15 необычных керамических вещиц, которые люди слепили своими руками

Мы уверены, что с такой необычной формой, как у этого чайника, не так то и просто найти баланс, чтобы стоять ровно. Но автор изделия отлично с этим справился. А ещё эта поделка напоминает всем, что геометрия не имеет границ, как и искусство. Наверное, поэтому творческие люди так часто играют с разными геометрическими фигурами, чтобы в итоге сотворить нечто необыкновенное и ломающее мозг.

Новенький мини-котелок с привидением