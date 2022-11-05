Известные и интересные люди в ролях второго плана в "Кавказской пленнице"

Человек интереснейшей судьбы. В детстве был юнгой на императорской яхте «Штандарт» и товарищем по играм цесаревича Алексея. Танцор, музыкант, актер и просто хороший человек. (о нем был отдельный пост, здесь: Актер Георгий Светлани: «Я прожил длинную жизнь. Я за руку здоровался и с Николаем II, и с Леонидом Гайдаем»



Вы все его помните в таких фильмах как

Бриллиантовая рука