Иногда для шедевра достаточно всего пары линий

Художница из Бразилии Элоиза уже долгое время перерисовывает котиков с развирусившихся фотографий. Однако делает это она особым минималистично-абсурдным образом. В работах Элоизы мемные котики обретают ещё больше очарования, и для этого хватает всего нескольких нарисованных линий
. У художницы много подражателей, которые, как и она, перерисовывают котов и кошек в максимально минималистичном стиле. Также девушка выпускает мерч со своими рисунками, который пользуется популярностью у её подписчиков.
Эффектно уходит
Время балета
Микроскопичность
Лучик света
Дуга
Малыш
Длинный хвост
Это Батута, и у него один из самых длинных хвостов, которые я когда-либо видела.
Иногда мы все чувствуем себя как этот котик
Например, за пару часов до дедлайна…
Помните Степана?
Одобряет
Многозначительный взгляд
Когда недоспал
Вот сейчас как выпью кофе и нормально будет… Или нет.
День рождения
Вы только посмотрите на эту мордочку. Художница передала всю грусть момента.
Когда торт стал сюрпризом
У вас кот растёкся
На удачу
Пузырёк
Романтика
Отличная картинка, чтобы отослать её своей второй половинке с подписью «Мы».
Бонус
Обычно художница рисует карикатуры на фотографии, но тут получилась перерисовка другого рисунка.
Источник:
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