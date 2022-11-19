18 экстравагантных сумок, которые гарантировано смогут приковать к себе взгляд каждого прохожего

Для тех, кто любит выделяться из толпы, дизайнеры припасли свои лучшие наработки. Многие изделия выглядят, как настоящие шедевры. А некоторые настолько необычны, что, увидев такую сумку, невозможно сдержать смеха (а увидев её стоимость — ещё и слёз).

Не столь давно российский бренд PEPFER запустил в продажу сумки с крайне необычным дизайном. Вы могли когда-нибудь представить пачку всем привычной соли или соды в виде стильного и яркого аксессуара? А вот члены команды PEPFER смогли! Предлагаем полюбоваться готовыми изделиями.

Сумка в виде упаковки соды. Такой аксессуар точно выделит из толпы