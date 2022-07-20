Питомцы игроков Stray часами наблюдают за персонажами своих хозяев

В сети обсуждают компьютерную игру о приключении самого милого персонажа. Суть Stray заключается в том, чтобы играть от лица кота и выполнять различные задачи.
Релиз игры произошел в минувший понедельник, а она уже вызвала бурную реакцию среди пользователей. Многие игроманы назвали ее одной из самых милых.
Сегодня на площадке Valve Stray собрала свыше 60 тысяч игроков одновременно. Это рекорд для разработчиков из компании Annapurna.
Но самыми главными критиками игры стали питомцы игроков. Как сообщают пользователи, они часами наблюдают за действиями персонажей. Живые котики оценили по достоинству цифровых собратьев.
А вы бы сыграли в эту игру за котика?
Источник:
АНТИФИШКИ
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