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Прогулка по атмосферному заброшенному отелю

Прогулка по атмосферному заброшенному отелю

Автор:
17 сентября 2022 09:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: заброшенное   заброшенные места   заброшенный отель   интересное   ирландия   находки   отели   фото   фотографии   
279
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Заброшенные местечки всегда манят нас своей таинственностью и загадками. Хочется исследовать такие места, чтобы изучить их уникальные истории. Этот заброшенный отель, который буквально "захватила" природа - одно из таких мест.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заброшенное   заброшенные места   заброшенный отель   интересное   ирландия   находки   отели   фото   фотографии   
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1  комментарий
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zloykoyot Час назад
Когда показывают такое всегда возникает вопрос - если закрыли и ушли, то почему не распродали всё из обстновки хоть за гроши, всё какая-никакая денежка. Это же не Чернобыль с Фукусимой.
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