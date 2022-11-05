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12 сумасшедших вещей, которые были украдены по всему миру

12 сумасшедших вещей, которые были украдены по всему миру

Автор:
05 ноября 2022 22:05
Сообщество : Факты
Метки: Вещи   Немыслимо   Похищены   Преступные   Умы   сумасшедшие   украли   
1619
13
В этом посте вы увидите крупные и очень тяжелые предметы, которые казалось бы немыслимо украсть, но они всё же были похищены изворотливыми преступными умами.
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Источник:

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Метки: Вещи   Немыслимо   Похищены   Преступные   Умы   сумасшедшие   украли   
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13  комментариев
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203
iskra 4 часа назад
Сомневаюсь,что крышка люка весит 150 кг. Для таких крышек нужны спортсмены-штангисты,что бы их поднимать.
На мой взгляд - крышка весит килограмм 50. Семьдесят - максимум.
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19k
Сталкер Час назад
"Гигантский 800-летний красный кедр был похищен из национального парка на юге острова Ванкувер, но виновные, которые неоднократно возвращались на место, чтобы вырубить его, не были привлечены к ответственности. Древесина стоила тысячи долларов".

Ублюдки.
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12k
Кыся 2 часа назад
Студенты, у нас заводы воровали, и ничего, сейчас в правительстве сидят.
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16k
Bill 3 часа назад
Шняга какая-то.
1) Зачем воровать яичную шляпу из 1000 яиц? Разбилась. И пока танцор был в отключке - выбросили на помойку.
2) Откуда на Ямайке взяться 500 грузовиков? Обычная коррупция: строительная компания по документам вывезла на пляж 100500 песка, а его там нет.
3) Судя по фотке моста, он просто упал в реку. Там сплошной железобетон. Добывать из него металлолом - выйдет дороже крыла от самолета.
Предлагаю автору добавить пункт как Украина украла золото скифов.
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4k
Frank Borman 4 часа назад
300 миллиардов баксов из золотовалютного резерва России были недавно украдены в США. Регулирующая регуляторша Наибулина только развела руками и похлопала глазками - ну бывает, что поделаешь.
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20k
homerchik 5 часов назад
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