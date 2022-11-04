"Настоящие изменники и беглецы!": Рамзан Кадыров предложил ужесточить наказание для уклоняющихся от мобилизации

Глава Чечни считает, что пять лет лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей - слишком мягкое наказание для тех, кто сбежал от призыва.
Лидер Чечни остался недоволен проектом закона о наказаниях для уклоняющихся от частичной мобилизации. Рамзан Кадыров уверен, что избегающих призыва наказывать непременно нужно, но в гораздо более жесткой форме.
"Что за смешная цифра в несколько сотен тысяч штрафа или лишение свободы на пять лет? То есть мы дадим уклонистам замечательную возможность отсидеться в камере, пока смелые и бесстрашные наши парни рискуют жизнями на линии фронта? И еще будем их кормить за счет государства? А выйдут они чистенькими, когда все закончится ценой жизни и здоровья других?" - удивляется Кадыров. Глава Чечни считает, что для начала нужно подсчитать, сколько страна потратила на обучение, лечение, зарплату и социальные выплаты для уклониста. После этого можно назничить штраф - не менее 50% всей полученной суммы. Но это не все. Выбор наказания "изменщика и беглеца", по мнению чеченского лидера, можно поручить находящимся на передовой офицерам и солдатам
"Уж поверьте, там, под свистом снарядов, точно знают, какую цену должен заплатить уклонист. И это не должен быть какой-то фиксированный размер штрафа", – поясняет Кадыров. "А потом марш копать окопы и подтаскивать снаряды! Не нужно сюсюкаться с людьми, позорящими все мужское население страны. Пусть трусы сполна расплачиваются за свое малодушие".
Напомним, что проект об уголовной ответственности за уклонение от призыва в рамках мобилизации был подготовлен председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым и его заместителем Эрнестом Валеевым, а также главами комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне Андреем Картаполовым и Виктором Бондаревым. В Госдуму он пока не внесен. Также указывается, что документ разработан "на будущее", недавно завершившуюся частичную мобилизацию он не затрагивает.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Из Казахстана с любовью, или частично мобилизационный юмор во всей красе
- У границы с Финляндией появился мобильный военкомат
- «Готов сыграть главную роль в фильме про ужасного Рамзана Кадырова» Глава Чечни подал заявку в книги рекордов России и Гиннесса как «рекордсмен по санкциям»
- "Язык уже изучаете?": Нурлан Сабуров затроллил бегущих в Казахстан россиян
- "Продам машину": на границе с Грузией образовался стихийный авторынок
И между делом поставляет в качестве заград отрядов своих бравых, кичашихся боевой доблестью псов.
Честь которых деградировала до такой степени, что они даже не стесняются открыто врать, что якобы ходят в какие то там атаки.
Я знал, что будущее будет парадоксально, но не настолько же...
Только сминусуйте пожалуйста из этой суммы все налоги что я заплатил, все акцизы, сборы и пр. НДС, НДФЛ
PS
Заметили что на улицах буквы Z с машин пропали?