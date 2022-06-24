Актер Георгий Светлани: «Я прожил длинную жизнь. Я за руку здоровался и с Николаем II, и с Леонидом Гайдаем»

Георгий от волнения чуть не потерял сознание, когда докладывал императору свое имя и звание, а потом пожал протянутую ему руку. Его с детства воспитывали, что российский царь - это почти Бог и что главнее его человека на свете нет.

А вот с 5-летнем цесаревичем Алексеем они очень быстро сошлись, и тот даже разрешил к нему обращаться по имени и на «ты». Георгий прослужил на яхте до 1910 года, а школу юнг закончил в 1911 году.

Позже Георгий Данилович всегда с удовольствием вспоминал свои детские годы и никогда не скрывал своего знакомства с членами царской семьи.

В школе юнг он получил хорошее всестороннее образование. Помимо отличных знаний точных наук, истории, географии и астрономии, он хорошо играл на скрипке, прекрасно танцевал и читал по памяти стихи.

Поэтому он легко поступил в театральный институт имени Луначарского (ГИТИС), а в 1922 году успешно его окончил. В первые годы после учебы служил в труппе Красноармейского театра города Глазово, где участвовал в агитационных спектаклях. А в 1923 он был приглашен в Московский театр эстрады, где выступал все довоенные годы.

В 1925 году, когда театр был на гастролях в Швеции, ему пришло сообщение, что в Москве у него родилась дочь. Так как Георгий с женой мечтали о дочери и заранее подобрали ей имя Светлана, в честь рождения дочери он стал выступать под псевдонимом «Светлани». А в 1926 году, во время первой переписи населения СССР, закрепил актерский псевдоним как официальную фамилию (от рождения он носил фамилию Пиньковский).

В начале 1941 года его впервые пригласили в кино для участия в фильме «Дело Артамоновых». После начала войны всю киностудию перевезли в Ташкент, где актер очень много снимался. Продолжил он работать в кино и после войны.