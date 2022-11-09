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30+ знакомых вещей, вид которых под микроскопом вас поразит

30+ знакомых вещей, вид которых под микроскопом вас поразит

Автор:
09 ноября 2022 15:45
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вид под микроскопом   вооруженным глазом   интересно   микроскоп   неизведанные глубины   необычное в обычном   неожиданно   познавательно   
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Вы когда-нибудь интересовались тем, как разные предметы будут выглядеть под микроскопом? Если да - смотрите и удивляйтесь! Вы бы никогда не отгадали, что изображено на некоторых фото, если бы не наши подсказки!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вид под микроскопом   вооруженным глазом   интересно   микроскоп   неизведанные глубины   необычное в обычном   неожиданно   познавательно   
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3  комментария
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72k
Viktor 52 минуты назад
Не поразил!
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19k
Corvus Corax Полчаса назад
Комментарий к фото
У пауков нет кожи. От слова вообще.
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1k
Lexx 38 минут назад
Бабочка
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