45 креативных иллюстраций, которые позволяют взглянуть на мир другими глазами

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Робин Яйла — иллюстратор родом из Стамбула, который максимально оригинально интерпретирует окружающий мир. Он пририсовывает забавные элементы к обычным фотографиям зданий и прочих достопримечательностей, таким образом подчеркивая красоту, которую мы упускаем в повседневной жизни.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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