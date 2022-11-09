Антикварные вещи, которые показывают, чем люди пользовались в прошлом и как выглядел быт десятки лет назад

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Некоторые люди просто обожают антикварные вещички. Кто-то покупает их в комиссионных магазинах, чтобы через десяток лет продать подороже, другие обожают винтаж и коллекционируют его. Перед вами находки пользователей сайта Reddit, которые наткнулись на интересные вещички и показали их миру.
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А у вас есть дома винтажные вещи?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это граммофон. На нем проигрывают пластинки. А на фонографе проигрывают цилиндры (и записывают тоже) и выглядит он так:
Садись - ДВА!
На, подтяни свою грамотность, лайкодрочер!
"Простое вещество уран слаборадиоактивный металл серебристо-белого цвета."
Ключевое слово "МЕТАЛЛ".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уран_(элемент)https://ru.wikipedia.org/wiki/Уран_(элемент)
Но, с другой стороны, деды и родители ходили с часами, у которых циферблат фосфором покрыт был и ничего, выжили.