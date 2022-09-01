«Ездят на Porsche и Ferrari»: немцы возмутились тратами Германии на содержание украинцев

Такая «математика» вызвала резкую критику у немцев:

«За углом нашего дома припаркованы два дорогих внедорожника с украинскими номерами. Интересно, а их владельцы тоже получают пособие?»

«Как могут получатели социальных пособий ездить на Porsche, Ferrari и больших внедорожниках и не предоставлять информацию о своем финансовом положении, как это обязаны делать рядовые немцы? Почему немецкий налогоплательщик должен платить за все это? Вопрос за вопросом».

«Любой украинец или тот, кто утверждает, что жил на Украине, приезжает на землю обетованную и первым делом получает деньги. Проверяется ли финансовое положение этих беженцев? Проверяется ли, куда они въезжали до Германии? Я полагаю, что на эти вопросы будет дан отрицательный ответ. Но ведь главное — не упустить шанс нажиться, если вам предлагают помощь».

«Становится все более очевидным, что страна не может быть страной мигрантов и социальным государством одновременно, потому что мигранты уничтожают социальное благосостояние».

Тем не менее, глава МИД ФРГ Анналена Бербок, заявила: