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Александр Демьяненко: 11 ролей в советском кино помимо знаменитого Шурика

Александр Демьяненко: 11 ролей в советском кино помимо знаменитого Шурика

Автор:
12 ноября 2022 21:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актер   кино   фотографии   
389
11
Для большинства зрителей Александр Сергеевич – это обожаемый Шурик из знаменитых гайдаевских комедий. Яркая роль затмила многих героев Демьяненко. В этом нет ничьей вины, лишь заслуга гениальной режиссуры, великолепного комедийного материала и невероятно органичного образа, созданного актером.
Тем не менее настоящие знатоки кино и поклонники таланта артиста наверняка назовут и другие его работы. Начнем с наиболее известных советских кинолент.
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Источник:

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Метки: СССР   актер   кино   фотографии   
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4  комментария
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66
Иваныч 2 часа назад
Каин - XVIII-ый
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7k
Погулять вышел Полчаса назад
Но что бы он в своей карьере ни играл, и до Шурика и после, он все равно остается в народной памяти этим самым Шуриком.
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81
Виталий Понаморев Час назад
Такого второго не будет
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20k
homerchik 3 часа назад
Игра на миллионы фильм 1991
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