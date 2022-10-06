Факты о времени, которые не всякому придут в голову

Первый вокалист AC/DC Бон Скотт родился в 1946 году и умер в 1980 году, когда ему было 34 года. Нынешний вокалист AC/DC Брайан Джонсон присоединился к ним в год смерти Скотта. В итоге, Брайан Джонсон играет с AC/DC дольше, чем Бон Скотт прожил на Земле.