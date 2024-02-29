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Суровый и беспощадный нейминг

Суровый и беспощадный нейминг

Автор:
29 февраля 2024 07:48
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   вывески   забавные названия   названия   нейминг   фото   
856
15

Как корабль назовёшь.... Хотя владельцам кафе и магазинов на это правило в целом плевать, главная цель - привлечь внимание потребителей забавной вывеской. Как думаете, получилось у них?

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Метки: Прикол   вывески   забавные названия   названия   нейминг   фото   
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2  комментария
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5k
Наталья 13 минут назад
Капец, товарищи. Особенно детский магазин.
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3k
Константин 2 минуты назад
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