
Несмотря на всю свою кажущуюся беспомощность, слепыши — активные хищники и главные плотоядные пещерной экосистемы. В поисках еды они вертят головой, чтобы уловить малейшие колебания стоячей воды. Охотятся саламандры на улиток, креветок и бокоплавов. Их амфибия всасывает широкой пастью — и в отличие от глаз, зубов у техасских саламандр достаточно.
Есть лишь одна беда: саламандра приспособилась к идеальным условиям так, что в неидеальных она уже выжить не сможет. Малейшее изменение обычной температуры на несколько градусов или колебание концентрации химического состава воды незамедлительно ведут к вымиранию вида. Поэтому-то слепыши представляют собой живой индикатор загрязнения, и если популяция страдает — это первый тревожный звоночек для экологов.
Но в отличие от других краснокнижных видов будущее саламандр не так тревожно, — некоторое количество этих существ выращивается в неволе. В основном, конечно, ради науки — учёные исследуют сам вид, их необычные приспособления к жизни в полной темноте и способности к регенерации. Но в чрезвычайных ситуациях и при угрозе исчезновения, лабораторные амфибии смогут восполнить дикую популяцию саламандр.
Кстати, о восполнении популяции. Сезон размножения проходит у слепышей круглый год. Главная загвоздка в этом деле — поиск партнёра. Тиндера под водой нет, ровно как и света. Поэтому в партнёре саламандры ценят не внешность, а запах, растворённый в воде.
Ещё одна особенность брачных игр в том, что в активном поиске находятся только самки. Инициатива спаривания и основная часть ухаживаний, если это можно так назвать, исходит также от дамочек: сначала они трутся мордой о самца, а если мужичок попался неактивный, то кусают и толкают ногами своего избранника. Причём, чаще всего, самки делают выбор в пользу уже занятых самцов. В таком случае соперницы могут вести себя намного агрессивнее по отношению и к друг другу, и к незадачливому самцу.
После оплодотворения самка откладывает от 8 до 35 бесцветных яиц, из которых через пару недель вылупятся маленькие личинки. Молодь будет медленно расти на скудном рационе пещер до 13 сантиметров, пока не станет способной продолжить свой род. Так, скитаясь по темноте техасских глубин, они проживут долгие 11 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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