Креатив, который сбивает с ног нелепостью

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Порой рекламщики, креативщики и маркетологи придумывают такие вещи, что за них немного стыдно. Перед вами нелепые результаты трудов горе-профи, которые знают, как точно не надо привлекать клиентов.
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