FISHKINET
X Прямая трансляция из Украины: актуальные события в режиме реального времени
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8636 постов • 1284 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Meta работает над ИИ с голосовым управлением

Meta работает над ИИ с голосовым управлением (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2022 10:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Искусственный интеллект   виртуальная жизнь   игры   интересно   технологии   
625
4
1

Технология может пригодиться людям с ограниченными возможностями.

Компания Meta продолжает удивлять, прикручивая к своим шлемам виртуальности все более навороченные технологии.

В этот раз Марк Цукерберг представил систему искусственного интеллекта Builder Bot, которая позволяет пользователю создавать в виртуальном пространстве объемные предметы с помощью голоса.

Как объясняет владелец компании Meta, ИИ проецирует модели из описания пользователя, и это может вообще быть что угодно, начиная от острова и заканчивая стулом.


Однако Цукерберг уточнил, что система может производить и оскорбительный контент. Поэтому пока не будут учтены все аспекты, появления программы на шлемы виртуальной реальности ждать не стоит.

Впрочем, наверное, это и к лучшему, потому что в данный момент на видео с применением ИИ картинка крайне невзрачная и вряд ли она подарит пользователю те эмоции, на которые рассчитывает компания.

Но интересно другое. Как мы считаем, данная технология в будущем может помочь в творчестве людям с ограниченными возможностями и вернуть веру в себя. Помочь дизайнерам, художникам, архитекторам приобрести второе дыхание при каких-либо недостатках. Но, в любом случае, на данный момент это всего лишь интересная наработка и ничего более.

Кстати, стоит отметить один момент: неизвестно, использует ли Builder Bot заранее изготовленные модели или все же их создает сам искусственный интеллект.

Также хотелось бы, чтобы такие вещи со временем появились и на устройствах других фирм, эксклюзивность в данном случае не имеет смысла.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Искусственный интеллект   виртуальная жизнь   игры   интересно   технологии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Что известно о российской детской вакцине от COVID-19 Что известно о российской детской вакцине от COVID-19 Немного о "Чужом": несколько видов ксеноморфов, о которых вы могли не знать Немного о "Чужом": несколько видов ксеноморфов, о которых вы могли не знать Засланцы в дикой природе. Кто такие роботы-аниматроники Засланцы в дикой природе. Кто такие роботы-аниматроники Олимпиада будущего: какие технологии используются для удобства спортсменов и персонала в Пекине Олимпиада будущего: какие технологии используются для удобства спортсменов и персонала в Пекине Великий облом и развод: неудачливых Илонов Масков кинули на деньги в игре Minecraft Великий облом и развод: неудачливых Илонов Масков кинули на деньги в игре Minecraft Метавселенные могут использовать для обучения школьников Метавселенные могут использовать для обучения школьников
MaskvMaske

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8869



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
«Мы ничего и никому не должны. Мы ничего и никому не отдадим»: Зеленский выступил с обращением к украинцам
1
526
«Мы ничего и никому не должны. Мы ничего и никому не отдадим»: Зеленский выступил с...
Набирающие популярность в сообществах
Второгодник: приговор или призвание?
0
4
Второгодник: приговор или призвание?
Возраст максимального недовольства жизнью
0
13
Возраст максимального недовольства жизнью
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз?
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз!
1
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#интересно#война#интересное#кино#фотографии#Реакция#комментарии#аварии
#Юмор#животные#прикол#в мире#ватермарк#подборка#автомир#природа#Зеленский#архитектура
#Украина#факты#история#люди#СССР#автомобили#Ynews#спецоперация#собака#дети

На что жалуетесь?

Вернуться