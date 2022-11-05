12 сумасшедших вещей, которые были украдены по всему миру

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В этом посте вы увидите крупные и очень тяжелые предметы, которые казалось бы немыслимо украсть, но они всё же были похищены изворотливыми преступными умами.
Самая большая яичная шляпа в мире
На шляпе было 1000 яиц, и она был украдена в Германии у танцора Грега да Силвы, который попал в больницу из-за теплового удара. Именно в этот момент воры воспользовались предоставленной возможностью.
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Боевой самолет времен Второй мировой войны
В 1992 году израильский майор ВВС в запасе Ишмаэль Ицхаки сказал руководству музея, что их самолет-истребитель «Мустанг» времен Второй мировой войны нуждается в новой покраске. После того, как он получил разрешение на «перекраску» самолета, Ицхаки вывез его из музея, заправил и улетел в Швецию, где продал самолет за 300 000 долларов.
Буддийская статуя, украденная из японского храма
Она была украдена в 2012 году и впоследствии доставлена в Южную Корею. Япония потребовала вернуть статую, но суд постановил, что она останется в Корее, утверждая, что она была вывезена оттуда много веков назад японскими пиратами.
300 канализационных люков в Лос-Анджелесе
Это произошло в 1990 году. Крышки весили до 150 кг каждая, и они были проданы на металлолом. Грабителей позднее задержали, они оказались мексиканскими нелегалами, которые не могли найти работу и были в отчаянии.
Пляж
На Ямайке в 2008 году с Корал-Спринг-Бич было угнано 500 грузовиков с белым песком, полиция понятия не имеет, кто виноват, и никто ничего не видел.
800-летнее дерево
Гигантский 800-летний красный кедр был похищен из национального парка на юге острова Ванкувер, но виновные, которые неоднократно возвращались на место, чтобы вырубить его, не были привлечены к ответственности. Древесина стоила тысячи долларов.
Передвижная аптека с сотнями диких растений
Владелица передвижной лаборатории и теплицы сказала, что ее трейлер стоит около 50 000 долларов, к счастью, полиция вернула его несколько недель спустя.
75 коров и 25 овец с фермы
Это была самая крупная кража сельскохозяйственных животных в истории Ирландии, как ни странно, никто ничего не видел.
Железный фасад здания Богардус в 1974 году
Здание было спроектировано Джеймсом Богардусом и построено на Мюррей-стрит, 97, в 1848 году. Строение считалось одним из лучших образцов чугунных конструкций в мире. Старинный фасад весил около 4 тонн и был разобран для сохранности, именно тогда воры попытались совершить ограбление. Их поймали в последний момент, когда они грузили последний фрагмент.
Динозавр
В австралийском городе Ньюкасл были похищены останки редкого карликового динозавра.Украденный экземпляр, Psittacosaurus sinensis, имел клюв попугая, возраст в 110 миллионов лет, размеры среднего пса (60 см в высоту и около 90 см в длину), по строению более всего похож на индюка. В мире насчитывается всего шесть экземпляров этого вида.
Туфли Дороти
В 2005 году была украдена пара знаменитых туфель-лодочек с красными блестками Джуди Гарленд из “Волшебника страны Оз”. Преступники их похитили из музея в Гранд-Рапидсе, штат Миннесота. У полиции не оказалось ни отпечатков пальцев, ни записей с камер видеонаблюдения. Неизвестный проник через черный ход и разбил витрину из плексигласа, в которой хранилась обувь. Туфли были оценены в 3 миллиона долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Вещи Немыслимо Похищены Преступные Умы сумасшедшие украли
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На мой взгляд - крышка весит килограмм 50. Семьдесят - максимум.
Ублюдки.
1) Зачем воровать яичную шляпу из 1000 яиц? Разбилась. И пока танцор был в отключке - выбросили на помойку.
2) Откуда на Ямайке взяться 500 грузовиков? Обычная коррупция: строительная компания по документам вывезла на пляж 100500 песка, а его там нет.
3) Судя по фотке моста, он просто упал в реку. Там сплошной железобетон. Добывать из него металлолом - выйдет дороже крыла от самолета.
Предлагаю автору добавить пункт как Украина украла золото скифов.