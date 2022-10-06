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Факты о времени, которые не всякому придут в голову

Факты о времени, которые не всякому придут в голову

Автор:
06 октября 2022 14:46
Сообщество : Факты
Метки: Время   бег времени   интересно   история   неожиданно   познавательно   факты   цепь событий   
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У каждого из нас есть собственные представления о времени и об истории, которые, если присмотреться, идут вразрез с реальностью. Давайте посмотрим на подобные парадоксы времени и удивимся!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Время   бег времени   интересно   история   неожиданно   познавательно   факты   цепь событий   
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4  комментария
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70k
Доктор Джонс 3 часа назад
Из к/ф "10000 лет до нашей эры"...
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7k
AIRON_FIRST Час назад
Комментарий к фото
пост двухлетней давности?
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2k
evzhur 2 часа назад
В Новосибирском музее хранится ус кита, который плавал в море, сдох и спустя годы его откопали при строительстве города.
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4k
Peter Griffin 2 часа назад
"Nevermind" вышел в сентябре 91.
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