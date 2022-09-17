Прогулка по атмосферному заброшенному отелю

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Заброшенные местечки всегда манят нас своей таинственностью и загадками. Хочется исследовать такие места, чтобы изучить их уникальные истории. Этот заброшенный отель, который буквально "захватила" природа - одно из таких мест.
В этой серии фото - французский фотограф Ромен Вейон (Romain Veillon) побывал в одном заброшенном отеле, "захваченном" природой. Он узнал о нём во время одной из поездок в Ирландию: "Во время путешествия по Ирландии моё внимание привлекла статья в местной прессе о бывшем туристическом отеле, который закрыт уже много лет. Решил, что его стоит посетить во время следующего путешествия," - пишет фотограф.
В следующую поездку у него получилось пробраться в отель, и устроить фото-прогулку по нему. "Меня поразило то, что я увидел в этом отеле. Все помещения заполонила растительность, папоротники, плющ.. Природа его захватила! Отель расположен на берегу океана, и из-за ветра и непогоды разбились окна. Но в самом отеле многое сохранилось: например, телефоны, столики, книги, старые картины, телевизоры, и даже фены".
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"Когда оказываешься в таких местах, чувствуешь себя в каком-то пост-апокалиптическом фильме, где человечество стирает с лица Земли, и вокруг резко становится пусто. В этом месте невероятная атмосфера," - написал фотограф. Посмотрим на отель его глазами:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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