Александр Демьяненко: 11 ролей в советском кино помимо знаменитого Шурика

4.

Кадр из фильма «Взрослые дети» (1961).

Роль - Игорь Виноградов.



История начинается с того, что пожилой, но ещё не дряхлый начальник Анатолий Кузьмич уходит на пенсию. Но покоя ни ему, ни его Татьяне тут не будет — в тот же вечер их дочка Люся приводит ...своего младого супруга Игоря в дом и объявляет, что отныне они будут жить вместе...