Чтобы стимулировать "гостей" работать, Польша оставит украинских беженцев без ежемесячного пособия

На полях поспела клубника и Польша на глазах у демократической общественности из гостеприимной хозяюшки начала превращаться в злую мачеху, заявив, что с 1 июля останавливает выплату пособий украинским беженцам, чтобы те быстрее стали «независимыми».
Польше не дают покоя 3,5 млн беженцев с Украины, которые взгромоздившись на шею польского народа регулярно получают пособия, а взамен только лишь бегают с жовтоблакитными флагами и участвуют в собственноручно выдуманных перфоменсах.
Пособия нельзя сказать, что большое - в сутки на питание и жилье 40 злотых на человека (574 рубля по сегодняшнему курсу), но власти решили, что пора использовать почти бесплатную рабочую силу по ее прямому назначению.
«Мы убеждены, что многие люди способны стать независимыми и адаптироваться в Польше», —сообщил замглавы МВД Польши Павел Шефернакер.
Другой источник, пожелавший остаться анонимным сообщил изданию Rzeczpоspolita: "Достаточно. Мы выплачиваем огромные суммы на социальные расходы - от 300 до 500 злотых на человека + на каждого ребенка, плюс другие суммы, вытекающие из социальных пособий. Кроме того, мы видим, что многие украинцы ищут работу и находят её. Мы хотим стимулировать и остальных к активности. Четыре месяца полной защиты — это, на наш взгляд, достаточный срок".
Так что с 1 июля это пособие будут получать только инвалиды, а также о беременные и многодетные женщины. Остальные - ласково просимо на работы. А не нравится - чемодан, вокзал, Киев.
"Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину", -открыто говорит в издании Rzeczpоspolita польский профессор Петр Длугош.
Как именно украинские беженцы устраиваются в Польше, ранее показало издние Readovka, разместив видео, на котором молодые рябята смеются над «сверхприбыльным бизнесом» по уборке окурков с улиц Варшавы.
Беженцы также могут устроиться крутить шаурму в местном кафе или выполнять сезонные работы, например по сбору клубники.
Как пишет Readovka, по результатам опроса, лишь 17% украинцев хотят остаться в Польше навсегда, остальные стремятся как можно быстрее покинуть «гостеприимную» страну, где людей одним днем выселяют из отелей на улицу. Только за последние две недели из Польши уехали уже более 345 тыс украинцев — это количество превысило число прибывающих (253 тыс) в 1,3 раза.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Помогу немного:
"Украинцев" в Речи Посполитой не считали за людей.
Потому что ПРАВОСЛАВНЫЕ.
Тысячелетняя ненависть между католиками и православными неустранима.
Только проституцией и сильны .
честно говоря, вполне понимаю поляков
А почему мы такого не делаем?
Алёша сказал, вот бы у нас так.
А я ему ответил, что беженцы и так работают.
Я не пойму, что ты мне хочешь доказать.
Еще раз - находясь в центрах размещения беженцы НЕ работают.
Их содержание обходится России в 800 рублей в сутки на каждого.
Плюс бесплатная медицина.
Никто из моих знакомых не живёт на пособие, один вообще пошёл в шахту где-то возле монгольской границей.
Так что, сравнивать беженцев европейских и российских не стоит.
Ещё ПФР им доплачивает.?
Получается что правительство России о чужих людях заботиться лучше чем о россиянах?
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Не знаю, что у Вас получается.
А на мой взгляд получается то, что Правительство восстанавливает то, что было разрушено в 1991 году в Беловежской Пуще.
То есть предательство России, когда она называлась СССР.