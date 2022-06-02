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Чтобы стимулировать "гостей" работать, Польша оставит украинских беженцев без ежемесячного пособия

Чтобы стимулировать "гостей" работать, Польша оставит украинских беженцев без ежемесячного пособия

Автор:
02 июня 2022 23:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Польша   Украина   беженцы   выплаты   клубника   пособия   работа   рабочая сиила   
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На полях поспела клубника и Польша на глазах у демократической общественности из гостеприимной хозяюшки начала превращаться в злую мачеху, заявив, что с 1 июля останавливает выплату пособий украинским беженцам, чтобы те быстрее стали «независимыми».

Польше не дают покоя 3,5 млн беженцев с Украины, которые взгромоздившись на шею польского народа регулярно получают пособия, а взамен только лишь бегают с жовтоблакитными флагами и участвуют в собственноручно выдуманных перфоменсах.

Пособия нельзя сказать, что большое - в сутки на питание и жилье 40 злотых на человека (574 рубля по сегодняшнему курсу), но власти решили, что пора использовать почти бесплатную рабочую силу по ее прямому назначению.

«Мы убеждены, что многие люди способны стать независимыми и адаптироваться в Польше», —сообщил замглавы МВД Польши Павел Шефернакер.

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Другой источник, пожелавший остаться анонимным сообщил изданию Rzeczpоspolita: "Достаточно. Мы выплачиваем огромные суммы на социальные расходы - от 300 до 500 злотых на человека + на каждого ребенка, плюс другие суммы, вытекающие из социальных пособий. Кроме того, мы видим, что многие украинцы ищут работу и находят её. Мы хотим стимулировать и остальных к активности. Четыре месяца полной защиты — это, на наш взгляд, достаточный срок".

Так что с 1 июля это пособие будут получать только инвалиды, а также о беременные и многодетные женщины. Остальные - ласково просимо на работы. А не нравится - чемодан, вокзал, Киев.

"Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину", -открыто говорит в издании Rzeczpоspolita польский профессор Петр Длугош.

Как именно украинские беженцы устраиваются в Польше, ранее показало издние Readovka, разместив видео, на котором молодые рябята смеются над «сверхприбыльным бизнесом» по уборке окурков с улиц Варшавы.


Беженцы также могут устроиться крутить шаурму в местном кафе или выполнять сезонные работы, например по сбору клубники.

Как пишет Readovka, по результатам опроса, лишь 17% украинцев хотят остаться в Польше навсегда, остальные стремятся как можно быстрее покинуть «гостеприимную» страну, где людей одним днем выселяют из отелей на улицу. Только за последние две недели из Польши уехали уже более 345 тыс украинцев — это количество превысило число прибывающих (253 тыс) в 1,3 раза.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Польша   Украина   беженцы   выплаты   клубника   пособия   работа   рабочая сиила   
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24  комментария
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21k
albedo 7 часов назад
Плохо на "Украине" истории учили:
Помогу немного:
"Украинцев" в Речи Посполитой не считали за людей.
Потому что ПРАВОСЛАВНЫЕ.
Тысячелетняя ненависть между католиками и православными неустранима.
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2k
Motorola 2 минуты назад
Из хохлов работники как из говна самолёт ...
Только проституцией и сильны .
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59k
SAndre 6 минут назад
странно было бы ожидать, что кормить и лелеять будут постоянно
честно говоря, вполне понимаю поляков
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8k
a_komolow 3 часа назад
Халява кончилась, господа!
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12k
Алексей 3 часа назад
Ну куйли))) Все возвращается на круги своя))) Это же уже было))) много лет назад))
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14k
Алексей 9 часов назад
Молодцы

А почему мы такого не делаем?
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180
Карл albedo 5 часов назад
То-есть МРОТ в России 15.000 рублей, а беженцам в России платят 24.000 рублей.?
Ещё ПФР им доплачивает.?
Получается что правительство России о чужих людях заботиться лучше чем о россиянах?

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7k
Billi_Bons 9 часов назад
404-е ехали в Польшу за лафой, а тут, опачки, трускафки надо собирать. Обломс, панове.
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