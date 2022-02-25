Meta работает над ИИ с голосовым управлением

Но интересно другое. Как мы считаем, данная технология в будущем может помочь в творчестве людям с ограниченными возможностями и вернуть веру в себя. Помочь дизайнерам, художникам, архитекторам приобрести второе дыхание при каких-либо недостатках. Но, в любом случае, на данный момент это всего лишь интересная наработка и ничего более.

Кстати, стоит отметить один момент: неизвестно, использует ли Builder Bot заранее изготовленные модели или все же их создает сам искусственный интеллект.

Также хотелось бы, чтобы такие вещи со временем появились и на устройствах других фирм, эксклюзивность в данном случае не имеет смысла.