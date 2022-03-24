Фальшивая "Правда" 1980 года: что в ней писали

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Летом в столичных парках и других общественных местах стали появляться экземпляры фальшивой газеты "Правда".
Работники КГБ объявили охоту на поддельным тиражом.
Их рвение было неудивительно: в этой "Правде" было слишком много опасных новостей.
Их рвение было неудивительно: в этой "Правде" было слишком много опасных новостей.
Почему именно "Правда" и почему 1980 год?
Газету противники советской власти выбрали неслучайно. Издание это начало выходить еще в 1903 году и тогда газета считалась меньшивистской. Через пять лет "Правда" попала под личное влияние Льва Троцкого. В мае 1912 года, по инициативе Ленина, был опубликован первый номер с таким же названием. Для того, чтобы газету не путали с другими изданиями, много лет "Правда" печаталась с небольшим подзаголовком: "Газета основана 5 мая 1912 года В.И. Лениным". Вот с тех пор она и стала большевистским изданием.
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Продуман был не только выбор газеты, но и время для его фальсификации. В 1980 году в Москве состоялись Летние Олимпийские игры. На это мероприятие ожидался большой наплыв иностранных гостей. Ирина Ломакина, Валерия Черепчук и Дмитрий Ежков, авторы книги "События, изменившие Россию" писали, что тогда СССР посетили около пяти миллионов иностранных граждан. Вот тогда в магазинах и дефицитные товары появились, а "неблагонадёжных" отселили за 101 километр.
Правительство опасалось самых разных провокационных акций, направленных на привлечение иностранцев к ситуации в СССР. Вывоз "неправильных" граждан, в голове у у власти, был одним из способов предотвратить эти самые акции. Во время проведения Олимпиады КГБ и другие органы пристально следили за порядком. Вот так эмигранты, которые в разное время и по разными причинам оставили Советский Союз, напечатали тираж фальшивого выпуска "Правды".
Экземпляры "Правды"-фейка раскидали по паркам, скверам и прочим местам общественного пользования. Основным мотивом поддельного выпуска стал развал Советского Союза. На первой странице поместили статью с заголовком "Россия сломила бесов!". К статье присовокупили фотографию Михаила Суслова, с татуировкой в виде портрета Сталина на груди. Под снимком написали, что Суслов, "сбросив партийный мундир, предстал в своем истинном виде". Также в статье говорилось: "Группа свободолюбивых мелких офицеров, задержав всех членов Верховного Совета СССР, свергла его, создала Временное Гражданское Правительство и объявила об официальном отделении РСФСР от СССР".
Еще в фальшивой "Правде" было упоминание о Декрете Временного Правительства, согласно которому Леонида Брежнева нужно выселить из Москвы в Днепропетровскую область, откуда он родом. Также в номере были опубликованы якобы письма от благодарных граждан, которые выразили поддержку Временному Правительству. Также "читатели" предложили осудить тех психиатров, что "издевались над диссидентами и другими заключёнными". Ещё в газете была информация о строительстве храмов и возвращении церквям всего реквизированного имущества и об открытии в Москве и Ленинграде памятников Пастернаку и Мандельштаму.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так что фигня , Может ЦРУ и выделило на такое дело несколько тысяч баксов но попасть из-за такой ерунды на лубянку вряд ли желающие нашлись ,так что даже если и была скорее просто выкинули в ближайшую мусорку или на свалку.
Делалось это для того, чтобы - 1) создать положительный образа советского общества и 2) улучшить криминогенную обстановку в городах, где проходила Олимпиада.
Никаких протестов или провокационных акций, направленных на привлечение иностранцев к ситуации в СССР, правительство не опасалось.
Не надо притягивать за уши то, чего не было.