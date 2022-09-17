Прогулка по атмосферному заброшенному отелю

В следующую поездку у него получилось пробраться в отель, и устроить фото-прогулку по нему. "Меня поразило то, что я увидел в этом отеле. Все помещения заполонила растительность, папоротники, плющ.. Природа его захватила! Отель расположен на берегу океана, и из-за ветра и непогоды разбились окна. Но в самом отеле многое сохранилось: например, телефоны, столики, книги, старые картины, телевизоры, и даже фены".