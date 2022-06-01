FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9072 поста • 1324 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
«Им следует вернуться к реальности»: в Болгарии украинцев выселяют из дорогих отелей в буферные центры

«Им следует вернуться к реальности»: в Болгарии украинцев выселяют из дорогих отелей в буферные центры

Автор:
01 июня 2022 15:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гостиницы   Украина   беженцы   болгария   отели   переселенцы   турбазы   
1086
5

Местные власти три месяца содержали беженцев в лучших гостиницах. Теперь это в прошлом.

В Болгарию приехало более 300 тысяч беженцев из незалежной. Более 110 тысяч из них осели в этой стране, остальные отправились дальше по европам. Власти Болгарии расселили украинцев по отелям на черноморском побережье - лучшим в стране. И беженцы три месяца проживали по программе «всё включено»: с трёхразовым питанием и прогулками по побережью.

×
×

Теперь же начался курортный сезон и владельцам отелей нужно зарабатывать на жизнь. Благотворительностью они больше заниматься не могут и беженцев переселят в буферные центры. Об этом заявила вице-премьер Калина Константинова:

«С самого начала было сообщено, что это временная мера и что ее цель – обеспечить время, в течение которого беженцы чувствовали бы себя спокойно и могли встать на ноги. К нашему огромному разочарованию, взамен мы получили массово специфические и персональные желания, которые категорически не могут быть удовлетворены».

«На протяжении трех месяцев мы предоставляли беспрецедентную поддержку в виде проживания в одних из лучших отелей Болгарии. Сейчас мы сдвигаемся в более нормальные рамки».

И добавила, что речь идет о реальности, которая больше похожа на ту, которую должны были ожидать беженцы.

Три месяца жить на черноморском побережье - вполне себе неплохая реальность. А из центров временного содержания их должны развести по санаториям и турбазам, которые находятся вдали от побережья. Чтобы не организовывать толчею, людей хотели отправлять группами. Одну из них планировали переселить вглубь страны – в село Рибарицу и город Паничиште. Организовали четыре вагона поезда. К назначенному времени на вокзал пришли всего пять человек из ожидаемых двухсот.

Другую группу хотели вывезти на турбазу в Велико-Тырново, но люди возмутились и отказались туда ехать. Тогда им предоставили частный отель в Горно-Оряховице:

«Мы приехали из Варны по специальной программе, но нам солгали. Нас привезли в другое место, а не в то, о котором говорили. Там была плесень и влага, там было невозможно оставаться с детьми. Мы взбунтовались и нас перевезли сюда. Что будет потом, мы не знаем», - заявила одна из женщин в группе.

Но тут вмешалась хозяйка этого заведения:

«Будем кормить беженцев только до 1 июня (то есть, до сегодняшнего дня). Затем только ночевки, мы не волшебники, чтобы организовывать питание на пять левов в день».

Как сообщают, за содержание беженцев, отельерам должно было платить государство. Но некоторые владельцы гостиниц обещанных денег так и не дождались, плюс в стране подскочили цены на топливо, коммуналку, продукты и выросла инфляция.

Поэтому «солидарность и поддержка» быстро заканчиваются и начинается совсем другая реальность.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Гостиницы   Украина   беженцы   болгария   отели   переселенцы   турбазы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
920
svarog19692007 Час назад
Денех...
Жрачки...
И чёб фсё бесплатно !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42
Александр Шевченко 2 минуты назад
Туризм закончился, началась эмиграция. Скоро им скажут что и нужно работать, и на самой не привлекательной работе, без знания языка и образования и говорить за это спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
если они в ближайшие пару недель от этой мразоты не избавятся, то сезона точно не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Опиум для народа Полчаса назад
-"это временная мера и что ее цель – обеспечить время, в течение которого беженцы чувствовали бы себя спокойно и могли встать на ноги."-
-ага, так хохлы и побежали работу искать и "на ноги вставать".)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
K7OO 57 минут назад
Местные власти три месяца содержали беженцев в лучших гостиницах. Теперь это в прошлом.
--------------------------------------------------------------------------------------
Ага, размечтались. Один звонок из пиндосского посольства - и они будут не только содержать это рагулье, сколько скажут, но и отсасывать им. Это на венгров где сядешь, там и слезешь, пока по крайней мере. А уж этих-то подстилок принудят вообще к чему угодно без всяких проблем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Андрей 58 минут назад
Не ожидал такой гнусности и гадости от болгар. Сначала протянули руку помощи, а потом ногой по морде. Это как фантик от конфетки свернуть и ребёнку дать. Сердце мой кровью обливается от такой новости. У меня даже нет слов как можно назвать такую выходку болгар. Про животных говорят, что мы в ответе за тех кого приручили. А украинцы вам не животные, украинцы лучше животных, а болгары с ними хуже чем с животными. Как так-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Frank Borman Час назад
Хохлы сейчас защищают европейскую цивилизацию от путинских орд, так что им все европейцы должны. И болгары тоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127
Карл Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Konstantin Час назад
Своя рубашка ближе к телу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Вася Час назад
гнать их ссаными тряпками в руанду
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Андрей Час назад
На каком основании болгары выселяют украинцев из отелей?! Где они теперь жить будут и что есть?! Это не по-чнловечески!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

145474



Другие посты автора
Популярное в сообществах
После избиения таксиста в Вене водители Uber отказались перевозить беженцев из Украины
После избиения таксиста в Вене водители Uber отказались перевозить беженцев из Украины
Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда
Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда
События на Украине 31- 01 май- июнь. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 31- 01 май- июнь. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Число самозанятых в Москве превысило 1 миллион человек⁠⁠
Число самозанятых в Москве превысило 1 миллион человек⁠⁠
Электронные сигареты быстрее вызывают зависимость
Электронные сигареты быстрее вызывают зависимость
Директора школы в Екатеринбурге могут уволить из-за «ЛГБТ-танца» учеников
Директора школы в Екатеринбурге могут уволить из-за «ЛГБТ-танца» учеников
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезло , повезло

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#факты#дети#дтп#авто аварии#кино#смешно#познавательно
#фото#забавно#в мире#Ватермарк#история#подборка#Еда#милота#СССР#природа
#прикол#животные#интересное#Разное#аварии#картинки#знаменитости#сатира#шоу бизнес#смех
Виктор Цой: каким был путь героя Виктор Цой: каким был путь героя В Испании украинских беженцев выселяют из дорогих отелей у линии моря В Испании украинских беженцев выселяют из дорогих отелей у линии моря “Вон из нашей страны”: политик посоветовал украинцам покинуть Австрию “Вон из нашей страны”: политик посоветовал украинцам покинуть Австрию Бесплатный булка больше не получать! На Западе с 1 июня отменяют льготы украинским беженцам Бесплатный булка больше не получать! На Западе с 1 июня отменяют льготы украинским беженцам Власти Японии возмутились тем, что беженцы с Украины стали работать в секс-индустрии Власти Японии возмутились тем, что беженцы с Украины стали работать в секс-индустрии Нескончаемые потоки беженцев с Донбасса: как люди убегают от войны Нескончаемые потоки беженцев с Донбасса: как люди убегают от войны

На что жалуетесь?

Вернуться