Как мультяшные собаки выглядят в жизни

Предлагаем взглянуть на известных пёсиков, которые живут в мультяшных мирах, и проверить, насколько ваши ожидания совпали с реальностью. Ведь в жизни некоторые вещи выглядят совсем не так, как изобразили их художники, поддавшись вдохновению и собственному творческому вкусу.

Бетховен из мультсериала «Бетховен» — сенбернар