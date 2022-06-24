Актер Георгий Светлани: «Я прожил длинную жизнь. Я за руку здоровался и с Николаем II, и с Леонидом Гайдаем»

Популярный советский актер, король эпизодов и любимец многих известных кинорежиссеров Георгий Светлани пришел в кинематограф сравнительно поздно, в 45-летнем возрасте. Возможно, поэтому он лишь однажды сыграл главную роль, но при этом за сорок с лишним лет снялся более чем в семидесяти картинах. Его лицо знакомо всем любителям советского кино, и даже в крохотных эпизодах он запомнился яркостью и достоверностью своих образов.
Георгий Данилович родился еще в девятнадцатом веке, поэтому хорошо помнил жизнь при царе и революционные события после его свержения.
В 1908 году 12-летний Георгий во время обучения в Санкт-Петербургской школе юнг, как примерный курсант, был направлен в состав экипажа императорской яхты «Штандарт». У Николая Второго подрастал сын Алексей, и ему для компании специально выбрали лучших юнг из навигацкой школы.
Георгий всегда с трепетом вспоминал свой первый день на яхте, когда их построили на палубе для встречи императора. Николай Второй с маленьким цесаревичем Алексеем были в военной форме. Они поприветствовали курсантов, вытянувшихся по команде «смирно», а потом прошли вдоль строя и с каждым поздоровались за руку.
Георгий от волнения чуть не потерял сознание, когда докладывал императору свое имя и звание, а потом пожал протянутую ему руку. Его с детства воспитывали, что российский царь - это почти Бог и что главнее его человека на свете нет.
А вот с 5-летнем цесаревичем Алексеем они очень быстро сошлись, и тот даже разрешил к нему обращаться по имени и на «ты». Георгий прослужил на яхте до 1910 года, а школу юнг закончил в 1911 году.
Позже Георгий Данилович всегда с удовольствием вспоминал свои детские годы и никогда не скрывал своего знакомства с членами царской семьи.
В школе юнг он получил хорошее всестороннее образование. Помимо отличных знаний точных наук, истории, географии и астрономии, он хорошо играл на скрипке, прекрасно танцевал и читал по памяти стихи.
Поэтому он легко поступил в театральный институт имени Луначарского (ГИТИС), а в 1922 году успешно его окончил. В первые годы после учебы служил в труппе Красноармейского театра города Глазово, где участвовал в агитационных спектаклях. А в 1923 он был приглашен в Московский театр эстрады, где выступал все довоенные годы.
В 1925 году, когда театр был на гастролях в Швеции, ему пришло сообщение, что в Москве у него родилась дочь. Так как Георгий с женой мечтали о дочери и заранее подобрали ей имя Светлана, в честь рождения дочери он стал выступать под псевдонимом «Светлани». А в 1926 году, во время первой переписи населения СССР, закрепил актерский псевдоним как официальную фамилию (от рождения он носил фамилию Пиньковский).
В начале 1941 года его впервые пригласили в кино для участия в фильме «Дело Артамоновых». После начала войны всю киностудию перевезли в Ташкент, где актер очень много снимался. Продолжил он работать в кино и после войны.
За свою долгую творческую жизнь он успел поработать почти со всеми советскими режиссерами. Но особенно он любил и уважал Леонида Иовича Гайдая.
В 1982 году Светлани участвовал в телепередаче «Кинопанорама», где рассказал о себе и о своей единственной главной роли в фильме «Спорт, спорт, спорт». Уже в конце передачи он сказал, что прожил большую и замечательную жизнь, в которой он встречался с очень многими интересными людьми.
Актер поднял свою правую руку и с улыбкой сказал, что он единственный в мире человек, который вот этой рукой здоровался и с российским царем, и с самым популярным советским кинорежиссером Леонидом Гайдаем!
Ведущим передачи был Эльдар Рязанов, и было заметно, что он чуть-чуть обиделся и даже приревновал, когда актер так назвал именно Гайдая. Но этот эпизод из передачи вырезать не стал.
Георгия Даниловича Светлани не стало в 1983 году. Ему было 88 лет. Актёр похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
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АНТИФИШКИ
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