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Дизайн интерьера —&nbsp;дело тонкое

Дизайн интерьера — дело тонкое

Автор:
27 февраля 2024 16:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Великобритания   алиса в стране чудес   дизайн   дизайн интерьера   интерьер   истории людей   художница   яркие дома   яркие цвета   
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Мэри Роуз Янг купила коттедж в Глостершире (Великобритания) в 1987 году. За прошедшие годы она превратила его в «настоящий кукольный домик». Но когда пришла пора продать дом, оказалось, что такой яркий и причудливый интерьер отпугивает потенциальных покупателей.


Художнице, потратившей почти 40 лет на превращение своего загородного коттеджа в «настоящий кукольный домик», сообщили, что теперь дом «не подлежит продаже».


Мэри Роуз Янг и ее муж Фил Батчер приобрели свой дом, который также служит гончарной мастерской, в Лиднее, графство Глостершир, в 1987 году за 30 000 фунтов стерлингов.


Супруги оформили каждую комнату в своем уникальном стиле. Кухня украшена шашечным рисунком, а на желтых стенах нарисованы цветы. В гончарной мастерской Мэри, где она создает свои изделия в стиле «Алисы в Стране чудес», потолок украшен разноцветными полосками с различными цветочными узорами.

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В гостиной ярко-голубые стены и желтый потолок, а в столовой — черно-белый пол и пурпурные обои.

Мэри также установила различные эффектные светильники по всему дому: разноцветную люстру в своей рабочей зоне и миниатюрную версию на кухне.


Десять лет назад Мэри и Фил решили, что хотят открыть бутик-отель, и выставили свой дом на продажу. В то время агенты по продаже недвижимости были уверены, что дом стоит 500 000 фунтов стерлингов. Однако покупателей, как говорят, отпугивал причудливый интерьер.


«Я создавала этот дом, чтобы жить в нем, и не думала о том, что его можно продать, — говорит Мэри. — Мы живем как два ребенка в кукольном домике. Это как игровой домик для взрослых. Я просто думала, что он может достаться какому-нибудь безумному коллекционеру моих работ, который захочет его купить, но никто не заинтересовался».


«За год с тех пор, как дом выставлен на продажу, лишь один человек пришел посмотреть на него, да и то почти сразу ушел. Думаю, он пришел просто из любопытства, чтобы посмотреть на интерьер».


«Агенты по продаже недвижимости в отчаянии. Я могла бы закрасить все свои работы, но не захотела. Я люблю свой дом, и он действительно работает на меня. Я яркий человек, у меня даже волосы розовые. С возрастом мне это нравится все больше и больше».


Мэри, судя по всему, все еще живет в своем ярком доме, периодически пишет о нем в соцсетях. Она говорит, что сама не видит ничего необычного в таком дизайне интерьера.


«Я перестала замечать, насколько все пестро, потому что живу здесь так долго. Многие люди стесняются и ничего не говорят, но правильная реакция — рассмеяться и сказать "о, вау". Убранство дома должно заставить вас почувствовать себя ребенком, зашедшим в магазин сладостей. Я хочу, чтобы люди чувствовали, что и взрослые могут получить массу удовольствия».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   алиса в стране чудес   дизайн   дизайн интерьера   интерьер   истории людей   художница   яркие дома   яркие цвета   
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3  комментария
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17k
Марина Час назад
Ну дом и не должен нравиться всем, а только тем кто в нём живёт.
Я бы, на её месте, сдавала этот дом для тематических фотосессий и вечеринок.
Но рост цен, конечно поражает, за 40 лет с 30 тысяч до полумиллиона.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Дело вкуса, для меня слишком ярко...
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38k
АнтонПолднев Час назад
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