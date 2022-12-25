Любители «Lego» сделали целую стену с камином из конструктора

Майк и Кэтрин добавили, что продолжительная работа над рождественской инсталляцией не только принесла им творческое удовлетворение, но и, как ни странно, позволила немного сократить расходы на отопление. Пока муж с женой занимались искусством, им становилось так жарко, что отопление в доме можно было временно отключать.