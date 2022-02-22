Немного о "Чужом": несколько видов ксеноморфов, о которых вы могли не знать

Преторианцы крупнее и сильнее воинов, внешне выделяется развитый гребень короны. Их главная роль в улье — охрана королевы. Также во время ее отсутствия они могут ее заменять, а при гибели королевы – перевоплотиться в нее.



Физические черты преторианца соответствуют чертам правительницы улья: у него коронообразный гребень на голове, большие размеры тела и огромная сила.



Преторианец создан из особых яиц и королевских лицехватов, которые крупнее и темнее обычных, имеют перепонки.



Королева выбирает воина, чтобы он стал преторианцем, а затем воин подвергается нападению со стороны других ксеноморфов из того же улья и изгоняется. Воин должен научиться выживать самостоятельно вне улья один. Он растет и линяет, достигая примерно пятнадцати футов в высоту. Вернувшись в улей, он становится достойным стражем королевы.



Королева

