Необычные и смешные названия и вывески, которые привлекают внимание

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Владельцы бизнеса знают, что первым делом надо привлечь внимание потребителей. А уж каким образом - значения не имеет. Порой для этого придумывают смешные и странные названия. Делитесь в комментариях своими находками!
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