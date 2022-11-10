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45 креативных иллюстраций, которые позволяют взглянуть на мир другими глазами

45 креативных иллюстраций, которые позволяют взглянуть на мир другими глазами

Автор:
10 ноября 2022 23:25
Сообщество : Искусство
Метки: архитектура   забавно   иллюстрации   робин яйла   творчество   художник   
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Робин Яйла — иллюстратор родом из Стамбула, который максимально оригинально интерпретирует окружающий мир. Он пририсовывает забавные элементы к обычным фотографиям зданий и прочих достопримечательностей, таким образом подчеркивая красоту, которую мы упускаем в повседневной жизни.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   забавно   иллюстрации   робин яйла   творчество   художник   
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