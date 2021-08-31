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Художник рисует невероятно детальные мегаполисы обычной ручкой

Художник рисует невероятно детальные мегаполисы обычной ручкой (17 фото)

Автор:
31 августа 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: архитектура   искусство   красиво   рисунки   рисунок   творчество   художник   художники   
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Архитектура всегда вдохновляла творческие умы. А американский художник Бенджамин Сэк (Ben Sack) решил на бумаге собрать множество идей, собранных им из путешествий и придуманных его фантазией. Он рисует гигантские панорамы городов с помощью одной обычной ручки - и его рисунки поражают детальностью, сложностью и полетом фантазии. Оцените талант!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   искусство   красиво   рисунки   рисунок   творчество   художник   художники   
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