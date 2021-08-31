Художник рисует невероятно детальные мегаполисы обычной ручкой

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Архитектура всегда вдохновляла творческие умы. А американский художник Бенджамин Сэк (Ben Sack) решил на бумаге собрать множество идей, собранных им из путешествий и придуманных его фантазией. Он рисует гигантские панорамы городов с помощью одной обычной ручки - и его рисунки поражают детальностью, сложностью и полетом фантазии. Оцените талант!
Используя только ручку и бумагу, Бенджамин Сэк создает города и целые миры. Все его картины похожи по стилю, но в них заключены совершенно разные идеи - какие-то города представляют собой большие мегаполисы, а другие будто расположены в невероятном космическом пространстве, в лабиринтах которого можно запросто потеряться.
Фанаты называют рисунки Сэка "хаотичным перфекционизмом". Недавняя и быстро ставшая известной работа художника - картина "Per Aspera ad Astra" (ниже). Работа изображает большой лабиринт, символизирующий "эпоху, которую мы пережили" во время пандемии.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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