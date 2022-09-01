«Ездят на Porsche и Ferrari»: немцы возмутились тратами Германии на содержание украинцев

На пособия беженцам уходит 500 миллионов евро ежемесячно. При этом, лишь 9% мигрантов с Украины устроились на работу.
В немецком издании Die Welt опубликовали отчёт Федерального агентства занятости о пособиях по безработице. Из него следует, что на выплаты мигрантам с Украины приходится тратить более 500 миллионов евро каждый месяц.
С 1 июня правительство ФРГ разрешило гражданам Украины получать пособия наравне с немецкими безработными и уже в августе, деньги получили 540 тысяч мигрантов. Включая 355 тысяч трудоспособных граждан и более 190 тысяч нетрудоспособных.
Такая «математика» вызвала резкую критику у немцев:
«За углом нашего дома припаркованы два дорогих внедорожника с украинскими номерами. Интересно, а их владельцы тоже получают пособие?»
«Как могут получатели социальных пособий ездить на Porsche, Ferrari и больших внедорожниках и не предоставлять информацию о своем финансовом положении, как это обязаны делать рядовые немцы? Почему немецкий налогоплательщик должен платить за все это? Вопрос за вопросом».
«Любой украинец или тот, кто утверждает, что жил на Украине, приезжает на землю обетованную и первым делом получает деньги. Проверяется ли финансовое положение этих беженцев? Проверяется ли, куда они въезжали до Германии? Я полагаю, что на эти вопросы будет дан отрицательный ответ. Но ведь главное — не упустить шанс нажиться, если вам предлагают помощь».
«Становится все более очевидным, что страна не может быть страной мигрантов и социальным государством одновременно, потому что мигранты уничтожают социальное благосостояние».
Тем не менее, глава МИД ФРГ Анналена Бербок, заявила:
«Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины».
Источник:
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Шикарная дерьмократия.
Это вообще не укладывается ни в какие рамки ! Проще говоря, Бербок говорит:"Немцы, идите в ;опу ! Не до вас сейчас".