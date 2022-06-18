15 необычных вещей, созданных продуманными людьми

Есть товарищи, которые искренне верят, что необычность - необходимый ингредиент любой “успешной" идеи. И современные дизайнеры используют это в своих работах, как никто другой. Они могут создать жемчужину буквально из чего угодно. В этом посте вы увидите необычные продукты, созданные талантливыми умами.

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Шарф, который освещает и согревает 0 Источник:

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Брелок - маленькая кожаная куртка 0 Источник:

Держатель для губок 0 Источник:

Велосипедные стойки 0 Источник:

Ванная комната в ресторане 0 Источник:

В Лондоне был представлен первый в Великобритании автономное транспортное средство доставки 0 Источник:

Грибной ночник 0 Источник:

Очаровательные крючки для одежды 0 Источник:

Блокнот 0 Источник:

Маленькие пакетики на ботинках моей подруги 0 Источник:

Держатель для пробирок в форме космического корабля 0 Источник:

Часы, которые прекрасно видят все окружающие 0 Источник:

Нереальный дом 0 Источник:

Подарок на День влюблённых для фанатов "Звёздных войн" 0 Источник:

Дом с огромными муравьями 0 Источник:

Часы в кабинете геометрии 0 Источник: