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В сети появились кадры из предполагаемой ранней версии GTA 6

В сети появились кадры из предполагаемой ранней версии GTA 6

Автор:
19 сентября 2022 08:01
Сообщество : Игромир
Метки: Gta   геймер   гта6   игры   интересно   утечка   хакер   
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Похоже, что на выходных произошла одна из крупнейших утечек в истории видеоигр. Пользователь сети опубликовал на форуме несколько геймплейных роликов и тысячи строк исходного кода раннего билда ожидаемой многими игры GTA 6.

В роликах показаны главные герои игры — мужчина и женщина, а также их анимации, стрельба из различных положений,нападения на людей и многое другое.

Утечка файлов произошла на сайте GTAForums. Ссылку на десятки видео из билда опубликовал пользователь teapotuberhacker.

Через несколько часов после публикации архива в сеть также слили почти десять тысяч строчек исходного кода игры.


Судя по первому ролику из опубликованного архива, билд мог быть запущен на девките PS4, поэтому неясно, насколько он актуален. В июле 2022 года в материале Bloomberg Шрайер рассказал, что релиз следующей части GTA состоится не раньше, чем через пару лет.



Если судить по названиям видео, они были записаны между 2021-м и 2022-м годом — последнее, похоже, записали 13 сентября, всего за неделю до публикации архива с роликами в сети.

Также в ролике можно увидеть название Americas. Ранее СМИ сообщали, что это рабочее название следующей GTA.

Пользователь GTAForums, опубликовавший архив видео и документ с почти десятью тысячами строчек кода GTA VI, позже обновил свой оригинальный пост и заявил, что хочет избежать конфликта с Rockstar и Take-Two.


Я не ожидал, что эта утечка так разойдётся по сети. Проснулся и увидел три тысячи сообщений в Telegram.

Если вы сотрудник Rockstar или Take-Two, свяжитесь со мной, написав с корпоративной почты. Я постараюсь ответить как можно быстрее. Мне хотелось бы договориться.

teapotuberhacker


Rockstar и Take-Two пока никак не прокомментировали утечку, но источники журналиста Джейсон Шрайера подтвердили, что в сеть действительно попали материалы из раннего билда GTA VI. Сам издатель уже начал скрывать некоторые видео на YouTube, но многие ещё доступны.



Что ждёт хакера в этой ситуации, сказать сложно. Он ответствен за одну из самых крупных утечек в истории видеоигр, и целью стала Rockstar, которая известна своим жёстким отношением к подобному.

Как говорил teapotuberhacker, он владеет исходным кодом GTA V и GTA VI. Возможно, хакер хочет, чтобы ему заплатили, а он взамен полностью избавился от него на своих устройствах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Gta   геймер   гта6   игры   интересно   утечка   хакер   
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5  комментариев
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51k
Серый 2 часа назад
ПОхоже на происшедший однажды "слив" Сталкер2, потом выяснилось что это просто то что не вошло в первую часть игры.
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10k
Михаил 55 минут назад
шел 2022 год... модель ходьбы мужика и тетки одинаковая, скрипт для обхода табуреток в баре так и не написали :)
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−58
ЛехаЧифирь Час назад
Конечно же "бета". В релизе будет черный мужчина ощущающий себя женщиной.
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6k
DZEN 2 часа назад
Маркетологи они такие, украденные фото нового айфона, слитые ролики с новой игрой и тд и тд и тд.
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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
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