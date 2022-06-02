Чтобы стимулировать "гостей" работать, Польша оставит украинских беженцев без ежемесячного пособия

Польше не дают покоя 3,5 млн беженцев с Украины, которые взгромоздившись на шею польского народа регулярно получают пособия, а взамен только лишь бегают с жовтоблакитными флагами и участвуют в собственноручно выдуманных перфоменсах.

Пособия нельзя сказать, что большое - в сутки на питание и жилье 40 злотых на человека (574 рубля по сегодняшнему курсу), но власти решили, что пора использовать почти бесплатную рабочую силу по ее прямому назначению.

«Мы убеждены, что многие люди способны стать независимыми и адаптироваться в Польше», —сообщил замглавы МВД Польши Павел Шефернакер.