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Фотографии, из которых эмоции бьют фонтаном

Фотографии, из которых эмоции бьют фонтаном

Автор:
20 октября 2022 15:00
Сообщество : Истории
Метки: всякая всячина   и так бывает   интересно   истории   истории в фотоснимках   неожиданно   познавательно   фотографии   фотоистории   
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За каждым из этих снимков стоит интересная история, которая запомнится вам надолго!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: всякая всячина   и так бывает   интересно   истории   истории в фотоснимках   неожиданно   познавательно   фотографии   фотоистории   
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30  комментариев
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19k
Corvus Corax Час назад
"В этой бутылке покупателям предлагается дополнительный объем жидкого мыла бесплатно. Вот только воспользоваться им невозможно".

А пробку отвинтить религия не позволяет?
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17k
Дмитрий 10 минут назад
По поводу фото "Женщины Ирана". Вот ролик этого года, автор гуляет по торговому центру в Тегеране. Женщины, конечно, одеты строго: закрытая одежда, платок, но они не все поголовно в этих чёрных плащ-палатках, которые так любят показывать в западных СМИ. Хотя они тоже попадаются. Но что-то подсказывает мне, что такой наряд -- дело добровольное.
Ссылка www.youtube.com
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253
MidMaster 16 минут назад
Автор, а теперь за уроки
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6k
Leo Sun 23 минуты назад
По-моему, создатель сего поста не в курсе, что такое эмоции.
При чём здесь эмоции?..
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340
Sumrak58100 Полчаса назад
В Монтане водятся горные львы, которые бегают по пустыне?
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3k
VPJ 37 минут назад
Так как, всех, или почти всех привело в недоумение жидкое мыло в подарок, предлагаю вариант - проткнуть донышко и пользоваться. (не верю, что бутылка стеклянная).
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2k
poбт 50 минут назад
"поэтому людям, которые хотят сдать бутылки в переработку и получить за это деньги, не нужно перекапывать мусор, чтобы собрать их"

такого ох*уительного определения бомжа я еще не видел
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7k
Elena Ki 51 минуту назад
Мальчик какой страшный! Как кукла из фильма ужасов.
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19k
nobody® 53 минуты назад
Комментарий к фото
Это деталь для приседания
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19k
nobody® 58 минут назад
Комментарий к фото
Никак не открыть же...
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19k
nobody® Час назад
Комментарий к фото
3 года назад... В прошлом году... Не проще ли указать именно годы, а не перебаянивать до второго пришествия новость, которая гуглится по картинке минимум от 2019
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1k
S__D Час назад
Комментарий к фото
А крышку производитель сажает на суперклей, да?
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1k
S__D Час назад
Комментарий к фото
Так давайте восстанавливать!
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9k
Nero Час назад
Вот ни ума ни фантазии блин.
Всё же просто решается.
Вариант номер 1:
Аккуратно втыкаем в пластмассовый шарик тонкую швейную иголку. Достаём иголку вместе с шариком.
Вариант номер 2: берём, например, зубочистку, обрезаем острый кончик, на срез наносим маааленкую каплю суперклея, втыкаем зубочистку в разъём - готово. Вытаскиваем зубочистку вместе с шариком.
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9k
Izrin Maria Час назад
На ушко иглы набрать капельку суперклея, приклеить к пластиковому шарику, вытащить его. Гнездо для наушников свободно.
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83
Sata33 Час назад
Дверь с ручкой посередине ?
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83
Sata33 Elena Ki 47 минут назад
не встречал
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6k
Алексей 2 часа назад
"Кажется, этот стол для пикника сделан из старой двери."
Кажется, что этот столик не для пикника...
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23k
Андрей 2 часа назад
Кажется, этот стол для пикника сделан из старой двери.

Ну конечно, ведь ручки всегда ставят посередине двери.
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