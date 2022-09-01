FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9404 поста • 1338 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
«Ездят на Porsche и Ferrari»: немцы возмутились тратами Германии на содержание украинцев

«Ездят на Porsche и Ferrari»: немцы возмутились тратами Германии на содержание украинцев

Автор:
01 сентября 2022 15:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Украина   беженцы   безработные   критика   мигранты   немцы   пособия   
950
4

На пособия беженцам уходит 500 миллионов евро ежемесячно. При этом, лишь 9% мигрантов с Украины устроились на работу.

В немецком издании Die Welt опубликовали отчёт Федерального агентства занятости о пособиях по безработице. Из него следует, что на выплаты мигрантам с Украины приходится тратить более 500 миллионов евро каждый месяц.

×
×

С 1 июня правительство ФРГ разрешило гражданам Украины получать пособия наравне с немецкими безработными и уже в августе, деньги получили 540 тысяч мигрантов. Включая 355 тысяч трудоспособных граждан и более 190 тысяч нетрудоспособных.

Такая «математика» вызвала резкую критику у немцев:

«За углом нашего дома припаркованы два дорогих внедорожника с украинскими номерами. Интересно, а их владельцы тоже получают пособие?»

«Как могут получатели социальных пособий ездить на Porsche, Ferrari и больших внедорожниках и не предоставлять информацию о своем финансовом положении, как это обязаны делать рядовые немцы? Почему немецкий налогоплательщик должен платить за все это? Вопрос за вопросом».

«Любой украинец или тот, кто утверждает, что жил на Украине, приезжает на землю обетованную и первым делом получает деньги. Проверяется ли финансовое положение этих беженцев? Проверяется ли, куда они въезжали до Германии? Я полагаю, что на эти вопросы будет дан отрицательный ответ. Но ведь главное — не упустить шанс нажиться, если вам предлагают помощь».

«Становится все более очевидным, что страна не может быть страной мигрантов и социальным государством одновременно, потому что мигранты уничтожают социальное благосостояние».

Тем не менее, глава МИД ФРГ Анналена Бербок, заявила:

«Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Германия   Украина   беженцы   безработные   критика   мигранты   немцы   пособия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
P.F. Час назад
Получили то, что хотели. Некуй теперь ныть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
985
VSh 17 секунд назад
Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины». пхахаха лохушка. Ребята погнали в Германию, там глава МИД Анькаленка Лобок бабло раздаёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
968
Шурман 9 минут назад
А что возмущаться , у нас у дома лагерь ну как сказать это больше отель он и есть отель , на парковке то Порше на УА то Крузаки , стоял и гелик и Тесла , живут они там за бесплатно если что нужно бегут по 3м большим магазинам . 3 недели назад в Юрмале меня обогнал электрический порш на номерах уа а днем раньше у аквапарка стояла Тесла . Зашли в ресторан а там сидят правильные украинцы , на этих мужиках можно по 3 мешка гранат возить а они вот так родину защищают . В Португалию летали и стоим на регистрации и что не накрашенная Б то в руках паспорт с вилами .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Hunson Abadeer 19 минут назад
Кушайте немцы, кушайте не обляпайтесь!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ashabad 19 минут назад
США с помощью Украины добиваются нескольких целей. Одна из них - уничтожение конкурента в лице Европы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
brotherirk 21 минуту назад
ежики плакали, кололись, но упорно .....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Suok Полчаса назад
видимо скоро их начнут выносить на вилах, всех этих бербоков и шольцев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
K7OO 51 минуту назад
Неважно, что думают мои немецкие избиратели. Важно, что думают мои американские наниматели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
кира 53 минуты назад
Напомните пожалуйста, а что она обещала в своей предвыборной кампании своим избирателям?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
сеньор Леонсио 58 минут назад
Сразу деньги начали считать в карманах украинских бешенцев! Забыли,что они ценой своих жизней 8 лет оберегали европу от путинских орд! А это бесценно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Viktor Час назад
Наконец-то бюргеры начали прозревать, что такое хохол, а сделать уже ничего нельзя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Час назад
Обещала одна, а платит вся страна.
Шикарная дерьмократия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Трям Час назад
Оставьте хохлов в покое! Они должны продолжать рожать шлюх. Всему миру все еще надо кого-то ибать! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Том Сойер Час назад
Бабушка Меркель наверняка не просыхает уже который месяц - на радостях......

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Ivan Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
798
Просто прохожий Час назад
"Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно..." скоро немцы поймут как решить этот вопрос с приципиальной тва...ю, её просто уберут, и не надо будет держать слово. В европе похоже людей с мозгом не осталось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
КремлеКот Час назад
"Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины"
Это вообще не укладывается ни в какие рамки ! Проще говоря, Бербок говорит:"Немцы, идите в ;опу ! Не до вас сейчас".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

166340



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как быстро довести вегана до истерики
Как быстро довести вегана до истерики
Лучшее время в отношениях - это когда вы еще не знакомы: с юмором о мужчинах и женщинах
Лучшее время в отношениях - это когда вы еще не знакомы: с юмором о мужчинах и женщинах
Набирающие популярность в сообществах
Диана: обратная сторона мифа
Диана: обратная сторона мифа
Авария дня. ДТП с участием двух «Камри» на трассе в Башкирии
Авария дня. ДТП с участием двух «Камри» на трассе в Башкирии
Взломать любой iPhone или Android стоит 8 000 000 $
Взломать любой iPhone или Android стоит 8 000 000 $
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А о чём ещё думать

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#биография#история#автомир#люди#подборка#Приколы#дети#театр
#Юмор#кино#животные#забавно#в мире#интересное#знаменитости#звезды#авто аварии#Реакция
#факты#прикол#шоу бизнес#автомобили#картинки#дтп#наука#аварии#познавательно#актёр
Взломать любой iPhone или Android стоит 8 000 000 $ Взломать любой iPhone или Android стоит 8 000 000 $ В Болгарии украинских беженцев отправили в концлагерь В Болгарии украинских беженцев отправили в концлагерь Чтобы стимулировать "гостей" работать, Польша оставит украинских беженцев без ежемесячного пособия Чтобы стимулировать "гостей" работать, Польша оставит украинских беженцев без ежемесячного пособия Украинского журналиста Дмитрия Гордона объявили в розыск Украинского журналиста Дмитрия Гордона объявили в розыск Власти Японии возмутились тем, что беженцы с Украины стали работать в секс-индустрии Власти Японии возмутились тем, что беженцы с Украины стали работать в секс-индустрии «Виталий Кличко» побеседовал с мэром Мадрида и тот пообещал отправить беженцев из Украины обратно на родину «Виталий Кличко» побеседовал с мэром Мадрида и тот пообещал отправить беженцев из Украины...

На что жалуетесь?

Вернуться