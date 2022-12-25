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Любители «Lego» сделали целую стену с камином из конструктора

Любители «Lego» сделали целую стену с камином из конструктора

Автор:
25 декабря 2022 09:26
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идея   камин   креатив   лего   новый год   фантазия   фото   
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Майк Аддис и его жена Кэтрин Уэйтман вот уже много лет увлекаются конструктором «Lego».

В этом году в честь Рождества супруги из Хантингдона (Кембриджшир, Англия) совсем уж постарались и создали из «Lego» целую стену с камином, украшенную праздничными атрибутами — угощениями, сувенирами и, конечно, ёлкой.

Майк и Кэтрин добавили, что продолжительная работа над рождественской инсталляцией не только принесла им творческое удовлетворение, но и, как ни странно, позволила немного сократить расходы на отопление. Пока муж с женой занимались искусством, им становилось так жарко, что отопление в доме можно было временно отключать.

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Метки: идея   камин   креатив   лего   новый год   фантазия   фото   
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1  комментарий
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Александр 4 минуты назад
Эта стена с камином стоит, как двушка в Химках... С отделкой.
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