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Креатив, который сбивает с ног нелепостью

Креатив, который сбивает с ног нелепостью

Автор:
20 ноября 2023 20:38
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   идиоты   креатив   маркетинг   названия   смешно   
2178
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Порой рекламщики, креативщики и маркетологи придумывают такие вещи, что за них немного стыдно. Перед вами нелепые результаты трудов горе-профи, которые знают, как точно не надо привлекать клиентов.

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Метки: Прикол   забавно   идиоты   креатив   маркетинг   названия   смешно   
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5  комментариев
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10k
Гомерчик 2 часа назад
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10k
kirpal 37 минут назад
Побаяню:
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1k
Алексей Попов Час назад
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3k
PbIBOK Час назад
Такое было...
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