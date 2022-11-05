12 сумасшедших вещей, которые были украдены по всему миру

В 2005 году была украдена пара знаменитых туфель-лодочек с красными блестками Джуди Гарленд из “Волшебника страны Оз”. Преступники их похитили из музея в Гранд-Рапидсе, штат Миннесота. У полиции не оказалось ни отпечатков пальцев, ни записей с камер видеонаблюдения. Неизвестный проник через черный ход и разбил витрину из плексигласа, в которой хранилась обувь. Туфли были оценены в 3 миллиона долларов.