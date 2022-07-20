Питомцы игроков Stray часами наблюдают за персонажами своих хозяев

В московских парках будет жарко

Кот Шредингера: жив он или все-таки нет?

Боль, которую вы заслужили. Браслет, который передает болезненные ощущения из метавселенной

Вот ведь ржака: настоящие проблемы игроманов

В сети появились кадры и видео из компьютерной игры про котов. Да, управлять нужно будет котами!

Кот Степан нервно курит в сторонке: кошка, которую можно найти на страницах учебников