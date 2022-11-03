Любимые советские фильмы: “Афоня” - почему главный герой так понравился нашим зрителям?

А ещё в сценарии есть серьезный диалог матери Кати и Борщева:

— Значит, говоришь, Дормидонт...

Борщов помолчал.

— Дормидонт, значит... Ну вот что, Борщов Афанасий Николаевич: на работе я твоей была, портрет твой видела... Зачем же ты сюда пожаловал, Борщов? Выпить захотелось? Выпить у нас нет, непьющие... — Она смотрела на разглядывавшего свои носки Борщова. — Или, может, осчастливить нас решил, серьезные намерения имеешь?

— Может, и серьезные... — после паузы ответил Борщов.

Мать Кати встала, прошлась по комнате, подошла к нему:

— Вот что, Борщов, — разговор этот у нас с глазу на глаз. Мы с тобой вроде люди взрослые, Катюшу вовлекать в него не будем, дуреха она еще... И слушай, что я тебе скажу: кроме Кати, у меня никого нет. Растила я ее одна... Как ни трудно было. А вырастила... и вырастила не для того, чтобы она с таким, как ты, всю жизнь мучилась! Не для такого, как ты, я ее растила, Борщов! Ты понял?!