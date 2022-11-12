9 мифических персонажей, которые существовали на самом деле

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Каждый знает, что в любой сказке есть доля правды. И ведь наверняка очевидцы - сказочники где-то черпали идеи для своих образов. Хотя конечно сложно представить какие чудовища вдохновили Гомера на создание Сциллы и Харибды. В этом посте вы увидите реальных прототипов сказочных страшилищ.
Левиафан - Кашалот
Левиафан - морское чудовище из Ветхого Завета. Существует предположение, что речь шла о гигантском кашалоте, которого нашли при раскопках в Перу в пустыне Ика. Его длина составляла около 17 м, а жил он примерно 12-13 млн лет назад. Зубы длиной 36 см и шириной 12 см могли у кого угодно разжечь воображение, причём с немыслимыми преувеличениями.
Василиск - Ящерица василиск
Прототипом ужасного ядовитого змея василиска, от взгляда которого каменеет все живое, ученые называют то египетскую кобру, то рогатую гадюку, то шлемоносного василиска. В I веке нашей эры Плиний Старший в своей «Естественной истории» описывал василиска как небольшую змею длиной до 30 см. А в Европе XIII века благодаря фантазии многочисленных авторов эта «небольшая змея» превратилась в нечто с жутким набором частей тела: от лап тигра до крыльев дракона.
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Птица Рух - Эпиорнис
В восточной мифологии довольно часто можно встретить гигантскую птицу рух (рук, страх-рах, ногой, нагай), которая настолько огромна, что кормит своих детей слонами. Флорентийскому путешественнику Марко Поло представилась возможность разъяснить миф. Будучи гостем монгольского хана Хубилая, Марко увидел доказательства существования птицы рух — перо длиной 12 шагов, привезенное с африканского острова Мадагаскар. Марко предположил, что перо принадлежит грифу, сильно преувеличенному человеческим воображением. Но существует и другая версия. До XVII века Мадагаскар населяли гигантские птицы семейства эпиорнисовых, которые не могли летать, потому что весили до 500 кг и были ростом около 3 метров.
Мандрагора - Mandragora officinarum
Мандрагора - корень травянистого растения, напоминающего человеческую фигуру, которой издавна приписывались магические свойства. Пифагор называл ее "человекообразным растением", а Колумелла — "травой-получеловеком". В некоторых народах мандрагору даже различали по полу (зависит от наличия первичных половых признаков, присущих человеку). Объяснить магические свойства мандрагоры крайне просто: скополамин, содержащийся в ней, наносит необратимый ущерб мозгу.
Грифон - Протоцератопс
Грифон - мифологическое крылатое существо с туловищем льва и головой орла. Казалось бы, ни одно животное не подходит под описание. Но историк Адриена Майор предположил, что образ грифона был навеян окаменевшими скелетами проживающих на территории Алтая динозавров протоцератопсов. Это объясняет большие размеры тела животного и наличие клюва и «крыльев», которые могли быть остатками костного воротника динозавра.
Чупакабра - Койот
Чупакабра - частый персонаж городских легенд и фильмов ужасов. Обычно «очевидцы» описывают его как собаку или койота с шипами, клыками и свиной мордой. В основном он промышляет убийством коз и высасыванием у них крови. Чаще всего за чупакабру принимают больных и мутировавших животных.
Снежный человек - Гигантопитек
Снежный человек — дикое человекообразное существо высокого роста, покрытое шерстью, частый герой легенд и историй от современных любителей эзотерической экзотики. «Проживают» бигфуты в высокогорных или лесных районах, подальше от цивилизации. Теорий о том, кто же он такой, этот таинственный незнакомец, много. Наиболее правдоподобная — что это род человекообразных обезьян ростом до 4 метров и весом до 550 кг, которые существовали в позднем плейстоцене (более 12 тыс. лет назад) на территории современных Индии, Китая, Таиланда и Вьетнама.
Морской змей - Сельдяной король
Морской змей — фантастическое змееподобное существо с драконьей головой, встречается в мифах по всему земному шару. Прообразом морского змея вполне может быть сельдяной король. Некоторые особи этих глубоководных рыб могут достигать длины 3,5 метра и весить около 250 кг. Самый большой из сельдяных королей, который был официально зарегистрирован, его длина составляла более 11 метров. Чем не морской змей?
Сцилла и Харибда
Страшные морские чудовища из древнегреческой мифологии, Сцилла и Харибда, тоже имеют свой прототип. Нет, это не существа, но по своему разрушительному воздействию не менее страшны природные явления — жуткие водовороты и скалистые отмели близ Италии, которые потопили немало реальных кораблей.
Эльфы среди нас
Эльфы — знакомый всем из сказок и фильмов волшебный народ из германо-скандинавского и кельтского фольклора. Чаще всего их описывают и имитируют как красивых, светлых существ, духов леса. Говард Ленхов из Калифорнийского университета предположил, что прототипом образа эльфов стали люди с генетическим отклонением под названием синдром Вильямса. Эту болезнь впервые задокументировали в 1961 году в Новой Зеландии. Особыми ее признаками является детское выражение лица, невысокий рост, чистый звонкий голос и мягкая степень слабоумия, что выражается в крайней чуткости к окружающему миру, нежности и доброты.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Левиафан в библейской мифологии морское животное, описываемое как крокодил, гигантский змей или чудовищный дракон. В Библии упоминается либо как пример (наряду с бегемотом) непостижимости божественного творения (Иов 40,20-41, 26; Пс. 103/104,26), либо в качестве враждебного могущественного существа, над которым он одерживает победу в начале времён (Пс. 73/74, 14; Ис. 27, 1). Известен и в западносемитской угаритской мифологии, где Лефиафан (Латану), воплощающий разрушительные силы водного мира, предстаёт как могучее семиголовое чудовище...борется с Балу и т.д.
p.s Пост в целом к мифологии отношения не имеет, выдумка автора.
И продали Израилю потом.
А тут - чудо чудное, диво дивное и страсть страшная.
Можно продать...