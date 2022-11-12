Александр Демьяненко: 11 ролей в советском кино помимо знаменитого Шурика

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Для большинства зрителей Александр Сергеевич – это обожаемый Шурик из знаменитых гайдаевских комедий. Яркая роль затмила многих героев Демьяненко. В этом нет ничьей вины, лишь заслуга гениальной режиссуры, великолепного комедийного материала и невероятно органичного образа, созданного актером.
Тем не менее настоящие знатоки кино и поклонники таланта артиста наверняка назовут и другие его работы. Начнем с наиболее известных советских кинолент.
Тем не менее настоящие знатоки кино и поклонники таланта артиста наверняка назовут и другие его работы. Начнем с наиболее известных советских кинолент.
1.
Все начинается с дороги (1959)
Кадр из кинофильма "Все начинается с дороги", 1959 г., режиссеры Николай Досталь, Виллен Азаров, сценаристы Даниил Храбровицкий, композитор Юрий Левитин (скриншот)
Роль – Генка Смирнов, один из рабочих бригады Бокова.
Строитель-монтажник Степан Боков расстается с женой, которая устала от постоянных переездов с одной стройки на другую. В очередную поездку он отправляется один и в поезде знакомится с красавицей Аннушкой, бетонщицей со стройки ГЭС. Степан устраивается поближе к месту работы девушки, получая временную должность бригадира дорожников. Вот только бригада ему достается не слишком работящая.
Роль – Генка Смирнов, один из рабочих бригады Бокова.
Строитель-монтажник Степан Боков расстается с женой, которая устала от постоянных переездов с одной стройки на другую. В очередную поездку он отправляется один и в поезде знакомится с красавицей Аннушкой, бетонщицей со стройки ГЭС. Степан устраивается поближе к месту работы девушки, получая временную должность бригадира дорожников. Вот только бригада ему достается не слишком работящая.
2.
Карьера Димы Горина (1961)
Кадр из кинофильма "Карьера Димы Горина", 1961 г., режиссеры Фрунзе Довлатян, Лев Мирский, сценарист Борис Медовой, композитор Андрей Эшпай .
Роль – Дима Горин.
Кассира сберкассы Диму Горина ожидает повышение. Но накануне он допускает ошибку по расчету с клиентом, который работает где-то в тайге. Оказавшись на сибирской стройке, Дима встречает боевую и обаятельную Галю Березку, бригадира монтажников. Влюбленный кассир решает остаться в Сибири и начать новую жизнь.
Роль – Дима Горин.
Кассира сберкассы Диму Горина ожидает повышение. Но накануне он допускает ошибку по расчету с клиентом, который работает где-то в тайге. Оказавшись на сибирской стройке, Дима встречает боевую и обаятельную Галю Березку, бригадира монтажников. Влюбленный кассир решает остаться в Сибири и начать новую жизнь.
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3.
Мир входящему (1961)
Кадр из кинофильма "Мир входящему", 1961 г., режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов, сценаристы Леонид Зорин, Александр Алов, Владимир Наумов, композитор Николай Каретников.
Роль – младший лейтенант Шура Ивлев.
Берлин, несколько дней до капитуляции Германии. Только что окончивший училище младший лейтенант Ивлев получает задание – сопроводить беременную немку из разрушенного города в госпиталь.
Роль – младший лейтенант Шура Ивлев.
Берлин, несколько дней до капитуляции Германии. Только что окончивший училище младший лейтенант Ивлев получает задание – сопроводить беременную немку из разрушенного города в госпиталь.
4.
Взрослые дети фильм (1961)
Кадр из фильма «Взрослые дети» (1961).
Роль - Игорь Виноградов.
История начинается с того, что пожилой, но ещё не дряхлый начальник Анатолий Кузьмич уходит на пенсию. Но покоя ни ему, ни его Татьяне тут не будет — в тот же вечер их дочка Люся приводит ...своего младого супруга Игоря в дом и объявляет, что отныне они будут жить вместе...
Роль - Игорь Виноградов.
История начинается с того, что пожилой, но ещё не дряхлый начальник Анатолий Кузьмич уходит на пенсию. Но покоя ни ему, ни его Татьяне тут не будет — в тот же вечер их дочка Люся приводит ...своего младого супруга Игоря в дом и объявляет, что отныне они будут жить вместе...
5.
Государственный преступник (1964)
Кадр из кинофильма "Государственный преступник", 1964 г., режиссер Николай Розанцев, сценарист Александр Галич, композитор Николай Червинский.
Роль – Андрей Николаевич Поликанов, следователь КГБ.
1960-е годы. На судебном процессе по делу военного преступника Берга вскрывается еще одно имя – Юрий Золотицкий, который в свое время добровольно перешел на сторону врага. Поиск Золотицкого поручен следователю КГБ Андрею Поликанову.
Роль – Андрей Николаевич Поликанов, следователь КГБ.
1960-е годы. На судебном процессе по делу военного преступника Берга вскрывается еще одно имя – Юрий Золотицкий, который в свое время добровольно перешел на сторону врага. Поиск Золотицкого поручен следователю КГБ Андрею Поликанову.
6.
Угрюм-река (1968)
Кадр из кинофильма "Угрю-река", 1968 г., режиссер Ярополк Лапшин сценаристы Ярополк Лапшин, Валентин Селиванов, композитор Юрий Левитин.
