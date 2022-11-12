9 мифических персонажей, которые существовали на самом деле

Снежный человек — дикое человекообразное существо высокого роста, покрытое шерстью, частый герой легенд и историй от современных любителей эзотерической экзотики. «Проживают» бигфуты в высокогорных или лесных районах, подальше от цивилизации. Теорий о том, кто же он такой, этот таинственный незнакомец, много. Наиболее правдоподобная — что это род человекообразных обезьян ростом до 4 метров и весом до 550 кг, которые существовали в позднем плейстоцене (более 12 тыс. лет назад) на территории современных Индии, Китая, Таиланда и Вьетнама.