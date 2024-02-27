Художнице, потратившей почти 40 лет на превращение своего загородного коттеджа в «настоящий кукольный домик», сообщили, что теперь дом «не подлежит продаже».

Мэри Роуз Янг и ее муж Фил Батчер приобрели свой дом, который также служит гончарной мастерской, в Лиднее, графство Глостершир, в 1987 году за 30 000 фунтов стерлингов.

Супруги оформили каждую комнату в своем уникальном стиле. Кухня украшена шашечным рисунком, а на желтых стенах нарисованы цветы. В гончарной мастерской Мэри, где она создает свои изделия в стиле «Алисы в Стране чудес», потолок украшен разноцветными полосками с различными цветочными узорами.