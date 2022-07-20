FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9253 поста • 1331 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Питомцы игроков Stray часами наблюдают за персонажами своих хозяев

Питомцы игроков Stray часами наблюдают за персонажами своих хозяев

Автор:
20 июля 2022 23:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: геймеры   игры   интересно   кот   котики   соц сети   
1064
3
6

В сети обсуждают компьютерную игру о приключении самого милого персонажа. Суть Stray заключается в том, чтобы играть от лица кота и выполнять различные задачи.

Релиз игры произошел в минувший понедельник, а она уже вызвала бурную реакцию среди пользователей. Многие игроманы назвали ее одной из самых милых.

Сегодня на площадке Valve Stray собрала свыше 60 тысяч игроков одновременно. Это рекорд для разработчиков из компании Annapurna.

Но самыми главными критиками игры стали питомцы игроков. Как сообщают пользователи, они часами наблюдают за действиями персонажей. Живые котики оценили по достоинству цифровых собратьев.

А вы бы сыграли в эту игру за котика?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: геймеры   игры   интересно   кот   котики   соц сети   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
babuby 42 минуты назад
РЕКЛАМА!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32270



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 любопытных изображений необычных находок
17 любопытных изображений необычных находок
Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности
Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Как изменились Люблино и Марьино в Москве. Планы развития районов
Как изменились Люблино и Марьино в Москве. Планы развития районов
Кайли Дженнер раскритиковали за любовь к частным самолётам и "отрыв от реальности"
Кайли Дженнер раскритиковали за любовь к частным самолётам и "отрыв от реальности"
В московских парках будет жарко
В московских парках будет жарко
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
21 век на дворе

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#интересно#забавно#автомобили#автомир#СССР#маразм#истории
#Юмор#подборка#Разное#факты#картинки#дтп#Ynews#Жизнь#дети#кино
#прикол#интересное#история#в мире#аварии#фотографии#сарказм#Россия#Еда#Приколы
В московских парках будет жарко В московских парках будет жарко Кот Шредингера: жив он или все-таки нет? Кот Шредингера: жив он или все-таки нет? Боль, которую вы заслужили. Браслет, который передает болезненные ощущения из метавселенной Боль, которую вы заслужили. Браслет, который передает болезненные ощущения из метавселенной Вот ведь ржака: настоящие проблемы игроманов Вот ведь ржака: настоящие проблемы игроманов В сети появились кадры и видео из компьютерной игры про котов. Да, управлять нужно будет котами! В сети появились кадры и видео из компьютерной игры про котов. Да, управлять нужно будет котами! Кот Степан нервно курит в сторонке: кошка, которую можно найти на страницах учебников Кот Степан нервно курит в сторонке: кошка, которую можно найти на страницах учебников

На что жалуетесь?

Вернуться