Фотографии, из которых эмоции бьют фонтаном

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За каждым из этих снимков стоит интересная история, которая запомнится вам надолго!
Голова 4-метрового крокодила попала под машину во Флориде. Хирург-ветеринар сделал реконструктивную операцию, чтобы восстановить кости на его голове. Рептилия выжила.
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Так выглядит 54-летний односолодовый виски стоимостью 37 000 долларов - больше, чем новый автомобиль.
Джеффри Эпштейн держал эту картину у себя дома на Манхэттене. На ней изображен Буш, играющий с бумажными самолетами, которые врезаются в башни, сделанные из деталей игры Дженга. Художница Петрина Райан-Клейд написала эту картину «Военные игры» в 2012 году и даже не знала, у кого оказалась ее работа. На другом своем полотне она также нарисовала Билла Клинтона в голубом платье.
Где-то в Австралии
"Последний магазин на 1000 километров. Внимание! Впереди пустынная зона. Проверьте наличие всего необходимого: воды, еды, бензина, препаратов первой помощи, вещей для устройства лагеря".
Братская могила солдат второй битвы при Гимере на Сицилии в 409 г. до н.э.: солдаты и лошадь
Трехлетний Райкер Уэбб в одиночку пережил два дня в пустыне Монтаны. Его нашли в сарае в трех километрах от дома. Власти говорят, что ему очень повезло, учитывая, что Долина озера Бык, где он был найден, изобилует горными львами и медведями.
Мужчина, разыскиваемый по обвинению в сексуальном насилии над ребенком, исчез 3 года назад. Полиция нашла его в бункере, оснащенном солнечными батареями. В прошлом году охотник из Висконсина обнаружил необычную дверь, выглядывающую из-за густого подлеска на грязной тропе. Подумав об этом несколько месяцев, он решил вернуться на прошлой неделе и посмотреть, в чем дело. Через несколько часов власти арестовали беглеца, разыскиваемого по множеству обвинений в инцесте, сексуальном насилии над детьми и детской порнографии, который, по их словам, почти четыре года жил в построенном им бункере, работающем на солнечной энергии.
В Норвегии вокруг мусорных баков обязательно присутствуют вот такие держатели, поэтому людям, которые хотят сдать бутылки в переработку и получить за это деньги, не нужно перекапывать мусор, чтобы собрать их.
«Пластиковый шарик идеально вошел в разъем для наушников, и теперь я не могу ими пользоваться».
"В этой бутылке покупателям предлагается дополнительный объем жидкого мыла бесплатно. Вот только воспользоваться им невозможно".
«Панцирь леопардового краба, который я только что нашел на пляже Райтсвилль в Северной Каролине».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А пробку отвинтить религия не позволяет?
При чём здесь эмоции?..
Да и пустыня сомнительная. Долина озера Бык. Стало быть Bull Lake.
такого ох*уительного определения бомжа я еще не видел
Всё же просто решается.
Вариант номер 1:
Аккуратно втыкаем в пластмассовый шарик тонкую швейную иголку. Достаём иголку вместе с шариком.
Вариант номер 2: берём, например, зубочистку, обрезаем острый кончик, на срез наносим маааленкую каплю суперклея, втыкаем зубочистку в разъём - готово. Вытаскиваем зубочистку вместе с шариком.
Кажется, что этот столик не для пикника...
Ну конечно, ведь ручки всегда ставят посередине двери.