«Им следует вернуться к реальности»: в Болгарии украинцев выселяют из дорогих отелей в буферные центры

Местные власти три месяца содержали беженцев в лучших гостиницах. Теперь это в прошлом.
В Болгарию приехало более 300 тысяч беженцев из незалежной. Более 110 тысяч из них осели в этой стране, остальные отправились дальше по европам. Власти Болгарии расселили украинцев по отелям на черноморском побережье - лучшим в стране. И беженцы три месяца проживали по программе «всё включено»: с трёхразовым питанием и прогулками по побережью.
Теперь же начался курортный сезон и владельцам отелей нужно зарабатывать на жизнь. Благотворительностью они больше заниматься не могут и беженцев переселят в буферные центры. Об этом заявила вице-премьер Калина Константинова:
«С самого начала было сообщено, что это временная мера и что ее цель – обеспечить время, в течение которого беженцы чувствовали бы себя спокойно и могли встать на ноги. К нашему огромному разочарованию, взамен мы получили массово специфические и персональные желания, которые категорически не могут быть удовлетворены».
«На протяжении трех месяцев мы предоставляли беспрецедентную поддержку в виде проживания в одних из лучших отелей Болгарии. Сейчас мы сдвигаемся в более нормальные рамки».
И добавила, что речь идет о реальности, которая больше похожа на ту, которую должны были ожидать беженцы.
Три месяца жить на черноморском побережье - вполне себе неплохая реальность. А из центров временного содержания их должны развести по санаториям и турбазам, которые находятся вдали от побережья. Чтобы не организовывать толчею, людей хотели отправлять группами. Одну из них планировали переселить вглубь страны – в село Рибарицу и город Паничиште. Организовали четыре вагона поезда. К назначенному времени на вокзал пришли всего пять человек из ожидаемых двухсот.
Другую группу хотели вывезти на турбазу в Велико-Тырново, но люди возмутились и отказались туда ехать. Тогда им предоставили частный отель в Горно-Оряховице:
«Мы приехали из Варны по специальной программе, но нам солгали. Нас привезли в другое место, а не в то, о котором говорили. Там была плесень и влага, там было невозможно оставаться с детьми. Мы взбунтовались и нас перевезли сюда. Что будет потом, мы не знаем», - заявила одна из женщин в группе.
Но тут вмешалась хозяйка этого заведения:
«Будем кормить беженцев только до 1 июня (то есть, до сегодняшнего дня). Затем только ночевки, мы не волшебники, чтобы организовывать питание на пять левов в день».
Как сообщают, за содержание беженцев, отельерам должно было платить государство. Но некоторые владельцы гостиниц обещанных денег так и не дождались, плюс в стране подскочили цены на топливо, коммуналку, продукты и выросла инфляция.
Поэтому «солидарность и поддержка» быстро заканчиваются и начинается совсем другая реальность.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Жрачки...
И чёб фсё бесплатно !
-ага, так хохлы и побежали работу искать и "на ноги вставать".)))
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Ага, размечтались. Один звонок из пиндосского посольства - и они будут не только содержать это рагулье, сколько скажут, но и отсасывать им. Это на венгров где сядешь, там и слезешь, пока по крайней мере. А уж этих-то подстилок принудят вообще к чему угодно без всяких проблем.