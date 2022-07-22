Мужчина увидел "железку" на прогулке - но это оказалось насекомое

354
6
Житель Коста-Рики во время прогулки наткнулся на "железку", как он подумал сначала. Но это оказался очень необычный жук - Chrysina limbata. Он настолько зеркальный, что его действительно можно легко принять за игрушку или кусок металла.
Chrysina limbata - вид жуков, обитающий в тропических лесах Центральной Америки. Он известен своей необычной "зеркальной" внешностью и считается одним из самых красивых существ в природе. Эффект зеркала достигается за счёт многослойности их хитинового покрытия. Это покрытие отражает около 97% света, и благодаря этому жуки могут остаться незамеченными в тропиках, где везде блестят капли воды.
Этот редкий вид очень популярен среди коллекционеров, и поэтому, к сожалению, является частым объектом торговли насекомыми. Стоимость такого жука в нетронутом виде достигает примерно 500 долларов (около 30 тысяч рублей). Кроме того, численность этих жуков уменьшается в последнее время - в основном это связано с потерей среды обитания.
×
×
Этими фото поделился житель Коста-Рики по имени Майкл Фармер (Michael Farmer). Во время прогулки недалеко от дома, он увидел жука на листьях гуавы, и сначала подумал, что это какая-то железка. Но когда приблизился, увидел, что "железка" шевелится. "Меня поразило то, насколько это красивое существо. Никогда не видел подобного. Он был похож на зеркало, и отражение в нем получалось идеальным," - рассказывает мужчина.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Женщина выходила сиротку-бельчонка - и устроила ему фотосессию
- 30 лучших фото животных от фотографов со всего мира
- 20+ любопытных кадров из мира насекомых
- Умора: забавные и странные фото с птицами
- 20+ удивительных кадров из мира животных
Новости партнёров