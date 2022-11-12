FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11149 постов • 1197 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Как выглядели аналогичные сказочные персонажи в мультфильмах Диснея и в советской мультипликации

Как выглядели аналогичные сказочные персонажи в мультфильмах Диснея и в советской мультипликации

Автор:
12 ноября 2022 09:23
Сообщество : Кино
Метки: Дисней   мультик   мультипликация   персонаж   сказка   фото   
584
17

Бывает так, что одни и те же сюжеты ложатся в основу разных художественных произведений. Особенно если мы говорим о мультфильмах и кино, снятых по сказкам, которые стали признанной классикой.

Мы решили сравнить, как в выглядят аналогичные герои в Диснее и в советской мультипликации. Будет интересно! А мы начнём со сказки про Золушку.

Золушка

×
×

Несмотря на разную рисовку, Золушки довольно похожи. Диснеевский мультфильм вышел в 1949 году, а советский — в 1979-м. Так что зарубежная Золушка старше на целых 30 лет.


Фея-крёстная

Если главные героини вышли достаточно похожими, феи в мультфильмах совсем разные. У Диснея получилась добрая и уютная тётушка, «Союзмультфильм» же создал образ тонкой и хрупкой волшебницы. Перейдём к следующим героям этой сказки.


Прекрасный Принц



Мачеха и сёстры

Согласитесь, тут тоже есть сходство, хотя у диснеевского принца волосы гораздо короче, а в советском варианте мачеха стала более пышной, а сёстры более непохожими.

А теперь перейдём к «Русалочке»!


Ариэль и Русалочка

Здесь ситуация обратна «Золушке»: советский мультфильм появился в 1968 году, а диснеевский в 1989-м. Героини получились совсем разными и внешне, и по характеру: советская Русалочка более меланхоличная и задумчивая, в то время как Ариэль отличается задорным нравом.


Принц, спасённый Русалочкой

У диснеевского принца, как и у Ариэль, появилось имя, и зовут его Эрик.


Урсула и Морская ведьма

В диснеевском мультфильме Урсула предстанет ещё в одном образе девушки Ванессы — соперницы Русалочки. В советском мультфильме девушка, нашедшая бедного утопающего и ставшая его невестой, никак с морской ведьмой связана не была. И вообще она была довольно милой.


Ванесса и невеста Принца


Свадьба

Хотелось бы, конечно, сравнить не только свадьбу принца с Ванессой, но и с Русалочкой, но… Все мы знаем, что у этой сказки хэппи-энд только в Диснее. «Союзмультфильм» последовал за оригиналом Ганса Христиана Андерсена и превратил Русалочку в пену морскую. На этой грустной ноте предлагаем сменить декорации и перейти к следующему мультфильму.


Пиноккио и Буратино

Два носатых деревянных парня так похожи, и неудивительно, ведь «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого — это литературная обработка сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Диснеевский мультфильм появился в 1940 году, советский — в 1959-м.


Сверчок

А ещё в истории про Пиноккио есть Синяя Фея (или Голубая Фея в некоторых переводах). Можем ли мы сравнить её с нашей Мальвиной? А кто нам запретит!


Голубая Фея и Мальвина

Ну, и напоследок сравним героев ещё одного мультфильма:


Три поросёнка

«Три поросёнка» от Диснея появились в 1933 году. Кстати, обратите внимание на пасхалку: картину на стене с подписью «Отец». Советский кукольный мультфильм вышел в 1974 году.


Серый волк

Вы помните, как звали поросят? Правильно, Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. Но только не в советской версии. Мультфильм от ТО «Экран» назывался «Бим, Бам, Бом и волк». Внезапно.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Дисней   мультик   мультипликация   персонаж   сказка   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Broscan 2 часа назад
Вот Буратино нос картошкой, совсем не вяжется в моём восприятии


А остальное пофиг!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

481250



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Блогера Некоглая, поглумившегося над русским солдатом, задержали в Москве
Блогера Некоглая, поглумившегося над русским солдатом, задержали в Москве
Он терпел, пока кожу прожигало раскалённое масло: два великих подвига простого моториста
Он терпел, пока кожу прожигало раскалённое масло: два великих подвига простого моториста
Набирающие популярность в сообществах
Ferrari для бедняков: детище Криса Бэнгла, которое он нарисовал для Fiat
Ferrari для бедняков: детище Криса Бэнгла, которое он нарисовал для Fiat
Почему нам всем так противно слушать собственный голос в записи?
Почему нам всем так противно слушать собственный голос в записи?
Ты вся в белом, это смело
Ты вся в белом, это смело
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И куда они пропали...

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#дтп#животные#фотографии#позитив#истории из жизни#искусство#сатира
#Юмор#интересное#люди#СССР#картинки#Ynews#авто аварии#дети#Китай#шоу бизнес
#факты#Прикол#история#аварии#новости#истории#Разное#женщина за рулем#креатив#суд
Ты вся в белом, это смело Ты вся в белом, это смело Художник раскрыл темную сторону героев мультфильмов Художник раскрыл темную сторону героев мультфильмов Почему японцы обожают Чебарашку? Почему японцы обожают Чебарашку? 12 мультфильмов, которые были перерисованы на новый лад 12 мультфильмов, которые были перерисованы на новый лад Художник мастерски превращает популярных мультяшек в реальных людей Художник мастерски превращает популярных мультяшек в реальных людей Как мультяшные собаки выглядят в жизни Как мультяшные собаки выглядят в жизни

На что жалуетесь?

Вернуться