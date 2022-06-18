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15 необычных вещей, созданных продуманными людьми

15 необычных вещей, созданных продуманными людьми

Автор:
18 июня 2022 23:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Необычные   Умы   вещи   дизайнеры   жемчужина   придумали   талантливые   
2075
18
Есть товарищи, которые искренне верят, что необычность - необходимый ингредиент любой “успешной" идеи. И современные дизайнеры используют это в своих работах, как никто другой. Они могут создать жемчужину буквально из чего угодно. В этом посте вы увидите необычные продукты, созданные талантливыми умами.
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Источник:

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Метки: Необычные   Умы   вещи   дизайнеры   жемчужина   придумали   талантливые   
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6  комментариев
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764
Виктор Глущенко 8 часов назад
В Лондоне был представлен первый в Великобритании автономное транспортное средство доставки .
Афтар - чурбан ?
Первый автономное транспортное средство .
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5k
CruelAsm 6 минут назад
И кто ж этих людей так продумал?
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10k
Dmitry 10 минут назад
А где вещи созданные продуманными людьми?
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49
Stekr 15 минут назад
а кукуха вголове
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7k
Борис Карабанов Час назад
Продуманные люди...
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124
adssaf afasffdsga 2 часа назад
Комментарий к фото
Когда Яндекс выкатил своих курьеров, все ржали - типо не проведут. Они проезжали. Но вот смотрю я на творение англосаксов и думаю: а оно в горку заедет? Любая авария и оно вот этой "защитой" колёс встанет к тому же. Судя по номеру, оно ещё и по дорогам общего пользования ездить будет. Хыыыыы.
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