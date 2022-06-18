15 необычных вещей, созданных продуманными людьми

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Есть товарищи, которые искренне верят, что необычность - необходимый ингредиент любой “успешной" идеи. И современные дизайнеры используют это в своих работах, как никто другой. Они могут создать жемчужину буквально из чего угодно. В этом посте вы увидите необычные продукты, созданные талантливыми умами.
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В Лондоне был представлен первый в Великобритании автономное транспортное средство доставки
Источник:
АНТИФИШКИ
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