FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Искусство 2146 постов • 399 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Художник показывает темные стороны героев своего детства

Художник показывает темные стороны героев своего детства (41 фото)

Автор:
20 февраля 2021 09:00
Сообщество : Искусство
Метки: иллюстрации   искусство   необычно   персонажи   рисунки   стань плохим   творчество   художник   
256
41
Художник-иллюстратор Марселло Вентура из Рио-де-Жанейро, творчески переосмысляет любимых героев своего детства - популярных персонажей мультфильмов, кинокартин и видеоигр. Но его рисунки не стоит показывать детям: ведь даже самые добропорядочные персонажи под его кистью приобретают злодейские черты.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: иллюстрации   искусство   необычно   персонажи   рисунки   стань плохим   творчество   художник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 41 минуту назад
Ему бы к психиатру сходить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Максим Т. Полчаса назад
Хреновое детство у него было...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
94
volvulus 54 минуты назад
Очень круто и мрачно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото) Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото) Художник мастерски превращает тени от предметов в игривых персонажей Художник мастерски превращает тени от предметов в игривых персонажей Художники-иллюстраторы решили по-новому взглянуть на Сэйлор Мун Художники-иллюстраторы решили по-новому взглянуть на Сэйлор Мун Иллюстратор создал настоящий учебник для Хогвартса Иллюстратор создал настоящий учебник для Хогвартса Животный ужас: художник перерисовывает героев ужастиков в виде милых зверюшек Животный ужас: художник перерисовывает героев ужастиков в виде милых зверюшек Художник расписывает улицы в стиле вандализма Художник расписывает улицы в стиле вандализма
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

269281



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
5
191
Гражданская позиция в стишках-пирожках
8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты»
4
112
8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Почему юристы Великобритании носят парики
1
8
Почему юристы Великобритании носят парики
Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото)
Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#дтп#кино#авто аварии#Разное#автомобили#природа#дикая природа
#фото#история#интересно#Россия#картинки#люди#фейл#позитив#девушки#истории
#факты#животные#подборка#аварии#сша#автомир#полиция#прикольные#дети#олдтаймер

На что жалуетесь?

Вернуться