Роль – Илья Сохатых, приказчик Громовых.
Купец Петр Громов основал в Сибири собственное дело, разбогател и надеется, что сын Прохор послужит умножению семейного капитала. Однако Петр не рассказывает наследнику, что начало семейному богатству положили разбойничьи деньги его деда.
Роль – Илья Сохатых, приказчик Громовых.
Купец Петр Громов основал в Сибири собственное дело, разбогател и надеется, что сын Прохор послужит умножению семейного капитала. Однако Петр не рассказывает наследнику, что начало семейному богатству положили разбойничьи деньги его деда.
7.
Мой добрый папа (1970)
Кадр из кинофильма "Мой добрый папа", 1970 г., режиссер Игорь Усов, сценаристы Виктор Голявкин, Игорь Усов, композитор Андрей Петров.
Роль – Владимир Иванович Иванов, папа.
Мальчик Петя вспоминает о своей беззаботной довоенной жизни в Баку, о семье и любимом папе-композиторе, ушедшем на фронт в первые дни войны.
Роль – Владимир Иванович Иванов, папа.
Мальчик Петя вспоминает о своей беззаботной довоенной жизни в Баку, о семье и любимом папе-композиторе, ушедшем на фронт в первые дни войны.
8.
Открытая книга (1973)
Кадр из кинофильма "Открытая книга", 1973 г., режиссер Владимир Фетин, сценаристы Вениамин Каверин, Наталья Рязанцева, композитор Василий Соловьев-Седой.
Роль – Андрей Львов, племянник Лебедева, муж Татьяны.
Случай привел Таню Власенкову в семью профессора Лебедева, который всю жизнь занимался микробиологией, изучал целебные свойства плесени. Татьяна тоже становится ученым и совершает открытие пенициллина.
Роль – Андрей Львов, племянник Лебедева, муж Татьяны.
Случай привел Таню Власенкову в семью профессора Лебедева, который всю жизнь занимался микробиологией, изучал целебные свойства плесени. Татьяна тоже становится ученым и совершает открытие пенициллина.
9.
Журавль в небе... (1978)
Кадр из кинофильма "Журавль в небе...", 1978 г., режиссеры Самсон Самсонов, Аркадий Сиренко, сценарист Виктор Мережко, композиторы Валентин Левашов, Давид Тухманов, Александр Зацепин.
Роль – Андрей Заболотный.
От колхозного шофера Андрея Заболотного ушла жена. Ему бы забыть неверную супругу, тем более, что друг Илья предлагает одну невесту за другой. Но кроме любимой Лизаветы Андрею никто не нужен.
Роль – Андрей Заболотный.
От колхозного шофера Андрея Заболотного ушла жена. Ему бы забыть неверную супругу, тем более, что друг Илья предлагает одну невесту за другой. Но кроме любимой Лизаветы Андрею никто не нужен.
10.
Летучая мышь (1978)
Кадр из кинофильма "Летучая мышь", 1978 г., режиссер и сценарист Ян Фрид, музыка Иоганна Штрауса.
Роль – Блинд, адвокат Генриха Айзенштайна.
Банкир Генрих Айзенштайн приговорен к тюремному сроку за браконьерство. Но вместо того, чтобы отправиться в тюрьму, он едет на бал. Супруга Розалинда, узнав об обмане, отправляется вслед за мужем. Чтобы проследить за ним со стороны, она наряжается в костюм Летучей мыши.
Роль – Блинд, адвокат Генриха Айзенштайна.
Банкир Генрих Айзенштайн приговорен к тюремному сроку за браконьерство. Но вместо того, чтобы отправиться в тюрьму, он едет на бал. Супруга Розалинда, узнав об обмане, отправляется вслед за мужем. Чтобы проследить за ним со стороны, она наряжается в костюм Летучей мыши.
11.
Зеленый фургон (1983)
Кадр из кинофильма "Зеленый фургон", 1983 г., режиссер Александр Павловский, сценаристы Игорь Шевцов, Александр Козачинский, композитор Максим Дунаевский (скриншот)
Роль – милиционер Виктор Прокофьевич Шестаков.
Бывший гимназист Володя Патрикеев увлекается детективными романами и мечтает о карьере сыщика. Молодая Советская власть нуждается в кадрах, и Патрикеев получает должность начальника уездного отделения милиции. Вскоре ему предстоит вступить в борьбу с опасным преступником по кличке Червень. В распоряжении молодого начальника окажутся сельский милиционер Грищенко и рабочий Шестаков, мобилизованный в правоохранительные органы.
Друзья, на самом деле, хороших картин с участием этого замечательного артиста гораздо больше. Ждем дополнений в комментариях!
Роль – милиционер Виктор Прокофьевич Шестаков.
Бывший гимназист Володя Патрикеев увлекается детективными романами и мечтает о карьере сыщика. Молодая Советская власть нуждается в кадрах, и Патрикеев получает должность начальника уездного отделения милиции. Вскоре ему предстоит вступить в борьбу с опасным преступником по кличке Червень. В распоряжении молодого начальника окажутся сельский милиционер Грищенко и рабочий Шестаков, мобилизованный в правоохранительные органы.
Друзья, на самом деле, хороших картин с участием этого замечательного артиста гораздо больше. Ждем дополнений в комментариях!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР актер кино фотографии
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