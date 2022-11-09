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Антикварные вещи, которые показывают, чем люди пользовались в прошлом и как выглядел быт десятки лет назад

Антикварные вещи, которые показывают, чем люди пользовались в прошлом и как выглядел быт десятки лет назад

Автор:
09 ноября 2022 11:24
Метки: Вещи из прошлого   Прошлое   антиквариат   винтаж   красиво   старое   фото   
2293
15

Некоторые люди просто обожают антикварные вещички. Кто-то покупает их в комиссионных магазинах, чтобы через десяток лет продать подороже, другие обожают винтаж и коллекционируют его. Перед вами находки пользователей сайта Reddit, которые наткнулись на интересные вещички и показали их миру.

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А у вас есть дома винтажные вещи?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вещи из прошлого   Прошлое   антиквариат   винтаж   красиво   старое   фото   
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10  комментариев
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3k
Сергей Семенов Час назад
>>> Фонограф Виктор модель II

Это граммофон. На нем проигрывают пластинки. А на фонографе проигрывают цилиндры (и записывают тоже) и выглядит он так:
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28k
Владимир Час назад
Опять посуда из урана..
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72k
Viktor Час назад

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36
Роня Час назад
А посуда точно из урана? Ах вот ты какой, всегда хотел его увидеть.)
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3k
Nigilist Час назад
"Если на клетке слона прочтёшь ..."
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
СЕРЬЁЗНО??????????????
Садись - ДВА!

На, подтяни свою грамотность, лайкодрочер!
"Простое вещество уран слаборадиоактивный металл серебристо-белого цвета."
Ключевое слово "МЕТАЛЛ".

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уран_(элемент)https://ru.wikipedia.org/wiki/Уран_(элемент)
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19k
Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
Ага.. из плутония...
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Спелая кукурузинка

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