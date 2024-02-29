Суровый и беспощадный нейминг

856
15
Как корабль назовёшь.... Хотя владельцам кафе и магазинов на это правило в целом плевать, главная цель - привлечь внимание потребителей забавной вывеской. Как думаете, получилось у них?
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Необычные и смешные названия и вывески, которые привлекают внимание
- Забавные названия кафе и магазинов, мимо которых просто так не пройдёшь
- На это можно смотреть вечно: глупые вывески и постыдные ошибки
- Названия и вывески, мимо которых без улыбки не пройдёшь
- Креативные вывески и названия, мимо которых без смеха не пройти
Новости партнёров
реклама