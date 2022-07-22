Мужчина увидел "железку" на прогулке - но это оказалось насекомое

Этими фото поделился житель Коста-Рики по имени Майкл Фармер (Michael Farmer). Во время прогулки недалеко от дома, он увидел жука на листьях гуавы, и сначала подумал, что это какая-то железка. Но когда приблизился, увидел, что "железка" шевелится. "Меня поразило то, насколько это красивое существо. Никогда не видел подобного. Он был похож на зеркало, и отражение в нем получалось идеальным," - рассказывает мужчина.