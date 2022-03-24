Фальшивая "Правда" 1980 года: что в ней писали

Газету противники советской власти выбрали неслучайно. Издание это начало выходить еще в 1903 году и тогда газета считалась меньшивистской. Через пять лет "Правда" попала под личное влияние Льва Троцкого. В мае 1912 года, по инициативе Ленина, был опубликован первый номер с таким же названием. Для того, чтобы газету не путали с другими изданиями, много лет "Правда" печаталась с небольшим подзаголовком: "Газета основана 5 мая 1912 года В.И. Лениным". Вот с тех пор она и стала большевистским изданием.