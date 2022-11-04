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"Настоящие изменники и беглецы!": Рамзан Кадыров предложил ужесточить наказание для уклоняющихся от мобилизации

"Настоящие изменники и беглецы!": Рамзан Кадыров предложил ужесточить наказание для уклоняющихся от мобилизации

Автор:
04 ноября 2022 10:23
Сообщество : Жить в России
Метки: законопроект   кадыров   наказание   политика   призывники   уклонисты   частичная мобилизация   
505
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Глава Чечни считает, что пять лет лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей - слишком мягкое наказание для тех, кто сбежал от призыва.

Лидер Чечни остался недоволен проектом закона о наказаниях для уклоняющихся от частичной мобилизации. Рамзан Кадыров уверен, что избегающих призыва наказывать непременно нужно, но в гораздо более жесткой форме.


"Что за смешная цифра в несколько сотен тысяч штрафа или лишение свободы на пять лет? То есть мы дадим уклонистам замечательную возможность отсидеться в камере, пока смелые и бесстрашные наши парни рискуют жизнями на линии фронта? И еще будем их кормить за счет государства? А выйдут они чистенькими, когда все закончится ценой жизни и здоровья других?" - удивляется Кадыров. Глава Чечни считает, что для начала нужно подсчитать, сколько страна потратила на обучение, лечение, зарплату и социальные выплаты для уклониста. После этого можно назничить штраф - не менее 50% всей полученной суммы. Но это не все. Выбор наказания "изменщика и беглеца", по мнению чеченского лидера, можно поручить находящимся на передовой офицерам и солдатам

"Уж поверьте, там, под свистом снарядов, точно знают, какую цену должен заплатить уклонист. И это не должен быть какой-то фиксированный размер штрафа", – поясняет Кадыров. "А потом марш копать окопы и подтаскивать снаряды! Не нужно сюсюкаться с людьми, позорящими все мужское население страны. Пусть трусы сполна расплачиваются за свое малодушие".



Напомним, что проект об уголовной ответственности за уклонение от призыва в рамках мобилизации был подготовлен председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым и его заместителем Эрнестом Валеевым, а также главами комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне Андреем Картаполовым и Виктором Бондаревым. В Госдуму он пока не внесен. Также указывается, что документ разработан "на будущее", недавно завершившуюся частичную мобилизацию он не затрагивает.




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Метки: законопроект   кадыров   наказание   политика   призывники   уклонисты   частичная мобилизация   
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17  комментариев
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Ксения Час назад
В принципе он прав. К нам в Латвию тоже пара молодых родственников из Москвы сбежали. Живут у тёти. Она звонила и просила, что бы мы им дали свою машину на время. Мол, для личных нужд кататься. Пока будут здесь скрываться. Мама сказала, что бы ни в коем случае с ними вообще не поддерживать отношений. Предатели и трусы...
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1k
Vasiliy Минуту назад
Камандыры негадуют, мясо разбегается
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17k
Феникс 13 минут назад
Чеченский султан, который иначе как на черном гелике свой зад уже 20 лет не возил, рассказывает остальной России, частью которой, кстати, он свою страну не считает, как ей управлятся со своим оккупационным государством.
И между делом поставляет в качестве заград отрядов своих бравых, кичашихся боевой доблестью псов.
Честь которых деградировала до такой степени, что они даже не стесняются открыто врать, что якобы ходят в какие то там атаки.

Я знал, что будущее будет парадоксально, но не настолько же...
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510
Дмитрий Заяц 14 минут назад
Ну а как вы хотели- 30 лет воспитывали маменьких сынков, без идеологии, патриотизма. 30 лет кричали, что армия России не нужна, ибо у нас нет врагов. 30 лет рассказывали про западные ценности, либеральную демократию, свободу выбора и слова. 30 лет возводили в ранг кумиров представителей попсы, паяцев и лицедеев, педерастов и олигархов, получающих немыслимые прибыли, в то время как основа государства- рабочий люд, военные, врачи, ученые просто жили выживая. И вдруг, а что случилось? Почему бегут?
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4k
bumtester 18 минут назад
Ой, а я кое то веки согласен!!
Только сминусуйте пожалуйста из этой суммы все налоги что я заплатил, все акцизы, сборы и пр. НДС, НДФЛ
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932
Hard.NET 45 минут назад
"для начала нужно подсчитать, сколько страна потратила на обучение, лечение, зарплату и социальные выплаты" - вот прям даже интересно, сколько? И что будет входить в расчет данной сумы именно? Платное обучение в ВУЗе, приемы у платных врачей, медикаменты, купленные в частных аптеках? Зарплата, выплачиваемая частным работодателем?
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1k
Шурман Час назад
Засиделся этот герой , пора и в АТО поехать , много болтает последнее время и угрожает всем . Он вроде как рвался в бой и назвал себя пехотинцем Путина , или я ошибаюсь ?:) на все его слова есть видео где сам про это рассказывал . Одно бесит , живя в Европе Украинцы типа которые уехали ( сбежали ) ведут себя так что им все обязаны . Вчера был на рыбалке , разложил вещи ( а они у меня очень дорогие даже по меркам Бельгийцев ) , так вот терлась там компашка и я недосчитался поводков и перчаток гамакатсу , когда увидел эти перчатки на руках у одного сразу подошел говорю верни по хорошему , он начал на весь пирс орать что это его перчатки и резко ушли от туда , ладно хрен бы с ним с этими 25 верами но факт есть факт .
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3k
lekha-fil Час назад
В первую очередь смертную казнь для командиров тыловых служб - ребята просто пропадают физически на войне. Ворюги остались на хлебных местах!
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12
Allesio bumtester 6 минут назад
Не-а. Видел, ездят. И на окнах у некоторых "V" и "Z". А что "V" означает?
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1k
GoInDown Час назад
В первую очередь нужно ввести закон о жестоком наказании так называемых "500ых" кадровых и контрактных военных. Думаю лет 15-20 для них было бы норм (раньше таких конечно просто расстреливали). Многие телевизорные эксперты дают оценки, что около 20-25% контрактных ВС просто разбежались. (Сам лично знаю 1го такого, товарищ Капитан, уволился при первой опасности, защитник Родины) Дармоедничать за счет налогоплательщиков они мастера. А все что им светит за это? Волчья печать в военный билет, ска, страна дебилов.
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