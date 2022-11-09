30+ знакомых вещей, вид которых под микроскопом вас поразит

Вы когда-нибудь интересовались тем, как разные предметы будут выглядеть под микроскопом? Если да - смотрите и удивляйтесь! Вы бы никогда не отгадали, что изображено на некоторых фото, если бы не наши подсказки!

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Клетки крови 0 Источник:

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Мел 0

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Кофе 0 Источник:

Пыль 0 Источник:

Ресницы 0 Источник:

Блоха 0 Источник:

Нога домашней мухи 0

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Тонкое китайское печенье 0 Источник:

Лапа геккона 0 Источник:

Гитарная струна 0 Источник:

Пора на коже человека 0 Источник:

Вши 0 Источник:

Иголка с ниткой 0 Источник:

Апельсиновый сок 0

Графитовый стержень 0 Источник:

Лист ананаса 0 Источник:

Пыльца 0

Соль 0

Соль и перец 0 Источник:

Снежинка 0

Кожа паука 0 Источник:

Щепка 0 Источник:

Кондитерская обсыпка 0 Источник:

Край почтовой марки 0 Источник:

Шов на коже 0 Источник:

Туалетная бумага 0 Источник:

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