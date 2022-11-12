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9 мифических персонажей, которые существовали на самом деле

9 мифических персонажей, которые существовали на самом деле

Автор:
12 ноября 2022 15:22
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Мифические   Существовали   персонажи   правда   прототип   сказка   чудовища   
2663
10
Каждый знает, что в любой сказке есть доля правды. И ведь наверняка очевидцы - сказочники где-то черпали идеи для своих образов. Хотя конечно сложно представить какие чудовища вдохновили Гомера на создание Сциллы и Харибды. В этом посте вы увидите реальных прототипов сказочных страшилищ.
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Источник:

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Метки: Мифические   Существовали   персонажи   правда   прототип   сказка   чудовища   
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9  комментариев
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532
Areskoi Час назад
Чушь полнейшая. Например самое первое.
Левиафан в библейской мифологии морское животное, описываемое как крокодил, гигантский змей или чудовищный дракон. В Библии упоминается либо как пример (наряду с бегемотом) непостижимости божественного творения (Иов 40,20-41, 26; Пс. 103/104,26), либо в качестве враждебного могущественного существа, над которым он одерживает победу в начале времён (Пс. 73/74, 14; Ис. 27, 1). Известен и в западносемитской угаритской мифологии, где Лефиафан (Латану), воплощающий разрушительные силы водного мира, предстаёт как могучее семиголовое чудовище...борется с Балу и т.д.
p.s Пост в целом к мифологии отношения не имеет, выдумка автора.
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14k
Кот Скрипалей 18 минут назад
Аминь
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6k
Нестерин Сергей 19 минут назад
Супер: Они, говорит, существовали. Возможно, вероятно и предположительно.
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20k
Вишенка Крокодилова 49 минут назад
Человеку разумному не более 200 000 лет. Гигантский кашалот жил 12-13 млн. лет назад. Неувязочка.
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