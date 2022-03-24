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Фальшивая "Правда" 1980 года: что в ней писали

Фальшивая "Правда" 1980 года: что в ней писали (5 фото)

Автор:
24 марта 2022 14:00
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   интересное   история   люди   олимпиада   пресса   фейк   
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Летом в столичных парках и других общественных местах стали появляться экземпляры фальшивой газеты "Правда".
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Экземпляры "Правды"-фейка раскидали по паркам, скверам и прочим местам общественного пользования. Основным мотивом поддельного выпуска стал развал Советского Союза. На первой странице поместили статью с заголовком "Россия сломила бесов!". К статье присовокупили фотографию Михаила Суслова, с татуировкой в виде портрета Сталина на груди. Под снимком написали, что Суслов, "сбросив партийный мундир, предстал в своем истинном виде". Также в статье говорилось: "Группа свободолюбивых мелких офицеров, задержав всех членов Верховного Совета СССР, свергла его, создала Временное Гражданское Правительство и объявила об официальном отделении РСФСР от СССР".
Еще в фальшивой "Правде" было упоминание о Декрете Временного Правительства, согласно которому Леонида Брежнева нужно выселить из Москвы в Днепропетровскую область, откуда он родом. Также в номере были опубликованы якобы письма от благодарных граждан, которые выразили поддержку Временному Правительству. Также "читатели" предложили осудить тех психиатров, что "издевались над диссидентами и другими заключёнными". Ещё в газете была информация о строительстве храмов и возвращении церквям всего реквизированного имущества и об открытии в Москве и Ленинграде памятников Пастернаку и Мандельштаму.

Источник:

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Метки: СССР   интересное   история   люди   олимпиада   пресса   фейк   
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9  комментариев
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6k
Борис Карабанов Час назад
Честно говоря, не припомню такого. Я извиняюсь, а КГБ таки нашёл и наказал виновников? И ещё вопрос, а на каких же секретных подпольных типографских производственных мощностях печатался тираж?
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5k
♚ Мрачный Жнец ♚ 37 минут назад
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9k
Виталий Касандров 42 минуты назад
Интересно а КГБ был в курсе? Если бы советский гражданин увидел газету на скамейке он явно не стал бы ее читать а просто положил в ближайшую урну.
Так что фигня , Может ЦРУ и выделило на такое дело несколько тысяч баксов но попасть из-за такой ерунды на лубянку вряд ли желающие нашлись ,так что даже если и была скорее просто выкинули в ближайшую мусорку или на свалку.
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191
rehbinder Виталий Касандров 10 минут назад
Раньше по другому было, мог как раз взять и почитать
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26k
koleos72 44 минуты назад
На одном маленьком сайте пиз.дежабольше, чем во всей советской прессе! Но если раньше это было по идеологическим принципам, то сейчас исключительно за гривны!
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−37
Thomsen Час назад
Да 1-го апреля неделя всего, можно было бы и потерпеть.
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1k
Пошляк Стебаныч Час назад
Фейковый пост про фейковую "Правду".
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55k
Татьяна Юсова 2 часа назад
За «101-й км» выселяли людей без определенного места жительства, алкоголиков, фарцовщиков, наркозависимых, воров и проституток.
Делалось это для того, чтобы - 1) создать положительный образа советского общества и 2) улучшить криминогенную обстановку в городах, где проходила Олимпиада.
Никаких протестов или провокационных акций, направленных на привлечение иностранцев к ситуации в СССР, правительство не опасалось.
Не надо притягивать за уши то, чего не было.
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