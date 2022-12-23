Суок: игрушка книжного персонажа – любовь живого человека

«Три толстяка» – это одно из самых живых и трогательных произведений эпохи СССР.
В 1966 году сказку экранизировали Баталов и Шапиро. Роль куклы наследника Тутти в картине исполнила Лина Бракните. Конечно, революционные идеи и мечты о светлом будущем – это основной посыл произведения Юрия Олеши. Но так писатель ещё и увековечил свою любовь.
Три дочери австрийского эмигранта Густава Суока, осевшего в Одессе, были прекрасны в своей необычности. Такие дети нередко рождаются в смешанных браках. Ольга, Серафима и Лидия использовали специфическую внешность и стали актрисами.
Олеша влюбился в младшую Серафиму – страстно, мучительно, глубоко. И казалось, что быть паре счастливой. Но ветреная красавица, которую влюблённый писатель ласково называл Дружочек, оказалась, мягко говоря, не готовой к спокойной жизни. Сначала она сбежала к общему знакомому. Потом вернулась, но вскоре увлеклась одиозным революционным поэтом Владимиром Нарбутом и вышла за него замуж.
Жизнь Симы была такой же взбалмошной, как и она сам. Когда Нарбута арестовали, она не стала озадачиваться его судьбой и снова вышла замуж за писателя Николая Харджиева. Современники говорили, что единственной целью расчётливой красавицы было уехать из Москвы в эвакуацию.
Некоторое время спустя она снова сменила мужа: увела из семьи другого известного писателя Виктора Шкловского, у которого работала стенографисткой.
Олеша к концу жизни опустился, стал увлекаться алкоголем, перестал писать. Периодически он наведывался в дом Шкловских-Суок. Виктор уходил в другую комнату. А Сима с Юрием говорили…
Сложно оценивать поступки другого человека, не пройдя путь в его ботинках. Тогда Серафиму не осуждали. Ни окружающие, ни брошенные мужчины. Это сейчас абсолютное безразличие к людям и готовность идти по головам к цели наталкивают на мысль, что она была полностью лишена эмпатии. И, по сути, была той самой половиной – куклой без души. И, несмотря на это, писатель называл любовь к предавшей его возлюбленной самым прекрасным, что было в его жизни.
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