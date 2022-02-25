Meta работает над ИИ с голосовым управлением

Технология может пригодиться людям с ограниченными возможностями.
Компания Meta продолжает удивлять, прикручивая к своим шлемам виртуальности все более навороченные технологии.
В этот раз Марк Цукерберг представил систему искусственного интеллекта Builder Bot, которая позволяет пользователю создавать в виртуальном пространстве объемные предметы с помощью голоса.
Как объясняет владелец компании Meta, ИИ проецирует модели из описания пользователя, и это может вообще быть что угодно, начиная от острова и заканчивая стулом.
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Однако Цукерберг уточнил, что система может производить и оскорбительный контент. Поэтому пока не будут учтены все аспекты, появления программы на шлемы виртуальной реальности ждать не стоит.
Впрочем, наверное, это и к лучшему, потому что в данный момент на видео с применением ИИ картинка крайне невзрачная и вряд ли она подарит пользователю те эмоции, на которые рассчитывает компания.
Но интересно другое. Как мы считаем, данная технология в будущем может помочь в творчестве людям с ограниченными возможностями и вернуть веру в себя. Помочь дизайнерам, художникам, архитекторам приобрести второе дыхание при каких-либо недостатках. Но, в любом случае, на данный момент это всего лишь интересная наработка и ничего более.
Кстати, стоит отметить один момент: неизвестно, использует ли Builder Bot заранее изготовленные модели или все же их создает сам искусственный интеллект.
Также хотелось бы, чтобы такие вещи со временем появились и на устройствах других фирм, эксклюзивность в данном случае не имеет смысла.
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