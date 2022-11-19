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18 экстравагантных сумок, которые гарантировано смогут приковать к себе взгляд каждого прохожего

18 экстравагантных сумок, которые гарантировано смогут приковать к себе взгляд каждого прохожего

Автор:
19 ноября 2022 09:39
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Вещи   идея   креатив   сумка   фантазия   фото   
292
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Сумка — это не просто изделие, позволяющее переносить предметы с удобством. Сегодня сумки стали полноценной частью образа их владельца.

Для тех, кто любит выделяться из толпы, дизайнеры припасли свои лучшие наработки. Многие изделия выглядят, как настоящие шедевры. А некоторые настолько необычны, что, увидев такую сумку, невозможно сдержать смеха (а увидев её стоимость — ещё и слёз).

Не столь давно российский бренд PEPFER запустил в продажу сумки с крайне необычным дизайном. Вы могли когда-нибудь представить пачку всем привычной соли или соды в виде стильного и яркого аксессуара? А вот члены команды PEPFER смогли! Предлагаем полюбоваться готовыми изделиями.


Сумка в виде упаковки соды. Такой аксессуар точно выделит из толпы

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А вот и соль подоспела. Носили бы такую?


Немного молока в кофе не желаете?


Модная крупа


Никому не помешает немного подсластить жизнь


Теперь мелочь всегда будет под рукой

Бренд PEPFER далеко не единственный, кто любит оригинальничать и придумывать интересные дизайны для сумок. Ниже вы можете посмотреть, какие ещё шедевры можно встретить на модных подиумах и в частных мастерских.


Сумка, которую, наверное, можно использовать в качестве обруча


Бренд Moschino — специалист в разработке безумных дизайнов


Стеклянная сумка от дизайнера Теда Нотена


Уникальные кожаные сумки от мастерской «Bob Basset Studio»


Сказали носить маски? Будем носить!


Оригинальные сумки в виде живых существ от японского дизайнера Аманояку Хесомагари


Оригинальные клатчи от Джудит Лейбер


Забавные изделия, сделанные студией «KrukruStudio»


Balenciaga выпустил сумку в форме мешка для мусора

Кстати стоит такая чудо-сумка всего-навсего 1790 долларов.


Клатч-голубь от JW Anderson


С таким клатчем актриса Сара Джессика Паркер появилась на публике в этом году

Источник:

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Метки: Вещи   идея   креатив   сумка   фантазия   фото   
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Кот Скрипалей 3 минуты назад
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