11 интересных фактов об игре "Doom", о которых многие не знают

Но Джон Ромеро заметил эту пасхалку еще на этапе разработки игры. И вместо того, чтобы удалить ее, он решил проучить своих коллег, записав фразу "Чтобы выиграть, ты должен убить меня, Джона Ромеро!" и перевернув ее, добавив демонические эффекты, обратившись к звукорежиссеру Бобби Принсу.

Ромеро надеялся сохранить это в тайне до выхода игры, но коллеги обнаружили его пасхалочку уже на следующий день.

5. Чтобы сэкономить на разработке дизайна для вооружения, компания приобрела несколько игрушечных пушек от компании "Nerf", на основе которых и были сделаны дробовик, ракетница и пулемет. Разве что, их перекрасили в другие цвета для создания реалистичности.