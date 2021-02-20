Художник показывает темные стороны героев своего детства

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Художник-иллюстратор Марселло Вентура из Рио-де-Жанейро, творчески переосмысляет любимых героев своего детства - популярных персонажей мультфильмов, кинокартин и видеоигр. Но его рисунки не стоит показывать детям: ведь даже самые добропорядочные персонажи под его кистью приобретают злодейские черты.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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