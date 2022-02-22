Немного о "Чужом": несколько видов ксеноморфов, о которых вы могли не знать

Монстры из фильмов, книг и игр.
Сложно найти человека, который не смотрел фильм «Чужой» 1979 года от британского режиссера Ридли Скотта. Со временем картина обросла несколькими продолжениями, играми по мотивам и даже комиксами. В связи с этим сам инопланетный монстр часто менялся, создавались новые образы, добавлялись способности. В итоге семейство жутких тварей значительно разрослось. Сегодня мы расскажем о некоторых из них.
Классический ксеноморф (дрон)
Основа любого улья или гнезда – как раз этот пришелец. Трутни очень похожи на рабочих пчел или муравьев. Их основные задачи – сохранять в порядке улей. Создают гнезда из своих выделений.
Воин
Воины - солдаты и защитники улья. Все они дети королевы улья, крупнее и сильнее, чем дроны. В большинстве случаев они и выглядит так же, как Дроны. Отличается только купол на макушке, он ребристый. Сами воины появляются из дронов, это своеобразная эволюция. Однако на этом рост не заканчивается, дальнейшая ступень ксеноморфа - преторианцы, они — личная охрана королевы улья.
Преторианец
Преторианцы крупнее и сильнее воинов, внешне выделяется развитый гребень короны. Их главная роль в улье — охрана королевы. Также во время ее отсутствия они могут ее заменять, а при гибели королевы – перевоплотиться в нее.
Физические черты преторианца соответствуют чертам правительницы улья: у него коронообразный гребень на голове, большие размеры тела и огромная сила.
Преторианец создан из особых яиц и королевских лицехватов, которые крупнее и темнее обычных, имеют перепонки.
Королева выбирает воина, чтобы он стал преторианцем, а затем воин подвергается нападению со стороны других ксеноморфов из того же улья и изгоняется. Воин должен научиться выживать самостоятельно вне улья один. Он растет и линяет, достигая примерно пятнадцати футов в высоту. Вернувшись в улей, он становится достойным стражем королевы.
Королева
Королева ксеноморфов — самый большой и самый умный ксеноморф, достигает до 100 футов в высоту. Она откладывает много яиц, из которых появляются первые стадии ксеноморфа. Неясно, участвует ли Королева в бою, защищая свой улей. Прячется глубоко внутри улья, охраняемой преторианской стражей. Она наиболее опасна в улье, проявляет крайнюю агрессию. Когда она прикреплена к яйцевому мешку (яйцекладу), она неподвижна и уязвима. Однако когда она отделяется от него, она может двигаться на удивление быстро.
Императрица
Императрица крупнее средних королев, ее главная обязанность — поддерживать порядок на планете с многочисленными ульями.
Вероятно, императрица — это просто самая старая королева на планете, а физическое различие — результат старения. Она доминирует над другими королевами в улье.
Далее по иерархии идет королева-мать: единственная верховная правительница всех ульев ксеноморфов на всех возвращенных планетах.
Бегун
Бегун также известен как ксеноморф-собака, ксеноморф-бык или разведчик. Является видом, который вырос в четвероногом животном. Они быстры и проворны, могут выплевывать из пасти кислоту.
Их кожа имеет коричневато-красный оттенок, в отличие от обычного серо-черного.
Дьякон
У Дьякона синее гладкое тело. Их рот имеет два разных набора зубов: верхняя челюсть содержит зубы, типичные для травоядных. Нижняя и внутренняя челюсти покрыты острыми клыками, свойственными хищникам. В отличие от классических ксеноморфов, у Дьякона нет хвоста.
Неоморф
Этот вид имеет некоторые общие характеристики классических ксеноморфов. Объединяет с ксеноморфами их процесс вынашивания внутри живого организма и их удлиненные головы.
Появились из грибов - маленьких черных мешочков. Если их потревожить, мешочки выпустят в воздух облако микроскопических насекомоподобных спор, которые затем попадут в организм человека или животного через нос уши или любое другое отверстие. Так и происходит заражение этим паразитом.
Новорожденный
Новорожденный был гибридным существом-мутантом человека и ксеноморфа, родившимся на корабле USM Аурига. Новорожденное существо, как побочный продукт экспериментов по клонированию, проведенных учеными United Systems Military.
Его внешний вид также сильно отличался. Существо в два раза больше стандартного Воина и значительно сильнее. Новорожденный обладает увеличенным черепом, но приближен к более человечен по форме. Голова имеет расширенные глаза, нос и рот.
Альфа
Альфа - громадный ксеноморф, который появился благодаря заражению паразитом козы. Внешне это проявляется в виде большого изогнутого гребня на голове, который напоминает рога.
Плевун
Каста ксеноморфов, которая специализируется на дальних атаках. Атакует, выпуская во врагов большое количество кислоты с некоторого расстояния.
Их гребень украшают несколько мешочков, которые используются для хранения кислоты. Они напоминают желто-зеленые фурункулы и расположенные по обеим сторонам черепа.
Бойлер
Обладает уникальной атакой, благодаря которой он отказывается от типичных рукопашных или плевательных атак. Вместо этого он взрывается, разбрызгивая кислотную кровь на ближайших жертв. Тело бойлера деформировано, покрыто фурункуловыми гнойничками и язвами.
Ворон
Ворон смахивает на обычного двуногого ксеноморфа, но больше. Эта особь почти полностью заключена в пуленепробиваемый хитиновый панцирь и ходит только на задних лапах — как королева. Его хвост имеет отчетливый гребень из шипов у основания гарпунообразного лезвия.
Прыгун
Предпочитают четвероногое передвижение и не имеют спинных трубок, как у других видов. Как и у взрослых дронов, у них хвосты с лезвиями вместо жала.
Источник:
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