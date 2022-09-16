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Инженерная мысль этих людей выходит за все рамки разумного

Инженерная мысль этих людей выходит за все рамки разумного

Автор:
16 сентября 2022 09:38
Сообщество : Фабрика идей
Метки: забавно   идея   креатив   починил   фантазия   фото   
880
17

Они создают крепления для пульта с помощью LEGO, могут сделать костёр, который сам поддерживает огонь, или собрать весы из палки и верёвок. Мы собрали для вас несколько примеров.

Есть люди, чей инженерный ум мог бы пригодиться науке, но находит применение в быту. Они легко решат любую проблему весьма нестандартными путями.


Дешевое и простое крепление для пульта дистанционного управления

×
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В полёте я сидел рядом с инженером

Зачем покупать новые ботинки?

Скоро вылет, а весов нет…

Маска нового поколения

Когда нет ручки бритвы

Новый уровень отопления

Горячий клей

Чтобы не держать планшет на коленях во время долгой поездки

Решение моего папы по ограничению диапазона датчика (он физик)

137353

Барбекюшница и холодильник в одном… унитазе

Прихватка для ручки сковороды

Изобретения для рисоварки

Когда вы хотите приготовить четыре чашки риса, но не хотите, чтобы из отверстия в крышке вылилась тонна воды и рисового пудинга.

Самоподдерживающийся костёр

Мой коллега сделал магнитную метлу, чтобы собирать металлические штуки с парковки после того, как гвоздь пробил колесо другому коллеге

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: забавно   идея   креатив   починил   фантазия   фото   
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8  комментариев
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1k
Fiverknot 40 минут назад
Если бачок унитаза подтекает, то вся вода из растаявшего льда зальёт этот костер. А швабра с магнитами не спасёт - не все сплавы магнитятся.
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4k
bumtester 4 минуты назад
Самоподдерживающийся костёр уже через 15 минут будет полыхать полностью столбом пламени
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1k
Victor 10 минут назад
Комментарий к фото
а без прищепок нельзя что ли?
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1k
Victor 12 минут назад
Комментарий к фото
потом, растаявшим льдом можно и затушить. а от перепада температуры унитаз треснет и выйдет из чата
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