11 интересных фактов об игре "Doom", о которых многие не знают

Безусловно, одним из самых культовых популярных шутеров 90-х является игра "Doom", вышедшая в 1993 году? и являющая наследником игры "Wolfenstein 3D", вышедшей в 1992 году, и выпущенной той же компанией "ID Software". И сегодня я хотел бы рассказать вам несколько интересных фактов об этой игре.
1. Одной из отличительных особенностей игры "Doom" является бензопила в качестве оружия, но в первых двух частях не говорится о том, что этот инструмент делает на базе на Марсе. Лишь в третьей част игра на одном из КПК можно прочитать, что вместо партии отбойных молотков на базу по ошибке доставили бензопилы.
2. Иконка лица в игре была сделана не только для того, чтобы отображать уровень повреждений персонажа, но и для того, чтобы игроки, играющие без звука, понимали, откуда по ним ведется расстрел, так как во время попадания по главному герою его лицо поворачивалось именно в ту сторону.
3. Изначально, разработчики планировали сделать шутер про чужих из одноименного фильма. Они даже зашли настолько далеко, что начали добиваться лицензии от студии. Но в итоге, они решили, что создание игры по фильму ограничит их свободу, поэтому главный программист Джон Кармак предложил создать свою вселенную с демонами из ада.
4. В игре "Doom 2" можно найти неожиданную пасхалку. В последнем уровне за большой иконой греха можно найти отрубленную голову главного дизайнера Джона Ромеро. Таким образом (судя по слухам) программисты решили подшутить над Ромеро, так как он порой был весьма неприятным типом.
Но Джон Ромеро заметил эту пасхалку еще на этапе разработки игры. И вместо того, чтобы удалить ее, он решил проучить своих коллег, записав фразу "Чтобы выиграть, ты должен убить меня, Джона Ромеро!" и перевернув ее, добавив демонические эффекты, обратившись к звукорежиссеру Бобби Принсу.
Ромеро надеялся сохранить это в тайне до выхода игры, но коллеги обнаружили его пасхалочку уже на следующий день.
5. Чтобы сэкономить на разработке дизайна для вооружения, компания приобрела несколько игрушечных пушек от компании "Nerf", на основе которых и были сделаны дробовик, ракетница и пулемет. Разве что, их перекрасили в другие цвета для создания реалистичности.
6. В свое время Билл Гейтс (ввиду популярности игры "Doom") решил купить компанию "ID Software", дабы получать прибыль с серии игр. Сделки так и не произошло, но зато между "ID Software" и "Microsoft" было заключено соглашение на портирование игры на новую Windows 95. Именно благодаря этой игре, ОС Windows 95 стала рекламироваться не только как рабочая, но и как игровая.
Кстати, руководителем команды по протированию игры на Windows 95 стал Гейб Ньюэлл, который известен по создании культовой серии игр "Half-Life". Именно успех игры "Doom" и работа над портированием на ОС Windows побудили Гейба покинуть "Microsoft". Осознав потенциал видеоигр он решает создать собственную компанию "Valve".
7. Из-за излишней кровавости игры "Doom" получила возрастное ограничение в США. А в Германии первые две части игры по этой же самой причине и вовсе были запрещены, так как они боялись за психическое состояние молодёжи. Лишь в 2011 году запрет был снят. Этому поспособствовала компания "Bethesda", купившая "ID Software".
8. Специально для армии США был создан мод под названием "Marine Doom". Игра была рассчитана на 4 игроков (лидер, два винтовочника и пулеметчик), которые должны был работать в команде, чтобы выполнить задание за определенное время. Причем, некоторые модельки врагов были взяты из игры "Wolfenstein 3D".
9. До 1996 года не было официального термина FPS, поэтому стрелялки от первого лица, выходившие после "Doom" (Hexen, Heretic и др.) называли просто Дум-клонами.
10. Знаменитый термин "фраг" (frag) впервые появился в игре "Doom", после чего он стал использоваться и в других шутерах. Чаще всего этот термин можно было услышать во время игры в "Counter Strike".
11. В игре имелось несколько встроенных чит-кодов, которые можно было активировать, набрав определенную комбинацию на клавиатуре во время игры:
- idkfa - код на все оружие;
- iddqd - код на бессмертие (глаза Думгая становились желтыми);
- idclip - проход сквозь стены.
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Два? Любых ?
- Да.
- IDDQD , IDKFA
*
- IDDQD , IDKFA и покажите мне этот Ад.
По поводу Doom и Win95 я не знаю насколько ID перелопатили код игры может и добавили что то в сетевой код но в 1995 на мега шутер от Кармака всем было уже до пиз.. ..... ...ды и игрущек по win было уже дофига, а учитывая что 95 это не ОС а всего лишь гламурная лягавшая оболочка для старого верного DOS'а где команды иногда приходилась вбивать при помощи консоли как в Linux.
C:\game\doom\doom.exe
Нормальный человек, мне так кажется, с нормальной психикой, такое создать не мог..
Но потом, после того как поиграл в последнюю Doom. понял, что ТО поколение вырастило ЭТО, и для того, что бы создать новых чудовищ им уже ничего психотропного принимать не нужно..
Мне такое тоже неоднократно приносили.
Тут половина обсосов, которые родились позже, чем появилась игра. И ваааааще про нее не слышали!
https://byrut.org/6227-doom-2016.htmlhttps://byrut.org/6227-doom-2016.html