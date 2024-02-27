Мэри Роуз Янг купила коттедж в Глостершире (Великобритания) в 1987 году. За прошедшие годы она превратила его в «настоящий кукольный домик». Но когда пришла пора продать дом, оказалось, что такой яркий и причудливый интерьер отпугивает потенциальных покупателей.
Художнице, потратившей почти 40 лет на превращение своего загородного коттеджа в «настоящий кукольный домик», сообщили, что теперь дом «не подлежит продаже».
Мэри Роуз Янг и ее муж Фил Батчер приобрели свой дом, который также служит гончарной мастерской, в Лиднее, графство Глостершир, в 1987 году за 30 000 фунтов стерлингов.
Супруги оформили каждую комнату в своем уникальном стиле. Кухня украшена шашечным рисунком, а на желтых стенах нарисованы цветы. В гончарной мастерской Мэри, где она создает свои изделия в стиле «Алисы в Стране чудес», потолок украшен разноцветными полосками с различными цветочными узорами.
В гостиной ярко-голубые стены и желтый потолок, а в столовой — черно-белый пол и пурпурные обои.
Мэри также установила различные эффектные светильники по всему дому: разноцветную люстру в своей рабочей зоне и миниатюрную версию на кухне.
Десять лет назад Мэри и Фил решили, что хотят открыть бутик-отель, и выставили свой дом на продажу. В то время агенты по продаже недвижимости были уверены, что дом стоит 500 000 фунтов стерлингов. Однако покупателей, как говорят, отпугивал причудливый интерьер.
«Я создавала этот дом, чтобы жить в нем, и не думала о том, что его можно продать, — говорит Мэри. — Мы живем как два ребенка в кукольном домике. Это как игровой домик для взрослых. Я просто думала, что он может достаться какому-нибудь безумному коллекционеру моих работ, который захочет его купить, но никто не заинтересовался».
«За год с тех пор, как дом выставлен на продажу, лишь один человек пришел посмотреть на него, да и то почти сразу ушел. Думаю, он пришел просто из любопытства, чтобы посмотреть на интерьер».
«Агенты по продаже недвижимости в отчаянии. Я могла бы закрасить все свои работы, но не захотела. Я люблю свой дом, и он действительно работает на меня. Я яркий человек, у меня даже волосы розовые. С возрастом мне это нравится все больше и больше».
Мэри, судя по всему, все еще живет в своем ярком доме, периодически пишет о нем в соцсетях. Она говорит, что сама не видит ничего необычного в таком дизайне интерьера.
«Я перестала замечать, насколько все пестро, потому что живу здесь так долго. Многие люди стесняются и ничего не говорят, но правильная реакция — рассмеяться и сказать "о, вау". Убранство дома должно заставить вас почувствовать себя ребенком, зашедшим в магазин сладостей. Я хочу, чтобы люди чувствовали, что и взрослые могут получить массу удовольствия».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я бы, на её месте, сдавала этот дом для тематических фотосессий и вечеринок.
Но рост цен, конечно поражает, за 40 лет с 30 тысяч до полумиллиона.