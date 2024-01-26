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Необычные и смешные названия и вывески, которые привлекают внимание

Необычные и смешные названия и вывески, которые привлекают внимание

Автор:
26 января 2024 07:54
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   бизнес   вывески   кафе   названия   нейминг   смешно   
1629
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Владельцы бизнеса знают, что первым делом надо привлечь внимание потребителей. А уж каким образом - значения не имеет. Порой для этого придумывают смешные и странные названия. Делитесь в комментариях своими находками!

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Метки: Прикол   бизнес   вывески   кафе   названия   нейминг   смешно   
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35k
БамбарбияКиргуду 13 минут назад
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БамбарбияКиргуду 10 минут назад
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Jimmy 12 минут назад
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35k
БамбарбияКиргуду 12 минут назад
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Jimmy 12 минут назад
Жаль что решением ВС РФ заставили переименовать Красноярскую сеть суши
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БамбарбияКиргуду 14 минут назад
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hairov Полчаса назад
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614k
АРОН 49 минут назад
А ведь звучит!
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