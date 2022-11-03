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Любимые советские фильмы: “Афоня” - почему главный герой так понравился нашим зрителям?

Любимые советские фильмы: “Афоня” - почему главный герой так понравился нашим зрителям?

Автор:
03 ноября 2022 22:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Афоня   Георгий Данелия   СССР   борщев   главный герой   деревня   кино   режиссер   сантехник   фильм   
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Казалось бы - ответ на поверхности - он обычный человек, с теми же желаниями и интересами, что и миллионы граждан СССР. Но были в его поведении и странности, например, почему он вроде бы резко сорвался и уехал в деревню? Это можно понять только прочитав сценарий.

Данелия спрятал в этом фильме целую россыпь историй и приколов для своих. Но всё равно в них можно разобраться и узнать чуть больше о героях любимого фильма. Тут поможет сценарий - кстати, он не всегда совпадает с тем, что мы увидели на экране.

К примеру, когда Катя осталась в квартире Афони, она должна была испугаться спящего в ванне Николая:

×
×

После этого Катерина остается ночевать на кухне:

Позже она говорит Борщеву:

В итоговом варианте кино нет сцены подбора модного костюма. В магазине "Илья Муромец" Борщеву за взятку находят голландский костюм: пиджак в крупную клетку, бабочку и кожаную шляпу. Продавец еще и даёт ему советы:

В сценарии у Борщева был телевизор. Вот как это планировалось обыграть:

Борщов покосился на экран телевизора, отложил гитару.

— Николай, я когда в ремесленном учился, из кино шел, на меня пацаны напали и ремень с морской пряжкой отняли... Я им говорю: что хотите берите, только не ремень — память об отце, а они все равно отняли...

— А мать у тебя жива? — спросил Коля.

— Нет. Меня тётка воспитала...

— Она где?

— В деревне... Борщовке...

По сценарию, должна была быть одна сцена порицания Борщева, а в фильме её разбили на две, хотя снимали одним куском. Оттуда и пошло обсуждение того, почему в двух разных сценах сидят одни и те же люди. На собрании Борщева и перевели из сантехника в разнорабочие:

Почему в квартире Катерины несколько надписей “Ушац”?

Это фамилия однокурсника Данилии - они учились в архитектурном институте.

Сцена в квартире Кати тоже должна быть немного другой:

Сцена прощания с Колей тоже должна была быть другой:

В фильме нет момента, в котором Федул ударил свою жену утюгом по голове и чуть не убил:

А ещё в сценарии есть серьезный диалог матери Кати и Борщева:

— Значит, говоришь, Дормидонт...

Борщов помолчал.

— Дормидонт, значит... Ну вот что, Борщов Афанасий Николаевич: на работе я твоей была, портрет твой видела... Зачем же ты сюда пожаловал, Борщов? Выпить захотелось? Выпить у нас нет, непьющие... — Она смотрела на разглядывавшего свои носки Борщова. — Или, может, осчастливить нас решил, серьезные намерения имеешь?

— Может, и серьезные... — после паузы ответил Борщов.

Мать Кати встала, прошлась по комнате, подошла к нему:

— Вот что, Борщов, — разговор этот у нас с глазу на глаз. Мы с тобой вроде люди взрослые, Катюшу вовлекать в него не будем, дуреха она еще... И слушай, что я тебе скажу: кроме Кати, у меня никого нет. Растила я ее одна... Как ни трудно было. А вырастила... и вырастила не для того, чтобы она с таким, как ты, всю жизнь мучилась! Не для такого, как ты, я ее растила, Борщов! Ты понял?!

Так почему Афоня так резко уехал в деревню? В фильме это не очевидно, зато при чтении сценария все становится понятно:

1. Из сантехника его перевели в разнорабочие, Афоня резко потерял статус.

2. Друг Федул стал преступником.

3. Афоню отшила красивая женщина из 38 квартиры, причем жестко.

4. Катина мама категорически против Борщева.

5. От Афони уехал друг Николай.

Поэтому один из самых известных героев советского кинематографа и оказался в деревне. Но и там его приключения не закончились.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Афоня   Георгий Данелия   СССР   борщев   главный герой   деревня   кино   режиссер   сантехник   фильм   
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Lexx 10 часов назад
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19
Nike_sergey Taurus 39 минут назад
Что не говори, а умели снимать фильмы в Союзе... Сколько не пересматривай никогда не надоедают.
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Tuskub 2 часа назад
Минус - за несоответствие темы изложению. Плюс - за части сценария. Итого: 0
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Вася 9 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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71k
Доктор Джонс 9 часов назад
Симонова - клёвая!
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