«Им следует вернуться к реальности»: в Болгарии украинцев выселяют из дорогих отелей в буферные центры

«С самого начала было сообщено, что это временная мера и что ее цель – обеспечить время, в течение которого беженцы чувствовали бы себя спокойно и могли встать на ноги. К нашему огромному разочарованию, взамен мы получили массово специфические и персональные желания, которые категорически не могут быть удовлетворены».

«На протяжении трех месяцев мы предоставляли беспрецедентную поддержку в виде проживания в одних из лучших отелей Болгарии. Сейчас мы сдвигаемся в более нормальные рамки».

И добавила, что речь идет о реальности, которая больше похожа на ту, которую должны были ожидать беженцы.

Три месяца жить на черноморском побережье - вполне себе неплохая реальность. А из центров временного содержания их должны развести по санаториям и турбазам, которые находятся вдали от побережья. Чтобы не организовывать толчею, людей хотели отправлять группами. Одну из них планировали переселить вглубь страны – в село Рибарицу и город Паничиште. Организовали четыре вагона поезда. К назначенному времени на вокзал пришли всего пять человек из ожидаемых двухсот.