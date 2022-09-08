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Как мультяшные собаки выглядят в жизни

Как мультяшные собаки выглядят в жизни

Автор:
08 сентября 2022 08:38
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   мультик   мультипликация   собаку   фото   
913
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Как хорошо вы разбираетесь в породах мультипликационных собак? Никогда не проверяли свои способности в этом деле? Теперь вам представился такой уникальный шанс.

Предлагаем взглянуть на известных пёсиков, которые живут в мультяшных мирах, и проверить, насколько ваши ожидания совпали с реальностью. Ведь в жизни некоторые вещи выглядят совсем не так, как изобразили их художники, поддавшись вдохновению и собственному творческому вкусу.


Бетховен из мультсериала «Бетховен» — сенбернар

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Балто из мультфильма «Балто» — сибирский хаски

Балто — пёс, который существовал на самом деле. Он перевозил медикаменты во время эпидемии дифтерии в 1925 году в городах штата Аляски. Своё имя отважная собака получила в честь норвежского исследователя Сэмюэля Балто.


Спайк из мультфильма «Том и Джерри» — английский бульдог

Плуто из мультфильмов о Микки Маусе — бладхаунд

Вольт из мультфильма «Вольт» — белая швейцарская овчарка

Даг из мультфильма «Вверх» — золотистый ретривер

Перси из мультфильма «Покахонтас» — мопс

Спарки из мультфильма «Франкевини» — бультерьер

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Все герои мультфильма созданы по эскизам самого Тима Бёртона. Некоторые наброски он сделал ещё 1984 году во время съёмок короткометражного игрового фильма «Франкенвини». Другие уже были придуманы в процессе создания новой анимационной версии произведения.


Данте из мультфильма «Тайна Коко» — ксоло

Скуби-ду из мультфильмов о приключениях Скуби-Ду и его друзей — датский дог

Пёс Макс из мультфильма «Русалочка» — бобтейл

Коппер из мультфильма «Лис и пёс» — английский кокер-спаниель

Друпи из мультфильма «Детектив Друпи» — бассетхаунд

Макс из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных» — Джек-рассел-терьер

Громит из мультфильма «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня» — бигль

Съёмочной группе требовалось 2,8 тонны пластилина в 42 цветах каждую неделю, чтобы отснять весь необходимый материал для будущего мультфильма.


Брайан из мультсериала «Гриффины» — лабрадор

Джок из мультфильма «Леди и Бродяга» — скотчтерьер

Источник:

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Метки: животные   забавно   мультик   мультипликация   собаку   фото   
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8  комментариев
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26k
Ваня Полчаса назад
просто бобик и барбос...

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40
Sata33 3 минуты назад
Брайан-лабрадор ? неожиданно )))
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10k
Ivan 5 минут назад
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9k
Василенко Татьяна 9 минут назад
Ой ну что ж собаки прелесть! У меня нет собаки, но я от них просто без ума! За исключением мелких собакоподобных пород. А вот все представленные в посте - изумительны! А самая моя огромная любовь - немецкие овчарки... Это вообще нЕчто необыкновенное...
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19k
nobody® 11 минут назад
Балто из мультика - помесь сибирской хаски и волка
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8k
МихА 20 минут назад
Тема не раскрыта !!!
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88
Мирлан Дононбаев 24 минуты назад
А это что за порода?
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23k
Тигран Саркисян Час назад
Прикольно)
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