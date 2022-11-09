Антикварные вещи, которые показывают, чем люди пользовались в прошлом и как выглядел быт десятки лет назад

Некоторые люди просто обожают антикварные вещички. Кто-то покупает их в комиссионных магазинах, чтобы через десяток лет продать подороже, другие обожают винтаж и коллекционируют его. Перед вами находки пользователей сайта Reddit, которые наткнулись на интересные вещички и показали их миру.