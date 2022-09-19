В сети появились кадры из предполагаемой ранней версии GTA 6

Похоже, что на выходных произошла одна из крупнейших утечек в истории видеоигр. Пользователь сети опубликовал на форуме несколько геймплейных роликов и тысячи строк исходного кода раннего билда ожидаемой многими игры GTA 6.

В роликах показаны главные герои игры — мужчина и женщина, а также их анимации, стрельба из различных положений,нападения на людей и многое другое.