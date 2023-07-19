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Иногда для шедевра достаточно всего пары линий

Иногда для шедевра достаточно всего пары линий

Автор:
19 июля 2023 10:34
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   идея   креатив   мем   милота   рисунок   фантазия   
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Художница из Бразилии Элоиза уже долгое время перерисовывает котиков с развирусившихся фотографий. Однако делает это она особым минималистично-абсурдным образом. В работах Элоизы мемные котики обретают ещё больше очарования, и для этого хватает всего нескольких нарисованных линий

. У художницы много подражателей, которые, как и она, перерисовывают котов и кошек в максимально минималистичном стиле. Также девушка выпускает мерч со своими рисунками, который пользуется популярностью у её подписчиков.


Эффектно уходит

×
×

Время балета


Микроскопичность


Лучик света


Дуга


Малыш


Длинный хвост


Это Батута, и у него один из самых длинных хвостов, которые я когда-либо видела.


Иногда мы все чувствуем себя как этот котик


Например, за пару часов до дедлайна…


Помните Степана?


Одобряет


Многозначительный взгляд


Когда недоспал


Вот сейчас как выпью кофе и нормально будет… Или нет.


День рождения


Вы только посмотрите на эту мордочку. Художница передала всю грусть момента.


Когда торт стал сюрпризом


У вас кот растёкся


На удачу


Пузырёк


Романтика


Отличная картинка, чтобы отослать её своей второй половинке с подписью «Мы».


Бонус


Обычно художница рисует карикатуры на фотографии, но тут получилась перерисовка другого рисунка.


Источник:

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Метки: Юмор   животные   идея   креатив   мем   милота   рисунок   фантазия   
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