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Мужчина увидел "железку" на прогулке - но это оказалось насекомое

Мужчина увидел "железку" на прогулке - но это оказалось насекомое

Автор:
22 июля 2022 19:22
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   жук   жуки   интересное   насекомые   находки   природа   фото   фотографии   
354
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Житель Коста-Рики во время прогулки наткнулся на "железку", как он подумал сначала. Но это оказался очень необычный жук - Chrysina limbata. Он настолько зеркальный, что его действительно можно легко принять за игрушку или кусок металла.
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Источник:

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Метки: дикая природа   животные   жук   жуки   интересное   насекомые   находки   природа   фото   фотографии   
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5  комментариев
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Если у нас полно бронзовок, то почему бы у них не быть и таким жукам? Ничего необычного.
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
это инопланетные дроны-наблюдатели за человечеством.
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