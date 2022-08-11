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15 винтажных кухонных приспособлений

15 винтажных кухонных приспособлений

Автор:
11 августа 2022 09:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   видео   винтаж   кухня   приспособление   удивительно   фото   
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В этом посте предлагаю для вас кухонные приспособления из прошлого. Какие-то из них практически не изменились, а вот по некоторым так сразу и не скажешь, для чего они были нужны.

Люди постоянно стремятся облегчить себе жизнь и упростить различные процессы. Поэтому на наших кухнях появляются всякие удивительные гаджеты, которые помогают нам ускорить процесс готовки или сделать его менее трудоёмким.


Настенный консервный нож


Хлеборезка


И торт разрежет, и как лопатку можно использовать

А так похоже на расчёску, правда?


Приспособление для колки льда


Очень старый нож

По форме и принципу работы он напоминает традиционный эскимосский нож улу.


Винтажный кухонный измельчитель


Винтажный шейкер для пармезана


Хэллоуинские формы для печенья


Приспособление из 1940-х для того, чтобы делать канапе

Кладёте на стол всё, что вашей душей угодно, мясо, колбасу, хлеб, фрукты и так далее. А потом накалываете всё это с помощью этой чудо-штуки и получаете канапе с ровными кружочками.


Пресс для бургеров, который нужен для формирования котлеты


Винтажная открывалка для банок

Нож с зазубриной

Такое раздвоение на конце характерно для барных ножей. Это нужно, чтобы не контактировать с кусочками фруктов при украшении коктейлей.


Ящик для жарки, который выдвигается и убирается, когда дверца открывается/закрывается

Чтобы делать пончики

А также это дозатор теста для вафель и блинчиков.


Микроволновая печь 1968 года

Источник:

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Метки: Прошлое   видео   винтаж   кухня   приспособление   удивительно   фото   
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