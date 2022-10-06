Факты о времени, которые не всякому придут в голову

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У каждого из нас есть собственные представления о времени и об истории, которые, если присмотреться, идут вразрез с реальностью. Давайте посмотрим на подобные парадоксы времени и удивимся!
Если бы действие «Назад в будущее» происходило в 2020 году, Марти отправился бы в 1990 год. И песней, которую он играл бы в на школьном балу, вероятно, была бы «Smells Like Teen Spirit» от Nirvana.
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Шерстистые мамонты все еще существовали, когда были построены пирамиды Египта. Пирамиды были построены около 2600 г. до н.э., а последние шерстистые мамонты вымерли около 1650 г. до н.э.
Джордж Вашингтон умер в 1799 году. Первые окаменевшие останки динозавра были обнаружены в 1824 году. Джордж Вашингтон не знал о существовании динозавров.
«Бриолин» был снят в 1978 году, о школьном романе 1958 года. Если бы его снимали сегодня, он был бы о 2000 годе.
Орвилл Райт, один из двух изобретателей самолета, был еще жив, когда в 1945 году бомбили Хиросиму и Нагасаки. Он умер в 1948 году.
Три кандидата на президентских выборах в США 2020 года — Сандерс, Байден и Блумберг — родились ближе к гражданской войне в США, чем к нынешнему году.
Курт Кобейн мертв дольше, чем был жив. Он прожил 9907 дней, и 20 мая 2021 года наступил 9908-й день со дня его смерти 5 апреля 1994 года.
Персонажи Top Gun, поющие Great Balls Of Fire в 1986 году, выглядят так, как если бы пели Ice Ice Baby сейчас.
Мел Брукс, родившийся в 1926 году и работающий до сих пор, застал всю историю звуковых художественных фильмов.
Бетти Марион Уайт родилась в 1922 году, а первый автомобиль BMW сошел с конвейера в 1928 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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