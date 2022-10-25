"Подарок черного колдуна" - советская сказка для взрослых

Пришел однажды он в деревню, где жила женщина Матрена. У этой Матрены была дочь по имени Василиса. Росла эта Василиса не по дням, а по часам.

И этот темный человек подарил Василисе черный ларец со свадебным платьем. Вернее сказать, отдал он его Матрене, но для Василисы. Платье это было волшебное, оно могло исполнить одно желание.

Испугалась Матрена такого подарка, а потому спрятала его подальше.

Прошло совсем немного времени, и Василиса выросла. Красивая стала, что просто загляденье. Вроде как надо замуж выходить. Нравился ей, между прочим, кузнец Иван. Но вот подходящего наряда не было.