В сети появились кадры из предполагаемой ранней версии GTA 6

Похоже, что на выходных произошла одна из крупнейших утечек в истории видеоигр. Пользователь сети опубликовал на форуме несколько геймплейных роликов и тысячи строк исходного кода раннего билда ожидаемой многими игры GTA 6.В роликах показаны главные герои игры — мужчина и женщина, а также их анимации, стрельба из различных положений,нападения на людей и многое другое.
Утечка файлов произошла на сайте GTAForums. Ссылку на десятки видео из билда опубликовал пользователь teapotuberhacker.
Через несколько часов после публикации архива в сеть также слили почти десять тысяч строчек исходного кода игры.
Судя по первому ролику из опубликованного архива, билд мог быть запущен на девките PS4, поэтому неясно, насколько он актуален. В июле 2022 года в материале Bloomberg Шрайер рассказал, что релиз следующей части GTA состоится не раньше, чем через пару лет.
Если судить по названиям видео, они были записаны между 2021-м и 2022-м годом — последнее, похоже, записали 13 сентября, всего за неделю до публикации архива с роликами в сети.
Также в ролике можно увидеть название Americas. Ранее СМИ сообщали, что это рабочее название следующей GTA.
Пользователь GTAForums, опубликовавший архив видео и документ с почти десятью тысячами строчек кода GTA VI, позже обновил свой оригинальный пост и заявил, что хочет избежать конфликта с Rockstar и Take-Two.
Я не ожидал, что эта утечка так разойдётся по сети. Проснулся и увидел три тысячи сообщений в Telegram.
Если вы сотрудник Rockstar или Take-Two, свяжитесь со мной, написав с корпоративной почты. Я постараюсь ответить как можно быстрее. Мне хотелось бы договориться.
teapotuberhacker
Rockstar и Take-Two пока никак не прокомментировали утечку, но источники журналиста Джейсон Шрайера подтвердили, что в сеть действительно попали материалы из раннего билда GTA VI. Сам издатель уже начал скрывать некоторые видео на YouTube, но многие ещё доступны.
Что ждёт хакера в этой ситуации, сказать сложно. Он ответствен за одну из самых крупных утечек в истории видеоигр, и целью стала Rockstar, которая известна своим жёстким отношением к подобному.
Как говорил teapotuberhacker, он владеет исходным кодом GTA V и GTA VI. Возможно, хакер хочет, чтобы ему заплатили, а он взамен полностью избавился от него на своих устройствах.
Часовая версия всех слитых роликов
Источник:
АНТИФИШКИ
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