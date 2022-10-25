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"Подарок черного колдуна" - советская сказка для взрослых

"Подарок черного колдуна" - советская сказка для взрослых

Автор:
25 октября 2022 09:04
Метки: Подарок черного колдуна   актеры   кино   роль   сказка   фантастика   фото   
1028
6

Никогда я не смотрел эту сказку и не знал о ее существовании. Но недавно посмотрел.

Как оказалось, это нечто среднее между "фэнтези" и "хоррором", если выражаться современными словами. А по факту, это самая натуральная сказка для взрослых, так как детям вряд ли это будет интересно смотреть.

Жил, значит, "темный человек" с темными помыслами. Ходил он и смотрел, как живут люди. И это его раздражало, так как видел он нормальных счастливых людей.

×
×

Пришел однажды он в деревню, где жила женщина Матрена. У этой Матрены была дочь по имени Василиса. Росла эта Василиса не по дням, а по часам.

И этот темный человек подарил Василисе черный ларец со свадебным платьем. Вернее сказать, отдал он его Матрене, но для Василисы. Платье это было волшебное, оно могло исполнить одно желание.

Испугалась Матрена такого подарка, а потому спрятала его подальше.

Прошло совсем немного времени, и Василиса выросла. Красивая стала, что просто загляденье. Вроде как надо замуж выходить. Нравился ей, между прочим, кузнец Иван. Но вот подходящего наряда не было.

Естественно, нашла она свадебное платье в ларце. Как ни странно, но платье ей очень хорошо подошло по фигурке.

Решила она зачем-то показаться Ивану в платье. Только вот Иван в это время водил хороводы (в хорошем смысле этого слова) с другими девицами.

Василиса же не знала, что платье волшебное, а потому фраза "Да чтоб ты больше ни на одну не посмотрел" сработала как желание. Волшебство свершилось - Иван ослеп.

И чего делать в этой ситуации? Помог тот темный человек, который так-то был колдуном. Он сказал Василисе, что ей нужна живая вода. А чтобы достать живую воду, нужно пройти три испытания.

С этого места начинается та самая история.

Могу отметить

Сюжет довольно простоват и со своими "скелетами в шкафу". При просмотре часто хотелось задать вопрос - "А почему так?". Например, "А почему Василиса вдруг выросла и перестала дальше также резко стареть?".

Главные роли в фильме сыграли отличные актеры. Василису сыграла Елена Кондратьева, а Ивана - Борис Щербаков. Также в фильме можно увидеть Лию Ахеджакову, Светлану Орлову, Виктора Сергачева.

Я бы поставил этому фильму 7 баллов из 10 возможных. Попытка снять сказочную историю на взрослую тему была бы удачнее, если бы чуть более был проработан сценарий. Наверное, из-за этой причины данный фильм не входит в число советских сказок, которые периодически крутят по телевизору.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Подарок черного колдуна   актеры   кино   роль   сказка   фантастика   фото   
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1  комментарий
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Квантовый переход Час назад
Ну судя по фильму ,темный человек совсем не темный,а умный.Он знал ,что бабы тупые изначально.Поэтому,чтобы хоть как то научить уму разуму тэпэшку,он послал ее за живой водой.Чтобы она хоть чему нибудь научилась в жизни и поняла.
Например, "А почему Василиса вдруг выросла и перестала дальше также резко стареть?".
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Автор тоже видимо баба.В фильме всю их жизнь показали,до самой смерти?
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