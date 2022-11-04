"Настоящие изменники и беглецы!": Рамзан Кадыров предложил ужесточить наказание для уклоняющихся от мобилизации

Лидер Чечни остался недоволен проектом закона о наказаниях для уклоняющихся от частичной мобилизации. Рамзан Кадыров уверен, что избегающих призыва наказывать непременно нужно, но в гораздо более жесткой форме.

"Что за смешная цифра в несколько сотен тысяч штрафа или лишение свободы на пять лет? То есть мы дадим уклонистам замечательную возможность отсидеться в камере, пока смелые и бесстрашные наши парни рискуют жизнями на линии фронта? И еще будем их кормить за счет государства? А выйдут они чистенькими, когда все закончится ценой жизни и здоровья других?" - удивляется Кадыров. Глава Чечни считает, что для начала нужно подсчитать, сколько страна потратила на обучение, лечение, зарплату и социальные выплаты для уклониста. После этого можно назничить штраф - не менее 50% всей полученной суммы. Но это не все. Выбор наказания "изменщика и беглеца", по мнению чеченского лидера, можно поручить находящимся на передовой офицерам и солдатам



"Уж поверьте, там, под свистом снарядов, точно знают, какую цену должен заплатить уклонист. И это не должен быть какой-то фиксированный размер штрафа", – поясняет Кадыров. "А потом марш копать окопы и подтаскивать снаряды! Не нужно сюсюкаться с людьми, позорящими все мужское население страны. Пусть трусы сполна расплачиваются за свое малодушие".