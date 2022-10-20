Фотографии, из которых эмоции бьют фонтаном

Мужчина, разыскиваемый по обвинению в сексуальном насилии над ребенком, исчез 3 года назад. Полиция нашла его в бункере, оснащенном солнечными батареями. В прошлом году охотник из Висконсина обнаружил необычную дверь, выглядывающую из-за густого подлеска на грязной тропе. Подумав об этом несколько месяцев, он решил вернуться на прошлой неделе и посмотреть, в чем дело. Через несколько часов власти арестовали беглеца, разыскиваемого по множеству обвинений в инцесте, сексуальном насилии над детьми и детской порнографии, который, по их словам, почти четыре года жил в построенном им бункере, работающем на солнечной энергии.