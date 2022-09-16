Инженерная мысль этих людей выходит за все рамки разумного

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Они создают крепления для пульта с помощью LEGO, могут сделать костёр, который сам поддерживает огонь, или собрать весы из палки и верёвок. Мы собрали для вас несколько примеров.
Есть люди, чей инженерный ум мог бы пригодиться науке, но находит применение в быту. Они легко решат любую проблему весьма нестандартными путями.
Дешевое и простое крепление для пульта дистанционного управления
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В полёте я сидел рядом с инженером
Зачем покупать новые ботинки?
Скоро вылет, а весов нет…
Маска нового поколения
Когда нет ручки бритвы
Новый уровень отопления
Горячий клей
Чтобы не держать планшет на коленях во время долгой поездки
Решение моего папы по ограничению диапазона датчика (он физик)
Прихватка для ручки сковороды
Изобретения для рисоварки
Когда вы хотите приготовить четыре чашки риса, но не хотите, чтобы из отверстия в крышке вылилась тонна воды и рисового пудинга.
Самоподдерживающийся костёр
Мой коллега сделал магнитную метлу, чтобы собирать металлические штуки с парковки после того, как гвоздь пробил колесо другому коллеге
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не все сплавы магнитятся, но те, из которых сделан мусор на парковках-99% магнитятся, а остальные не проткнут колесо.