Суок: игрушка книжного персонажа – любовь живого человека

Некоторое время спустя она снова сменила мужа: увела из семьи другого известного писателя Виктора Шкловского, у которого работала стенографисткой.

Олеша к концу жизни опустился, стал увлекаться алкоголем, перестал писать. Периодически он наведывался в дом Шкловских-Суок. Виктор уходил в другую комнату. А Сима с Юрием говорили…