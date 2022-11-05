Известные и интересные люди в ролях второго плана в "Кавказской пленнице"

Давайте вспомним один из любимых многими поколениями фильма Леонида Гайдая. В котором, он в очередной раз не изменил себе, и привлек на роли второго плана и эпизоды несколько очень даже известных людей. Давайте сегодня вспомним о них
Итак...
Ну, прежде всего крайне небольшая роль великого Михаила Глузского.
Он играет администратора гостиницы. Помните:"Цель приезда? - Этнографическая экспедиция. - Понятно. Нефть ищете?"
Думаю, особо представлять Михаила Андреевича Глузского (1918— 2001) не надо.
Фронтовик, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых- советский и российский актёр театра, кино и дубляжа (у него около 400 проектов), мастер художественного слова (чтец), театральный педагог. Моя любимая роль у него - Федоров в "ТАСС уполномочен заявить…".
Удивительно, но Глузского почему-то путают с тем, кто произносит тост о птичке:
Но это вовсе не Глузский - это Ной Иванович Авалиани (1922 — 2010) — артист балета и кино, балетмейстер, театральный режиссёр.
В 1940—1963 годах был солистом балета Большого театра. Позже работал балетмейстером и режиссёром по пластике в московских театрах, в частности — в театре на Таганке. Очень крутой мастер.
Он и в кино немного снимался. Например, в "Поединке"
и в "Хождении по мукам"
Маленькая, но отличная роль пьянчужки
Это один из главных королей эпизода СССР Георгий Светлани (настоящие имя и фамилия Григорий Данилович Пиньковский) (1895-1983)
Человек интереснейшей судьбы. В детстве был юнгой на императорской яхте «Штандарт» и товарищем по играм цесаревича Алексея. Танцор, музыкант, актер и просто хороший человек. (о нем был отдельный пост, здесь: Актер Георгий Светлани: «Я прожил длинную жизнь. Я за руку здоровался и с Николаем II, и с Леонидом Гайдаем»
Вы все его помните в таких фильмах как
Бриллиантовая рука
ТАСС уполномочен заявить
Операция Трест
Свинарка и пастух
Крохотную роль доминошника сыграл Морис Слободской
Морис Романович Слободской (1913— 1991) - ветеран войны, писатель-сатирик, поэт, драматург и сценарист.
Совместно с Яковом Костюковским и Леонидом Гайдаем именно Слободской написал сценарии популярных кинокомедий «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука».
Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, орденом Знак Почёта
Иногда играл в кино.
Чуть большую роль сыграл в этом фильме Георгий Миляр.
Он тут и как любитель домино, и хозяин с рогом
Ну тут тоже представлять особо не надо. Народный артист СССР, прекрасный актер, большой мастер дубляжа и народная Баба-Яга и Кошей Бессмертный в одном флаконе Георгий Францевич Милляр (де Мильё) (1903 - 1993) - это один из наших великих.
Тем больше интересны его роли в кино, которые не связаны со сказочными персонажами
Например, Девушка с гитарой
Деловые люди
Война и мир
Главврача в психушке играет Петр Репнин
Пётр Петрович Репнин (1894 — 1970), русский и советский актёр театра, кино и дубляжа, сценарист. Ученик Мейерхольда, отличный джазовый музыкант, исполнитель множества ролей в кино и театре
И прежде всего он - этот знаменитый Муля в "Подкидыше"
Еще Цветков в Девушке с характером
Водителя рефрижератора, с которого Балбес попытался украсть часть туши сыграл Николай Михайлович Гаро (родился в 1937 году).
Вы его точно помните по Кин-дза-дза
Но большую известность он снискал позже. Кроме актерской карьеры он работал директором на ряде проектов киностудии "Мосфильм". С 1993 года занимается продюсированием. С 1995 года является генеральным директором ООО "Киностудия "Луч".
Он продюсировал такие фильмы как «Старые клячи»,«Тихие омуты», «Дети понедельника», «Привет, дуралеи!»,«Курочка Ряба» и многие иные.
А замечательного Эммануила Савельевича Геллера (Хавкина) (1898 — 1990)
В куче фильмов вы могли его наблюдать. И везде он был на виду, несмотря на те, несколько секунд, что был в кадре
Весёлые ребята
Сердца Четырех
Ну и конечно же он играл Савельича в "Покровских воротах"
Ну и под конец 2 дамы.
Одну из них вы знаете превосходно
то заслуженная артистка Российской Федерации, вдова Леонида Гайдая Нина Павловна Гребешкова (родилась в 1930 году)
А вот вторую, думаю, меньше
Это Донара Николаевна Мкртчян (урождённая Пилосян) (1941 —2011) жена народного артиста СССР Фрунзика Мкртчяна.
К сожалению,тяжелая болезнь не дала возможности ей показать свой актерский потенциал.
Вот такие вот дела.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так суммировать великих артистов в одном "посте" - очень интересно и познавательно.